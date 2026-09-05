Magaly Medina sale en defensa de María Pía Copello por invitar a Gisela Valcárcel a su streaming: “No se puede condicionar la amistad”

Suheyn Cipriani promociona su nuevo programa y los panelistas de Magaly Medina la ponen en aprietos por trabajar con María Pía Copello, pero la 'Urraca' sale en su defensa. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Magaly Medina respondió sin rodeos cuando uno de sus invitados le recordó que la modelo Suheyn Cipriani había compartido set con Gisela Valcárcel en el canal digital de María Pía Copello. La escena ocurrió al cierre de una emisión reciente de ‘Magaly TV La Firme’, cuando el conductor Kurt Villavicencio, junto a Cipriani y el tiktoker Ric La Torre, participó como invitado del programa para repasar temas del espectáculo.

Al final del bloque, cuando cada uno mencionaba dónde encontrar su contenido, Villavicencio lanzó el comentario que motivó la reacción de Medina. “La Suheyn estuvo codeándose con Gisela Valcárcel allá en el reality de María Pía”, dijo Villavicencio, en referencia al espacio digital que conduce Copello. Medina no dudó en responder con una frase que resumió su postura frente al tema: “Pero déjala, pues, está bien”. Cipriani, entre risas, agregó: “A mí sí me dan permiso”.

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Magaly explica por qué no le molesta que María Pía trabaje con Gisela

El comentario de Villavicencio hacía referencia a la reciente participación de Gisela Valcárcel en el streaming ‘Sin +Que Decir’, conducido por María Pía Copello en el canal Q+. Durante esa visita, Valcárcel compartió set con Suheyn Cipriani, quien confesó entre lágrimas que estar junto a la conductora de ‘El Gran Show’ representaba el cumplimiento de un sueño de infancia.

El episodio se dio en medio de un contexto sensible para Valcárcel, que en ese mismo espacio habló de su distanciamiento con América Televisión y reveló que no fue convocada a la Teletón 2026. Medina, lejos de cuestionar la cercanía entre Copello y Valcárcel, defendió la posibilidad de que ambas trabajen juntas sin que eso afecte los vínculos personales de por medio.

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Magaly Medina defendió el encuentro de Gisela Valcárcel y María Pía Copello y afirmó que la amistad no puede condicionarse por vínculos de trabajo.

“Imagínate cómo vas a decir a las personas que estamos en este mundo, no vayas con ellos, no invites al otro. Imagínate, no le hablaría a la Pía”, explicó la conductora, entre risas, ante la mirada de sus invitados. La periodista fue más allá y puso como ejemplo su propia relación con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos figuras con las que mantiene enemistades de larga data y que, sin embargo, forman parte del entorno profesional de Copello.

“Contrató a Guerrero. Imagínate, contrató a Guerrero. Si hablaba con Farfán, imagínate”, señaló Medina, antes de cerrar su idea con la frase que resume su postura: “No, pues, uno no puede condicionar la amistad con quien te reúnes por chamba”.

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El historial detrás de la comparación: Guerrero y Farfán, viejos rivales de Medina

La mención de Medina a Paolo Guerrero no fue casual. El futbolista se sumó en diciembre de 2025 al canal de streaming ‘+QTV’, que Copello lanzó junto al productor Peter Fajardo y su esposo Samuel Dyer, en un proyecto que también convocó a Daniela Darcourt, Karina Rivera, Dafonseka y el ‘Flaco’ Granda.

Medina y Guerrero mantienen una enemistad pública desde hace más de una década, luego de un proceso judicial por difamación que en 2010 llevó a la periodista a prisión. Pese a ese historial, Medina reconoció en su momento que Copello le avisó con anticipación sobre la incorporación del futbolista a su proyecto.

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Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

“María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó”, declaró la conductora entonces.

El caso de Jefferson Farfán añade otra capa a la comparación. Medina y el exfutbolista sostienen un conflicto legal activo desde julio de 2026, cuando Farfán publicó en su canal de YouTube un video que cuestionaba el cumplimiento del servicio comunitario que la conductora debía realizar tras perder un proceso judicial previo contra él.

Medina calificó ese material de “difamante” y anunció acciones legales contra el exfutbolista, además de denuncias ante la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía por presuntas amenazas. El litigio entre ambos se originó en un proceso judicial anterior que Farfán ganó contra la periodista, sanción que derivó en 138 jornadas de servicio comunitario para Medina.

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Una amistad que se sostiene pese a las tensiones cruzadas

La postura de Medina frente a los vínculos profesionales de Copello contrasta con la tensión que existe entre distintos actores de ese mismo círculo. María Pía Copello mantiene una relación cordial tanto con Medina como con Guerrero, y su cercanía con Valcárcel se reafirmó semanas atrás cuando la propia conductora de streaming reveló que Medina había sido convocada a la Teletón 2026, invitación que la periodista rechazó con una frase que ella misma repitió en televisión: “No soy plato de segunda mesa”.

El vínculo entre Copello y Valcárcel también se mantiene activo en otros frentes. Días después de la visita de Valcárcel al streaming ‘Sin +Que Decir’, Medina reveló en su programa que la exanimadora de ‘El Gran Show’ rechazó un encuentro público con ella durante la Teletón, pese a que meses atrás había dejado abierta la posibilidad de un reencuentro entre ambas bajo un formato digital.

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