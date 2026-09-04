Perú

Detienen a Segismundo Cruces, suspendido gobernador de Tumbes, tras intentar ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno Regional

Cruces acababa de recuperar su libertad bajo reglas de conducta tras permanecer en prisión preventiva por una investigación fiscal por presunto lavado de activos y organización criminal

El gobernador suspendido de Tumbes, Segismundo Cruces, fue detenido por la Policía tras intentar ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno Regional. Durante el forcejeo, un vigilante resultó herido. Cruces había recuperado recientemente su libertad bajo reglas de conducta y su retorno al cargo aún se encuentra pendiente de decisión del Consejo Regional. Fuente: Canal N
Guardar

El suspendido gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido por la Policía Nacional luego de ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno Regional de Tumbes durante la noche del jueves 3 de septiembre. El incidente ocurrió fuera del horario laboral y terminó con un vigilante herido durante el forcejeo registrado en las instalaciones.

De acuerdo con la información preliminar, Cruces llegó al local acompañado de su abogado con la intención de ingresar al despacho de la gobernación. Tras el incidente, agentes policiales intervinieron al funcionario y lo trasladaron a la comisaría de San José, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

PUBLICIDAD

El episodio ocurre mientras continúa pendiente la decisión sobre el eventual retorno de Segismundo Cruces al cargo de gobernador. La autoridad sostiene que tiene derecho a ejercer el puesto para el que fue elegido y cuenta con una credencial vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, su solicitud se encuentra bajo análisis del Consejo Regional de Tumbes.

Fotografía doble de Segismundo Cruces sentado con las manos atrás y luego custodiado por un agente policial uniformado en una oficina
Agentes de la Policía Nacional detienen al suspendido gobernador regional Segismundo Cruces tras ingresar por la fuerza a la sede institucional en Tumbes. (Composición: Infobae Perú / ABC Norte)

Segismundo Cruces fue detenido tras ingresar por la fuerza al Gobierno Regional de Tumbes

El ingreso de Segismundo Cruces a la sede regional se produjo después de culminada la jornada laboral. Según la información proporcionada, el gobernador suspendido acudió junto a su abogado e intentó acceder al despacho de gobernación, lo que generó un enfrentamiento con el personal encargado de la seguridad del local.

PUBLICIDAD

Durante el forcejeo, uno de los vigilantes resultó herido. El Gobierno Regional de Tumbes también reportó daños en parte de la infraestructura institucional y cuestionó que el ingreso se produjera fuera del horario laboral y mediante el uso de la fuerza.

Tras la intervención policial, Cruces fue llevado a la comisaría de San José, donde permanecía mientras se desarrollaban las diligencias relacionadas con el incidente. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades que correspondan por los hechos registrados en la sede regional.

A través de un comunicado, el Gobierno Regional de Tumbes lamentó lo ocurrido y señaló que la situación genera preocupación en la ciudadanía. La institución reafirmó su compromiso con la gobernabilidad y exhortó a Cruces a respetar las decisiones y los plazos establecidos por el Consejo Regional.

Documento con el logotipo del Gobierno Regional de Tumbes en el encabezado y el título Comunicado seguido de párrafos de texto
El Gobierno Regional de Tumbes emite un comunicado oficial sobre la irrupción en su sede institucional y la agresión registrada contra un trabajador. (Foto: Gobierno Regional de Tumbes)

Consejo Regional de Tumbes debe resolver pedido de retorno de Cruces

El conflicto por el retorno de Segismundo Cruces al Gobierno Regional de Tumbes se mantiene desde días atrás. La autoridad regional sostiene que se le está impidiendo ejercer el cargo que obtuvo mediante elección popular y argumenta que mantiene una credencial vigente emitida por el Jurado Nacional de Elecciones.

Sin embargo, su pedido debe seguir el procedimiento correspondiente dentro del gobierno regional. El propio Gobierno Regional de Tumbes informó que la solicitud presentada por Cruces está siendo analizada por el Pleno del Consejo Regional, instancia que deberá emitir un pronunciamiento sobre su situación.

Mientras permanece suspendido, la vicegobernadora Rosario Palacios asumió la conducción del Gobierno Regional de Tumbes. La disputa por el despacho de gobernación generó tensión en la institución y el intento de ingreso registrado el jueves representa un nuevo capítulo de este conflicto.

