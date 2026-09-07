Perú

Líneas de Nasca en riesgo: presuntos indicios de minería ilegal y ocupación no autorizada son detectados en áreas protegidas

Ambos casos fueron inspeccionados por el Ministerio de Cultura, junto con representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú

En el Paisaje Arqueológico de Mollaque fueron encontrados socavones, módulos de estera, equipos y otros elementos que preliminarmente estarían relacionados con actividades mineras. Composición: Infobae
En el Paisaje Arqueológico de Mollaque fueron encontrados socavones, módulos de estera, equipos y otros elementos que preliminarmente estarían relacionados con actividades mineras. Composición: Infobae
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Dos intervenciones realizadas en la provincia de Palpa, región Ica, pusieron bajo atención la protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. En un caso, las autoridades detectaron elementos presuntamente relacionados con minería ilegal dentro del Paisaje Arqueológico de Mollaque. En otro, una alerta por una presunta ocupación no autorizada llevó a una inspección en el sector El Mirador, dentro del Paisaje Arqueológico La Cresta de Sacramento Sector A.

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, participó en las dos diligencias junto con representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Las intervenciones permitieron registrar las condiciones encontradas en los lugares señalados y recopilar información para las acciones correspondientes.

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Los dos casos presentan situaciones distintas, pero tienen un punto común: se produjeron dentro de espacios vinculados con el patrimonio arqueológico de Nasca y Palpa. En Mollaque se identificaron indicios presuntamente vinculados con extracción minera, mientras que en La Cresta de Sacramento Sector A se constató la presencia de personas y estructuras precarias dentro de un área protegida.

Detectan indicios de minería ilegal en el Paisaje Arqueológico de Mollaque

En el Paisaje Arqueológico de Mollaque fueron encontrados socavones, módulos de estera, equipos y otros elementos que preliminarmente estarían relacionados con actividades mineras. Difusión
En el Paisaje Arqueológico de Mollaque fueron encontrados socavones, módulos de estera, equipos y otros elementos que preliminarmente estarían relacionados con actividades mineras. Difusión

El primer caso corresponde al Paisaje Arqueológico de Mollaque, ubicado en el distrito y provincia de Palpa. La DDC de Ica realizó una inspección en la parte alta del lugar después de recibir información sobre posibles actividades mineras ilegales.

En la diligencia participaron especialistas de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la DDC Ica, además de representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Fiscalía Penal de Turno y la Policía Nacional del Perú.

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Durante la inspección fueron encontrados socavones, módulos construidos con estera, equipos de trabajo y otros materiales. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, estos elementos presentan características que permitirían relacionarlos de manera preliminar con actividades mineras.

Los especialistas registraron y documentaron los hallazgos para su posterior evaluación. El carácter de las actividades permanece como presunto, por lo que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades y medidas aplicables.

La situación adquiere relevancia debido a la ubicación de Mollaque dentro del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. Cualquier intervención sobre el terreno de un espacio arqueológico protegido requiere evaluación, debido a la posibilidad de afectar bienes culturales prehispánicos.

Más de cien personas fueron detectadas en área arqueológica de Palpa

En el sector El Mirador, dentro del Paisaje Arqueológico La Cresta de Sacramento Sector A, se detectó la presencia de más de cien personas y estructuras precarias tipo choza. Difusión
En el sector El Mirador, dentro del Paisaje Arqueológico La Cresta de Sacramento Sector A, se detectó la presencia de más de cien personas y estructuras precarias tipo choza. Difusión

El segundo caso ocurrió este domingo 6 de septiembre en el sector denominado El Mirador, ubicado dentro del Paisaje Arqueológico La Cresta de Sacramento Sector A. La DDC de Ica acudió al lugar después de recibir una alerta sobre una presunta ocupación no autorizada.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Cultura, la alerta advertía sobre la presencia de más de cien personas y la instalación de estructuras precarias tipo choza dentro del área arqueológica.

La inspección se realizó de forma conjunta con la Fiscalía de turno y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Durante la diligencia, el personal verificó la presencia de personas y estructuras precarias en el sector señalado.

Ante la presencia de las autoridades, las personas que ocupaban el área se retiraron del lugar. También desarmaron las chozas instaladas y retiraron las piedras que habían colocado en el sector.

El equipo técnico de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad efectuó el registro de la intervención. Además, realizó documentación fotográfica y recopiló información sobre la ubicación y las características de las estructuras para determinar su eventual superposición con el polígono protegido.

La Cresta de Sacramento Sector A integra el área protegida de Nasca

Ambos casos fueron inspeccionados por el Ministerio de Cultura, junto con representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Difusión
Ambos casos fueron inspeccionados por el Ministerio de Cultura, junto con representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Difusión

El Paisaje Arqueológico La Cresta de Sacramento Sector A forma parte del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. También se encuentra dentro del área nuclear del bien cultural Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Este espacio cuenta, además, con una determinación de protección provisional establecida mediante la Resolución Directoral N.° 115-2026-DGPA-VMPCIC/MC, emitida el 29 de abril de 2026.

La protección comprende las áreas arqueológicas vinculadas con los geoglifos y demás bienes culturales presentes en este territorio. Por ello, la instalación de estructuras, la ocupación de espacios o cualquier remoción no autorizada debe ser evaluada por las autoridades responsables del patrimonio.

En el caso de El Mirador, el registro efectuado por los especialistas permitirá establecer la ubicación y características de las estructuras detectadas, además de determinar si estas se superponen con el espacio protegido.

Ministerio de Cultura evaluará responsabilidades por ambos casos

Mollaque y La Cresta de Sacramento Sector A forman parte del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. Difusión
Mollaque y La Cresta de Sacramento Sector A forman parte del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. Difusión

En Mollaque, el Ministerio de Cultura continuará con las acciones de vigilancia, protección y defensa del patrimonio junto con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y otras instituciones competentes.

En La Cresta de Sacramento Sector A, la DDC de Ica señaló que continuará con las acciones necesarias para determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan a los presuntos infractores.

El Ministerio de Cultura recordó que las áreas integrantes del patrimonio arqueológico cuentan con protección legal. La intervención, ocupación, remoción o alteración no autorizada de estos espacios puede generar responsabilidades conforme a la normativa vigente.

Los dos hechos fueron registrados en sectores distintos de Palpa, pero dentro del ámbito relacionado con las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. Mollaque quedó bajo inspección por la presencia de elementos presuntamente asociados con minería ilegal, mientras que La Cresta de Sacramento Sector A fue intervenida tras una alerta por ocupación no autorizada.

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