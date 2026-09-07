Perú

Intentó viajar a España con identidad peruana, pero Migraciones descubrió que era ciudadano ecuatoriano en el aeropuerto Jorge Chávez

Los inspectores detectaron inconsistencias durante la entrevista y trasladaron al pasajero a un control secundario. La Policía Nacional del Perú quedó a cargo de las investigaciones

Migraciones evitó que un ciudadano ecuatoriano saliera del país rumbo a España utilizando documentación peruana correspondiente a otra identidad. Difusión
Migraciones evitó que un ciudadano ecuatoriano saliera del país rumbo a España utilizando documentación peruana correspondiente a otra identidad. Difusión
Guardar

La Superintendencia Nacional de Migraciones evitó la salida del país de un ciudadano ecuatoriano que intentó viajar a España con documentos peruanos correspondientes a una identidad distinta. La intervención ocurrió durante el control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El pasajero presentó un pasaporte y un DNI peruanos ante los inspectores de Migraciones. En la entrevista inicial, se identificó como Fran Rojas Ramírez y afirmó tener nacionalidad peruana. Sin embargo, el personal detectó inconsistencias durante la revisión.

PUBLICIDAD

La falta de firma del supuesto titular en los documentos también generó una alerta durante el procedimiento. Ante estas irregularidades, los inspectores activaron los mecanismos de verificación y trasladaron al pasajero hacia un control secundario para comprobar su identidad.

La coordinación entre distintas entidades permitió establecer que la persona intervenida era, en realidad, Sergio Manuel Caranqui Daquilema, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Con esta verificación, quedó descartada la identidad peruana que utilizó durante el control migratorio de salida.

Cooperación entre autoridades permitió establecer su identidad

Durante el control migratorio, el pasajero dijo llamarse Fran Rojas Ramírez y aseguró ser peruano. Difusión
Durante el control migratorio, el pasajero dijo llamarse Fran Rojas Ramírez y aseguró ser peruano. Difusión

La verificación contó con la participación de Migraciones, la Policía Nacional del Perú, la Sala de Alertas API, Punto Atenas y las autoridades migratorias de Ecuador.

PUBLICIDAD

La interoperabilidad entre estas instituciones permitió contrastar la información disponible y determinar la verdadera identidad del intervenido. De acuerdo con los datos obtenidos durante el procedimiento, se trataba de Sergio Manuel Caranqui Daquilema, ciudadano ecuatoriano.

La comprobación permitió establecer que los documentos peruanos presentados correspondían a una identidad que no pertenecía al pasajero. De esta forma, el intento de salida hacia España bajo una identidad peruana quedó impedido por el control migratorio.

Documentos fueron decomisados y caso pasó a la PNP

Luego de completar las verificaciones, Migraciones decomisó el pasaporte y el DNI peruanos presuntamente adulterados. El ciudadano fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones y diligencias correspondientes.

La intervención se produjo en el marco de los controles de salida que realizan los inspectores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La detección de irregularidades documentarias permitió activar la intervención antes de que el pasajero pudiera continuar con su viaje.

El procedimiento también permitió que las autoridades determinaran que la nacionalidad real del intervenido era ecuatoriana, en contraste con la identidad peruana que presentó ante los inspectores durante el control.

Mininter refuerza controles contra delitos vinculados a identidades falsas

Migraciones
Los módulos de autoservicio están equipados con lectores biométricos y permitirán el uso del servicio a toda hora, durante toda la semana. - Migraciones

El Ministerio del Interior señala que el fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones destinadas a enfrentar la criminalidad organizada, la trata de personas, el tráfico ilícito y los delitos relacionados con la falsificación y la suplantación de identidad.

En este contexto, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, destacó el papel de la capacitación de los inspectores y del intercambio de información entre las instituciones nacionales y extranjeras.

“Nuestros inspectores no solo revisan documentos; verifican identidades, contrastan información y activan mecanismos de cooperación internacional que permiten impedir que personas con documentación irregular burlen los controles del Estado”, señaló Luis Yunis Herrera.

