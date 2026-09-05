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Christian Cueva y su furioso reclamo a árbitro tras polémico penal en Sport Boys vs Sport Huancayo: “¿Por qué nos quieren perjudicar?"

‘Aladino’ perdió el control luego de que Daniel Ureta sancionara una falta de Carlos Zambrano dentro del área. La decisión derivó en el penal que sentenció la derrota de la ‘misilera’ en Huancayo

'Aladino' mostró su desacuerdo con el penal cobrado por Daniel Ureta cerca del final del encuentro. Créditos: L1 Max.
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El sábado 5 de septiembre, Sport Boys cayó 2-1 ante Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro terminó en medio de la polémica, luego de que el árbitro Daniel Ureta sancionara un penal a favor del cuadro local. Christian Cueva protagonizó un airado reclamo contra el juez.

A los 86 minutos, Ureta sancionó una falta de Carlos Zambrano contra Daniel Porozo dentro del área. El defensor ‘rosado’ empujó con el brazo al delantero del ‘rojo matador’ y lo derribó. La decisión desató los reclamos de los ‘chalacos’, que pedían la revisión de la jugada en el VAR.

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‘Cuevita’ fue uno de los más exaltados e incluso encaró al árbitro. El ‘10’ le solicitó que revisara la acción, pero Ureta se mantuvo en su decisión y trató de apartarlo al colocarle las manos en el pecho.

El referente de Boys le pidió que no lo empujara y recibió una tarjeta amarilla. Luego se retiró de la escena para reclamarle al cuarto árbitro, que se encontraba cerca de la zona técnica.

Luis Urruti también se acercó a cuestionar al juez. El audio ambiente de la transmisión de L1 Max permitió escuchar parte de los reclamos de los futbolistas de Sport Boys. Cueva exclamó: “¿Por qué quieren perjudicarnos? ¿Por qué?”. ‘Tito’ añadió: “¿Por qué cuando estamos arriba y no cuando estamos abajo?”.

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Al parecer, la respuesta del árbitro no dejó conforme a Christian Cueva, quien lanzó una peculiar frase: “¿Qué hago? ¿Los aplaudo? Los aplaudo”. Acto seguido, aplaudió frente al rostro del referí. “Los aplaudo a todos entonces”, sentenció.

Es increíble”, agregó Urruti antes de que la transmisión de L1 Max dejara de enfocar ese sector del estadio IPD de Huancayo.

La reacción de Cueva se viralizó en redes sociales, donde hinchas de otros clubes pidieron una sanción por su actitud.

Christian Cueva realizó furioso reclamo a árbitro tras polémico penal que sentenció la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo.
Christian Cueva realizó furioso reclamo a árbitro tras polémico penal que sentenció la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo.

Christian Cueva se salvó de ser expulsado

Final de infarto en el partido entre Sport Huancayo y Sport Boys. Una presunta provocación en la celebración de un gol desató una pelea masiva en el campo de juego, requiriendo la intervención de la policía para separar a los jugadores. - L1 MAX

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