Ricky Martin llegará dos días antes de su concierto en Lima: sus requerimientos y la posibilidad de que haga turismo

La agenda privada de Ricky Martin en Lima no ha sido confirmada, aunque podría disponer de tiempo para actividades turísticas

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La llegada de Ricky Martin a Lima no solo genera expectativa por el concierto que ofrecerá el jueves 10 de septiembre en Costa 21. El artista puertorriqueño arribará al país dos días antes y, mientras su equipo coordina los últimos detalles del espectáculo, existe interés por los requerimientos de bienestar que suele solicitar durante sus giras y por la posibilidad de que aproveche su estadía para conocer algunos atractivos peruanos.

El arribo de Ricky Martin con sy staff está previsto para el martes 8 de septiebre, lo que permirá que el cantante tenga dos días en la capital antes del concierto. Ese tiempo estará destinado, en gran medida, a ensayos y preparativos en Costa 21, ubicado en la Costa Verde, donde se realizará el esperado reencuentro con sus seguidores peruanos.

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Aun así, la visita abre la posibilidad de que el artista realice alguna salida privada. La gastronomía peruana, los restaurantes de Lima y zonas como Barranco, Miraflores o el Centro Histórico suelen despertar interés entre las figuras internacionales que visitan el país.

Por ahora, cualquier actividad turística se mantiene en el terreno de la expectativa. No hay confirmación de una visita a Machu Picchu, Cusco, Paracas u otro destino fuera de la capital. Tampoco se conoce si el cantante tiene prevista una reunión privada, una experiencia gastronómica o alguna actividad cultural.

El cantante puertorriqueño suele incluir tratamientos de recuperación física entre los requerimientos de sus giras

La reserva sobre el itinerario responde también a razones de seguridad y a los tiempos ajustados de una visita que tendrá como actividad principal el concierto del jueves. El equipo del artista priorizará los ensayos y la revisión final de los elementos que formarán parte de la puesta en escena.

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Fisioterapia y una cápsula de oxígeno figuran entre sus pedidos

En presentaciones internacionales previas, el equipo de Ricky Martin ha solicitado servicios relacionados con la recuperación física. Entre los requerimientos que trascendieron en otras ciudades figuran fisioterapeutas, tratamientos de bienestar y una cápsula de oxígeno hiperbárico.

Estos pedidos están vinculados con la exigencia de sus espectáculos, que combinan interpretación vocal, baile, coreografías y cambios de vestuario. La cápsula de oxígeno hiperbárico es un equipo que se utiliza bajo supervisión especializada y que forma parte de tratamientos de recuperación en determinados contextos médicos y deportivos.

No existe confirmación de que esos mismos requerimientos hayan sido solicitados para su visita a Perú. Sin embargo, los antecedentes dan cuenta de la importancia que el cantante y su equipo conceden a la preparación física antes y después de cada presentación.

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El puertorriqueño suele mantener rutinas de cuidado corporal durante sus desplazamientos internacionales. A ello se suman los requerimientos técnicos propios de una producción de gran formato, que incluye músicos, bailarines, personal de vestuario, técnicos de sonido, iluminación y seguridad.

Ricky Martin volverá a interpretar sus éxitos ante el público peruano

La presentación en Costa 21 reunirá canciones de distintas etapas de la carrera del cantante. Entre los temas que podrían formar parte del repertorio figuran “La Copa de la Vida”, “Vuelve”, “La Mordidita”, “Disparo al Corazón” y “Livin’ la Vida Loca”.

La última de estas canciones consolidó la proyección internacional del artista a fines de los años 90 y se mantiene como una de las piezas más reconocidas de su trayectoria. Su repertorio también incluye “María”, “La Bomba”, “Tal vez”, “Tu recuerdo” y “Vente pa’ ca”.

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El concierto se realizará el jueves 10 de septiembre en Costa 21. Las entradas continúan disponibles en Teleticket. Ricky Martin llegará a Lima en medio de una agenda que exige traslados, preparación vocal y acondicionamiento físico. La posibilidad de que conozca la ciudad dependerá de los espacios que deje libres su calendario antes de la esperada presentación.

Ricky Martin llegará a Lima el martes 8 de septiembre, dos días antes de su concierto en Costa 21