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Cienciano se lo dio vuelta a FC Cajamarca y goleó 5-2 para volver a la victoria en Liga 1: goles y resumen del triunfo del ‘papá’

Luego de cuatro partidos sin sumar de a tres en el torneo local, el conjunto de Horacio Melgarejo volvió a exhibir su poderío ofensivo para remontar y registrar su segundo éxito en el Torneo Clausura

Resumen de la goleada de Cienciano por 5-2 sobre UTC de visita por la fecha 8 del Clausura de la Liga 1 2026. Liga 1 Max
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Cienciano remontó un 2-0 adverso y derrotó 5-2 a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón, por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo encontró respuesta tras un inicio desfavorable y cortó una racha de cuatro encuentros sin victorias en el campeonato peruano.

FC Cajamarca tomó ventaja desde los primeros minutos. El equipo encabezado por Celso Ayala en el banquillo aprovechó las dificultades defensivas de la visita y golpeó con eficacia en sus dos primeras llegadas de peligro.

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A los cuatro minutos, Brandon Palacios abrió el marcador luego de un contraataque. El atacante recibió el balón dentro del área y definió con el arco a disposición para superar al portero Gonzalo Falcón.

Cristian Souza fue vital en la remontada de Cienciano y anotó el 4-2 parcial en Cajamarca.
Cristian Souza fue vital en la remontada de Cienciano y anotó el 4-2 parcial en Cajamarca. Crédito: Instagram Cienciano.

El local mantuvo la intensidad y amplió la diferencia a los 19 minutos. Palacios volvió a intervenir en la jugada decisiva, esta vez como asistente. El delantero desbordó y cedió el balón para Mauricio Arrasco, quien resolvió ante la salida rival y estableció el 2-0. Fue el quinto gol de Arrasco en la temporada.

Carlos Cabello inició la reacción de Cienciano en Cajamarca

El conjunto cusqueño reaccionó de inmediato. Dos minutos después del segundo tanto de FC Cajamarca, una recuperación en campo rival permitió que Carlos Cabello recibiera el balón con espacio. El lateral derecho definió con precisión para descontar.

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FC Cajamarca tuvo la posibilidad de recuperar la distancia de dos goles a los 31 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal a su favor. Sebastián Enciso asumió la ejecución, pero su remate se fue desviado y dejó escapar una oportunidad para el 3-1.

La falla tuvo impacto en el desarrollo del encuentro. Cienciano aprovechó el envión anímico y alcanzó la igualdad a los 34 minutos. Cabello envió un centro desde la derecha hacia el área y Ray Sandoval apareció para conectar de palomita. Su definición dejó sin opciones a Samuel Aspajo.

Cienciano goleó 5-2 a FC Cajamarca por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Cienciano goleó 5-2 a FC Cajamarca por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cienciano.

El equipo visitante completó la remontada antes del descanso. A los 40 minutos, Cabello condujo un contraataque y habilitó a Sandoval, quien asistió a Neri Bandiera. El ex Atlético Grau resolvió dentro del área para colocar el 3-2 y cambiar el resultado tras una primera mitad de cinco goles.

Ray Sandoval y Neri Bandiera fueron decisivos en la remontada

La segunda parte presentó a un Cienciano más ordenado, con mayor control del mediocampo y capacidad para administrar la ventaja. FC Cajamarca intentó buscar el empate, aunque no logró repetir la contundencia que mostró durante el inicio del duelo.

El elenco cusqueño esperó su momento para ampliar la diferencia. A los 74 minutos, Cristian ‘Cachito’ Souza recibió una habilitación en zona de ataque y definió con categoría para convertir el cuarto tanto de su equipo.

Con el resultado encaminado, Cienciano mantuvo la búsqueda ofensiva. Carlos Garcés selló la goleada con una acción individual: dejó atrás a dos marcadores y sacó un remate cruzado para el 5-2 definitivo.

Cienciano se hizo fuerte en Cajamarca y volvió a despacharse con una goleada en esta temporada.
Cienciano se hizo fuerte en Cajamarca y volvió a despacharse con una goleada en esta temporada. Crédito: Instagram Liga 1.

La victoria significó el regreso de Cienciano al triunfo luego de un empate y tres derrotas en sus cuatro presentaciones previas por el torneo local. El resultado también confirmó la capacidad de reacción del plantel después de un comienzo que parecía favorable para FC Cajamarca.

Con los tres puntos, el cuadro de Melgarejo llegó a siete unidades y se sumó al grupo de cuatro equipos que comparte esa cifra en el Torneo Clausura, junto con CD Moquegua, FC Cajamarca y Los Chankas.

Próximo partido de Cienciano

Cienciano volverá a jugar el jueves 10 de septiembre, a las 19:30 horas de Perú, ante Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro contará con transmisión de Disney+ y ESPN.

Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas de los partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas de los partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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