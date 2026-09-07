Habló Jenss Lara, empresario secuestrado por ‘Los Pulpos’ en Trujillo: “Estaba muy mareado, no sospeché que eran delincuentes”

El empresario reconstruyó los minutos previos al ataque y explicó cómo los secuestradores lograron hacerse pasar por agentes policiales para interceptar el vehículo en el que viajaba

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El empresario minero James Lara, secuestrado en Trujillo (La Libertad) durante un ataque armado que terminó con el asesinato de cuatro de sus acompañantes, declaró que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando un falso comando de la Policía Nacional (PNP) lo interceptó, según su declaración difundida este domingo por Cuarto Poder.

La víctima, con antecedentes vinculados a la minería ilegal, creyó inicialmente que los hombres que cercaron su vehículo eran policías, pero lo llevaron a una cavidad subterránea, donde permaneció cautivo hasta el día siguiente.

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“Estaba muy mareado, no sospeché que eran delincuentes”, dijo al reconstruir la emboscada, ocurrida después de que acudiera a una discoteca junto a su guardaespaldas Christopher García, quien conducía el vehículo; Farah Monzón, que ocupaba el asiento del copiloto; Nadia Urtecho, su pareja; y el agente de seguridad Luis Rojas.

“Después de ese momento ya no puedo recordar. Estaba muy mareado. Supongo que íbamos al (restaurante) Siete Sopas a tomar caldo o a comer. Yo en el trayecto me quedo dormido. Despierto cuando Nadia (su pareja) estaba gritando. Prácticamente los gritos eran: ‘Por favor, no me hagan daño’ o ‘Por favor, ¿por qué hacen eso?’”, relató.

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Eleuterio Lara aseguró que realizó las gestiones por sus propios medios y puso en duda el seguimiento de las cámaras de seguridad durante el secuestro

Lara, de 32 años, explicó que despertó sobresaltado por los gritos de sus allegados y que, al observar a los hombres que habían intervenido el vehículo, creyó que se trataba de efectivos.

“Como estaba en el medio entre Luis (su seguridad personal) y Nadia, me desperté asustado (...) y vi a la Policía. Prácticamente, para mí era la Policía. Yo les digo: ‘Tranquilos, yo voy a bajar’, porque me decían: ‘Baja tú, baja tú’”, agregó.

Señaló que los atacantes llegaron incluso a esposarlo y que solo descubrió que no eran agentes policiales cuando fue trasladado a la fuerza. “Prácticamente me esposan todo como si fueran policías. Cuando me suben lo hacen de la peor manera. Entonces es ahí cuando digo: ‘Esto no es la Policía, es otra gente’”, afirmó.

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Los falsos policías solicitaron los documentos de los ocupantes del vehículo, aparentemente con el objetivo de identificar a su blanco. Según información oficial citada por el dominical, los atacantes, vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’, buscaban inicialmente a Johan Lara, hermano mayor de James.

La investigación apunta a una disputa por extorsiones: la principal hipótesis es que el ataque estuvo dirigido contra la familia Lara, incluido su padre, Eleuterio Lara López, ‘El Viejo’, debido a que presuntamente habrían dejado de pagar cuotas extorsivas

El error de identificación, sin embargo, no detuvo el ataque. Uno de los delincuentes intentó poner en marcha el vehículo con la intención, según la reconstrucción difundida por el programa, de trasladarlo hasta un descampado y prenderle fuego con los cuerpos en su interior. Al no conseguirlo, abandonó el lugar y huyó.

La hipótesis principal que manejan los investigadores apunta a que el ataque estuvo dirigido contra la familia Lara y, en particular, contra su patriarca, Eleuterio Lara López, conocido como ‘El Viejo’. De acuerdo con esta línea de investigación, ellos habrían dejado de pagar las cuotas de extorsión exigidas por la banda criminal.

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El empresario secuestrado, titular de una concesión de 200 hectáreas para la extracción de minerales en Pataz, fue investigado por la Fiscalía en 2020 por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Topos del Frío’, vinculada a la extracción ilegal de oro.

De acuerdo con el reportaje, su padre también estuvo bajo investigación en 2017 por presunta minería ilegal, después del decomiso de unas cien toneladas de mineral sospechoso de proceder de actividades ilícitas.