El Gobierno Regional también exhortó al Consejo Regional a convocar una sesión con carácter de urgencia para pronunciarse sobre los hechos ocurridos en la sede. Asimismo, anunció que desde gobernación se remitirá la documentación correspondiente a la Junta de Fiscales para que evalúe el caso dentro de sus competencias.

Gobernador suspendido enfrenta investigación por presunto lavado de activos

La situación de Segismundo Cruces también está vinculada a una investigación fiscal por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El Ministerio Público lo señala como presunto cabecilla de la organización denominada “Los Elegantes del Gore”, en una pesquisa relacionada con supuestas irregularidades durante su gestión regional.

La Policía investiga una presunta organización criminal que habría operado desde 2023 en el Gobierno Regional de Tumbes y que involucra a funcionarios y proveedores. (Crédito: Exitosa)

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos realizó allanamientos en inmuebles ubicados en Tumbes, Lambayeque y La Libertad. En el marco de esas diligencias también se dispuso la incautación de propiedades y vehículos que, según la hipótesis fiscal, estarían vinculados con el presunto origen ilícito de determinados bienes.

Entre los hechos investigados figuran presuntas irregularidades en obras de infraestructura, la adquisición de maquinaria pesada y proyectos ejecutados durante su administración. Uno de los casos corresponde a la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, por la que se investigan pagos de adelantos por más de S/56 millones a una empresa encargada de la obra.

La investigación fiscal continúa en etapa preliminar. En ese contexto, Cruces ya había afrontado prisión preventiva y posteriormente recuperó su libertad bajo determinadas reglas de conducta. Cualquier eventual incumplimiento de esas disposiciones deberá ser evaluado por las autoridades judiciales.

Temas Relacionados

Segismundo CrucesTumbesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

La empresaria afirmó que el exfutbolista la engañó tanto a ella como a Gisela y recordó que ambas conversaron años atrás para cerrar el episodio.

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

PJ ordena que Alberto Beingolea vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide 10 años de prisión

Por una orden de servicio de 30 mil soles que, según la acusación fiscal, habría obtenido al haber concertado con funcionarios del Gobierno Regional del Callao. Ministro de Cultura intentó sin éxito archivar el proceso penal

PJ ordena que Alberto Beingolea vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide 10 años de prisión

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?

‘Tres al hilo’ se emitirá de este lunes a jueves por Satélite Plus. Tilsa confirmó su llegada al canal junto a Gabriel y Mateo Cedrón.

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?

Artistas drag de Cusco enfrentan hasta seis años de prisión por ‘ofensas al pudor’ tras Marcha del Orgullo: “Posible represalia”

Cinco activistas quedaron bajo investigación penal después de participar en la movilización, en una causa que despierta alertas sobre criminalización y uso del derecho penal para limitar expresiones artísticas y derechos LGBTIQ+

Artistas drag de Cusco enfrentan hasta seis años de prisión por ‘ofensas al pudor’ tras Marcha del Orgullo: “Posible represalia”

“La llamerada es anterior a las fronteras”: representante de Candelaria defiende a Josiane Sciotti por su traje en Miss Mundo 2026

Tras las críticas de usuarios bolivianos, el antropólogo Henry Flores defendió a Josiane Sciotti, explicó la evolución de la llamerada y anunció una invitación a la peruana para bailar en Candelaria 2027.

“La llamerada es anterior a las fronteras”: representante de Candelaria defiende a Josiane Sciotti por su traje en Miss Mundo 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Alberto Beingolea vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide 10 años de prisión

PJ ordena que Alberto Beingolea vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide 10 años de prisión

Seis congresistas dejarían Juntos por el Perú para sumarse a Fuerza Popular y Renovación Popular

Pedro Hernández juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras ser elegido por el Pleno

Si la ley impide sacar a Óscar Arriola, que el Gobierno lo invite al retiro, propone senadora Katherine Ampuero

Marco Rubio se reunirá con el Gobierno de Keiko Fujimori: Secretario de Estado de EE. UU. viene a Perú

ENTRETENIMIENTO

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

Mario Hart defiende a Alejandra Baigorria tras denuncia por albergue en Chaclacayo: “El ser hija del alcalde no la hace responsable”

María Becerra regresa a Lima: su declarado amor por nuestra gastronomía y su conexión con la cumbia peruana

DEPORTES

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas