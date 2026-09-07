La dura crítica de Fernando Gaibor contra árbitros tras empate de Alianza Lima: “A nosotros nos castigan fuerte, a otros ni les revisan”

Esto dijo el mediocampista ecuatoriano tras amargo resultado para los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

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El empate 1-1 ante Juan Pablo II College dejó más preguntas que respuestas en el campamento de Alianza Lima. El volante Fernando Gaibor salió al frente en zona mixta y no esquivó el tema que más incomoda al club en las últimas fechas del Torneo Clausura: la forma en que, según su lectura, el arbitraje aplica criterios distintos según el equipo que reclama. Sus palabras fueron directas y sin rodeos, aunque el mediocampista ecuatoriano se cuidó de no perder el hilo profesional que, repitió varias veces, define al grupo.

El conjunto blanquiazul acumula una racha de resultados que no satisface las expectativas internas ni las de su hinchada. En un torneo donde Deportivo Garcilaso y otros rivales suman de a tres con regularidad, el empate ante Juan Pablo II College profundizó la inquietud.

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Gaibor reconoció la situación sin eufemismos, pero también puso en contexto lo que el equipo construyó en el semestre anterior: 24 fechas sin perder, un registro que, según él mismo señaló, pocos planteles logran en el mundo y que tampoco recibió la atención que merecía.

El cuestionamiento al arbitraje

Fernando Gaibor volvió a cuestionar el arbitraje tras el empate de Alianza Lima ante Juan Pablo II College. El ecuatoriano aseguró que las decisiones no se revisan con el mismo criterio cuando favorecen al rival. (Liga 1)

La parte más resonante de la declaración de Gaibor llegó cuando el periodista de L1 MAX le preguntó si esas “condiciones externas” de las que hablaba terminaban repercutiendo en el rendimiento colectivo. El mediocampista no dudó.

“Sí, porque es a partido seguido. Cuando es a nosotros se castiga muy fuerte, cuando es del otro lado, no se la revisa”, afirmó el ecuatoriano, en una frase que sintetiza la molestia acumulada dentro del vestuario victoriano.

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No es la primera vez que Gaibor eleva el tono en este asunto. Semanas atrás, tras el empate 2-2 ante Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Clausura, el volante ya había señalado que un penal sobre Jairo Vélez —no sancionado pese a la intervención del VAR— alteró el desarrollo de ese encuentro. En aquella ocasión sostuvo que “hay un penal muy claro” y que “en el partido anterior también hubo un penal muy evidente que no se cobró”, dejando en claro que la queja no era aislada sino parte de un patrón que el plantel percibe con claridad.

En esa misma línea, el mediocampista fue enfático al señalar que las decisiones arbitrales tienen consecuencias concretas sobre el marcador: más goles a favor, más tranquilidad para administrar los partidos, un resultado que cambia la dinámica de juego. “Eso ha hecho que quizás tengamos muchos más goles a favor, que tengamos más tranquilidad en un partido con el resultado y ya se juega diferente”, explicó.

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Profesionalismo como escudo

Pese a sus críticas al arbitraje, Gaibor evitó utilizar los factores externos como una excusa para Alianza Lima. El ecuatoriano destacó la responsabilidad del plantel y la necesidad de recuperar los buenos resultados. (Liga 1)

A pesar de la dureza del cuestionamiento, Gaibor se encargó de trazar un límite claro entre la crítica y la excusa. A lo largo de la entrevista, el volante repitió con insistencia que el grupo es consciente de lo que representa la institución y que el trabajo diario no se negocia, independientemente de lo que ocurra fuera del campo.

“Somos profesionales, nos merecemos a esta institución y trabajamos todos los días para revertir este momento que, como a todo equipo de fútbol le pasa”, señaló Gaibor, sin resignación pero también sin dramatismo.

El mediocampista también valoró que el equipo no dejó de generar peligro ofensivo a pesar de la racha adversa. Reconoció que el conjunto sigue creando opciones de gol, que la insistencia está presente y que eso, al menos, es algo rescatable en medio de un tramo irregular. “El equipo sigue insistiendo, sigue creando opciones de gol y eso se rescata”, afirmó.

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Sobre los temas extradeportivos que rodean al club —asuntos institucionales que el periodista también mencionó y que Pablo Guede ya había respondido por separado— Gaibor prefirió no entrar. “Es entrar en temas que a nosotros como jugadores no nos compete”, respondió con un resoplido que delataba cierta fatiga ante la pregunta, aunque aclaró que lo que sí le compete, y mucho, es lo que sucede dentro de los 90 minutos.

La deuda fuera de Matute

Alianza Lima no consigue la regularidad esperada lejos de su estadio y Gaibor admitió la dificultad para sumar triunfos como visitante. El ecuatoriano pidió valorar también la racha de 24 partidos sin perder. (Liga 1)

Otro de los ejes de la charla fue la dificultad para sumar victorias como visitante. Gaibor admitió que ganar fuera del estadio Alejandro Villanueva se ha vuelto una tarea compleja en este tramo del Clausura, aunque subrayó que el equipo no ha perdido en condición de local en lo que va del torneo.

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El volante también recordó la campaña del semestre anterior como argumento para pedir que se lea el momento con perspectiva. Aquella racha de 24 fechas sin caer —un logro infrecuente en el fútbol sudamericano— quedó opacada por los resultados recientes, y Gaibor considera que eso no es del todo justo. “Normalmente nunca pasa en el fútbol. El partido pasado perdimos después de veinticuatro fechas, que eso muy pocos equipos hacen en el mundo y tampoco se habla mucho de eso”, planteó.

La conclusión del ecuatoriano fue tan simple como directa: el grupo quiere volver al triunfo, sabe lo que la camiseta exige y no tiene intención de que este bache se prolongue. “Lo que más queremos es volver al triunfo”, cerró Gaibor, con la convicción de quien sabe que las palabras, sin resultados, no alcanzan.

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