Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Wilton Sampaio, el encargado de impartir justicia en la ida de los cuartos de final entre Cienciano y Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Photosport.

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La Conmebol designó al brasileño Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal para el partido de ida entre Cienciano y Montevideo City Torque, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará el jueves 10 de septiembre, desde las 19:30 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

El juez de 44 años encabezará una terna íntegramente brasileña. Sus asistentes serán Danilo Manis y Bruno Boschilia, mientras que Paulo Zanovelli actuará como cuarto árbitro. En la cabina de videoarbitraje estarán Pablo Goncalves, a cargo del VAR, y Diego Pombo como asistente. Hilton Moutinho será el asesor de árbitros y Leandro Vuaden cumplirá la función de quality manager.

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La designación pone al frente de un partido decisivo para el cuadro cusqueño a uno de los jueces con mayor recorrido internacional de la región. Sampaio ya dirigió partidos de la selección peruana en Eliminatorias Sudamericanas y registra tres antecedentes con clubes nacionales en torneos organizados por la Conmebol.

El duelo abrirá una serie que se definirá una semana después. La revancha está programada para el jueves 17 de septiembre en Montevideo, Uruguay. Cienciano buscará tomar ventaja en casa para llegar con margen al segundo partido ante el conjunto uruguayo.

Programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Conmebol Sudamericana.

Sampaio viene de dirigir encuentros en el Mundial 2026, incluido el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se jugó el 11 de junio en el estadio Azteca. También trabajó en el Mundial de Clubes de 2025, con presencia en compromisos de fase de grupos y octavos de final.

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Sampaio dirigiendo a equipos peruanos

El próximo encuentro será el cuarto partido de un club peruano bajo el arbitraje de Wilton Sampaio en torneos internacionales. El primer antecedente corresponde a la Copa Libertadores 2016, cuando Sporting Cristal recibió a Peñarol en el Estadio Nacional de Lima.

Aquel duelo terminó 1-1. El conjunto uruguayo se adelantó con un gol de Luis Aguiar y los ’celestes’ igualaron mediante Alberto Rodríguez.

El brasileño volvió a dirigir a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2020. El equipo ’rimense’ venció 2-1 a Barcelona de Ecuador en Lima, luego de revertir el marcador. Fidel Martínez había abierto la cuenta para la visita, mientras que Christopher Olivares y Washington Corozo, de penal, concretaron la remontada.

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Wilton Sampaio dirigió el partido inaugural del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Henry Romero.

Su antecedente más reciente con un club peruano se produjo en la actual edición de la Libertadores. Sampaio arbitró el empate sin goles entre Deportes Tolima y Universitario de Deportes, por la primera jornada del Grupo B. El encuentro se jugó el 8 de abril en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia.

En el plano de selecciones, el árbitro brasileño estuvo presente en partidos de Perú ante Argentina, Colombia, Ecuador y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Entre esos compromisos figura el empate 0-0 ante Chile, disputado en Lima el 15 de noviembre de 2024.

El camino de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano comenzó su recorrido continental en el Grupo B, donde enfrentó a Atlético Mineiro, Juventud y Academia Puerto Cabello. El equipo cusqueño terminó segundo con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

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La campaña en la fase de grupos incluyó una victoria por 1-0 sobre Atlético Mineiro en Cusco, además de un 2-0 frente a Academia Puerto Cabello. También igualó en sus dos partidos ante Juventud, resultados que le permitieron acceder a la ronda previa a los octavos de final.

En los dieciseisavos, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo perdió 2-0 ante Lanús en Argentina, aunque respondió en Cusco con un 4-0. Esa remontada le dio una clasificación con marcador global de 4-2.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Luego enfrentó a Botafogo en los octavos de final. Cienciano obtuvo una amplia ventaja en la ida al imponerse por 6-1 en el Garcilaso de la Vega, resultado que marcó la serie. En la vuelta cayó 1-0 en Río de Janeiro, pero avanzó con un global de 6-2.

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Montevideo City Torque dejó en el camino a Tigre con dos triunfos, por 1-0 en Argentina y 2-1 en Uruguay. Ahora, Cienciano y el club charrúa disputarán uno de los cuatro boletos a las semifinales de la Copa Sudamericana.