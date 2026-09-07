Intentó viajar a España con identidad peruana, pero Migraciones descubrió que era ciudadano ecuatoriano en el aeropuerto Jorge Chávez

Migraciones evitó que un ciudadano ecuatoriano saliera del país rumbo a España utilizando documentación peruana correspondiente a otra identidad. Difusión

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La Superintendencia Nacional de Migraciones evitó la salida del país de un ciudadano ecuatoriano que intentó viajar a España con documentos peruanos correspondientes a una identidad distinta. La intervención ocurrió durante el control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El pasajero presentó un pasaporte y un DNI peruanos ante los inspectores de Migraciones. En la entrevista inicial, se identificó como Fran Rojas Ramírez y afirmó tener nacionalidad peruana. Sin embargo, el personal detectó inconsistencias durante la revisión.

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La falta de firma del supuesto titular en los documentos también generó una alerta durante el procedimiento. Ante estas irregularidades, los inspectores activaron los mecanismos de verificación y trasladaron al pasajero hacia un control secundario para comprobar su identidad.

La coordinación entre distintas entidades permitió establecer que la persona intervenida era, en realidad, Sergio Manuel Caranqui Daquilema, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Con esta verificación, quedó descartada la identidad peruana que utilizó durante el control migratorio de salida.

Cooperación entre autoridades permitió establecer su identidad

Durante el control migratorio, el pasajero dijo llamarse Fran Rojas Ramírez y aseguró ser peruano. Difusión

La verificación contó con la participación de Migraciones, la Policía Nacional del Perú, la Sala de Alertas API, Punto Atenas y las autoridades migratorias de Ecuador.

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La interoperabilidad entre estas instituciones permitió contrastar la información disponible y determinar la verdadera identidad del intervenido. De acuerdo con los datos obtenidos durante el procedimiento, se trataba de Sergio Manuel Caranqui Daquilema, ciudadano ecuatoriano.

La comprobación permitió establecer que los documentos peruanos presentados correspondían a una identidad que no pertenecía al pasajero. De esta forma, el intento de salida hacia España bajo una identidad peruana quedó impedido por el control migratorio.

Documentos fueron decomisados y caso pasó a la PNP

Luego de completar las verificaciones, Migraciones decomisó el pasaporte y el DNI peruanos presuntamente adulterados. El ciudadano fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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La intervención se produjo en el marco de los controles de salida que realizan los inspectores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La detección de irregularidades documentarias permitió activar la intervención antes de que el pasajero pudiera continuar con su viaje.

El procedimiento también permitió que las autoridades determinaran que la nacionalidad real del intervenido era ecuatoriana, en contraste con la identidad peruana que presentó ante los inspectores durante el control.

Mininter refuerza controles contra delitos vinculados a identidades falsas

Los módulos de autoservicio están equipados con lectores biométricos y permitirán el uso del servicio a toda hora, durante toda la semana. - Migraciones

El Ministerio del Interior señala que el fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones destinadas a enfrentar la criminalidad organizada, la trata de personas, el tráfico ilícito y los delitos relacionados con la falsificación y la suplantación de identidad.

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En este contexto, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, destacó el papel de la capacitación de los inspectores y del intercambio de información entre las instituciones nacionales y extranjeras.

“Nuestros inspectores no solo revisan documentos; verifican identidades, contrastan información y activan mecanismos de cooperación internacional que permiten impedir que personas con documentación irregular burlen los controles del Estado”, señaló Luis Yunis Herrera.

El Mininter informó que continuará con el fortalecimiento de los operativos de control migratorio y de los mecanismos de interoperabilidad institucional para la protección de las fronteras y la seguridad ciudadana.