El Mininter informó que continuará con el fortalecimiento de los operativos de control migratorio y de los mecanismos de interoperabilidad institucional para la protección de las fronteras y la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

aeropuerto Jorge ChávezEspañaMigracionesecuatorianoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Sport Boys cayó ante Sport Huancayo. Universitario empató con Comerciantes Unidos en el Monumental. Sporting Cristal goleó a Los Chankas y Alianza Lima no pasó del empate frente a Juan Pablo II

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

La modelo y abogada hizo público este momento familiar con una imagen de su vientre y un mensaje lleno de cariño, dejando ver que atraviesa una etapa avanzada de gestación y mucha ilusión

Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

Gianluca Lapadula enciende la previa del clásico Alianza Lima vs Universitario: “Ya conozco Matute, ya anoté en ese estadio”

El ‘Bambino’ disputará su primer clásico con la camiseta crema el sábado 12 de septiembre en La Victoria, donde Universitario buscará el liderato del Torneo Clausura 2026 ante uno de sus su principales perseguidores en el campeonato

Gianluca Lapadula enciende la previa del clásico Alianza Lima vs Universitario: “Ya conozco Matute, ya anoté en ese estadio”

Somos Perú postula a 215 candidatos sentenciados por violencia sexual, extorsión, secuestro y homicidio

La nómina incluye aspirantes a gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales, según los registros del JNE difundidos por Cuarto Poder

Somos Perú postula a 215 candidatos sentenciados por violencia sexual, extorsión, secuestro y homicidio

Cantantes de ‘La Bella Luz’ se muestran más unidas en concierto tras denuncia de Naldy Saldaña

Las vocalistas protagonizaron una escena de unión tras el concierto gratuito en Los Olivos. Los videos difundidos mostraron a las artistas felicitándose después del show.

Cantantes de ‘La Bella Luz’ se muestran más unidas en concierto tras denuncia de Naldy Saldaña
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Somos Perú postula a 215 candidatos sentenciados por violencia sexual, extorsión, secuestro y homicidio

Somos Perú postula a 215 candidatos sentenciados por violencia sexual, extorsión, secuestro y homicidio

López Aliaga sobre gestión de Keiko Fujimori: “Un mes sin hacer nada, hasta Dina Boluarte sacaba decretos de urgencia”

‘Plan Bukele’ en Perú: Gobierno de Keiko Fujimori contactó a El Salvador ante ola criminal, confirma premier

“He decidido presentar mi renuncia”: Óscar Arriola descarta pedido de Keiko Fujimori o del premier y explica su salida de la PNP

Premier Luis Galarreta califica de “desliz” y “torpeza” el selfi de Rafael Belaúnde tras masacre y secuestro en Trujillo

ENTRETENIMIENTO

Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

Cantantes de ‘La Bella Luz’ se muestran más unidas en concierto tras denuncia de Naldy Saldaña

Gisela Valcárcel aclara a Viviana Rivasplata luego de expresar su incomodidad: “En el libro no se menciona a nadie”

Bareto estrena versión de “Los caminos de la vida” con el ‘Loco’ Wagner como vocalista

‘La Bella Luz’ volvió con ‘Adiós Jamás’: artistas invitados, fuegos artificiales y un show liderado por Óscar Junior

DEPORTES

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Gianluca Lapadula enciende la previa del clásico Alianza Lima vs Universitario: “Ya conozco Matute, ya anoté en ese estadio”

La dura crítica de Fernando Gaibor contra árbitros tras empate de Alianza Lima: “A nosotros nos castigan fuerte, a otros ni les revisan”

San Martín anunció oficialmente a Yanlis Féliz como nuevo refuerzo tras su éxito en Alianza Lima: “Hagamos historia”

Hernán Barcos defendió a Julio César Uribe tras agresión y lanzó fuerte mensaje: “Acá somos todos culpables”