Detienen a Segismundo Cruces, suspendido gobernador de Tumbes, tras intentar ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno Regional

El gobernador suspendido de Tumbes, Segismundo Cruces, fue detenido por la Policía tras intentar ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno Regional. Durante el forcejeo, un vigilante resultó herido. Cruces había recuperado recientemente su libertad bajo reglas de conducta y su retorno al cargo aún se encuentra pendiente de decisión del Consejo Regional. Fuente: Canal N

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El suspendido gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido por la Policía Nacional luego de ingresar por la fuerza a la sede del Gobierno Regional de Tumbes durante la noche del jueves 3 de septiembre. El incidente ocurrió fuera del horario laboral y terminó con un vigilante herido durante el forcejeo registrado en las instalaciones.

De acuerdo con la información preliminar, Cruces llegó al local acompañado de su abogado con la intención de ingresar al despacho de la gobernación. Tras el incidente, agentes policiales intervinieron al funcionario y lo trasladaron a la comisaría de San José, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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El episodio ocurre mientras continúa pendiente la decisión sobre el eventual retorno de Segismundo Cruces al cargo de gobernador. La autoridad sostiene que tiene derecho a ejercer el puesto para el que fue elegido y cuenta con una credencial vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, su solicitud se encuentra bajo análisis del Consejo Regional de Tumbes.

Agentes de la Policía Nacional detienen al suspendido gobernador regional Segismundo Cruces tras ingresar por la fuerza a la sede institucional en Tumbes. (Composición: Infobae Perú / ABC Norte)

Segismundo Cruces fue detenido tras ingresar por la fuerza al Gobierno Regional de Tumbes

El ingreso de Segismundo Cruces a la sede regional se produjo después de culminada la jornada laboral. Según la información proporcionada, el gobernador suspendido acudió junto a su abogado e intentó acceder al despacho de gobernación, lo que generó un enfrentamiento con el personal encargado de la seguridad del local.

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Durante el forcejeo, uno de los vigilantes resultó herido. El Gobierno Regional de Tumbes también reportó daños en parte de la infraestructura institucional y cuestionó que el ingreso se produjera fuera del horario laboral y mediante el uso de la fuerza.

Tras la intervención policial, Cruces fue llevado a la comisaría de San José, donde permanecía mientras se desarrollaban las diligencias relacionadas con el incidente. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades que correspondan por los hechos registrados en la sede regional.

A través de un comunicado, el Gobierno Regional de Tumbes lamentó lo ocurrido y señaló que la situación genera preocupación en la ciudadanía. La institución reafirmó su compromiso con la gobernabilidad y exhortó a Cruces a respetar las decisiones y los plazos establecidos por el Consejo Regional.

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El Gobierno Regional de Tumbes emite un comunicado oficial sobre la irrupción en su sede institucional y la agresión registrada contra un trabajador. (Foto: Gobierno Regional de Tumbes)

Consejo Regional de Tumbes debe resolver pedido de retorno de Cruces

El conflicto por el retorno de Segismundo Cruces al Gobierno Regional de Tumbes se mantiene desde días atrás. La autoridad regional sostiene que se le está impidiendo ejercer el cargo que obtuvo mediante elección popular y argumenta que mantiene una credencial vigente emitida por el Jurado Nacional de Elecciones.

Sin embargo, su pedido debe seguir el procedimiento correspondiente dentro del gobierno regional. El propio Gobierno Regional de Tumbes informó que la solicitud presentada por Cruces está siendo analizada por el Pleno del Consejo Regional, instancia que deberá emitir un pronunciamiento sobre su situación.

Mientras permanece suspendido, la vicegobernadora Rosario Palacios asumió la conducción del Gobierno Regional de Tumbes. La disputa por el despacho de gobernación generó tensión en la institución y el intento de ingreso registrado el jueves representa un nuevo capítulo de este conflicto.

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El Gobierno Regional también exhortó al Consejo Regional a convocar una sesión con carácter de urgencia para pronunciarse sobre los hechos ocurridos en la sede. Asimismo, anunció que desde gobernación se remitirá la documentación correspondiente a la Junta de Fiscales para que evalúe el caso dentro de sus competencias.

Gobernador suspendido enfrenta investigación por presunto lavado de activos

La situación de Segismundo Cruces también está vinculada a una investigación fiscal por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El Ministerio Público lo señala como presunto cabecilla de la organización denominada “Los Elegantes del Gore”, en una pesquisa relacionada con supuestas irregularidades durante su gestión regional.

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La Policía investiga una presunta organización criminal que habría operado desde 2023 en el Gobierno Regional de Tumbes y que involucra a funcionarios y proveedores. (Crédito: Exitosa)

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos realizó allanamientos en inmuebles ubicados en Tumbes, Lambayeque y La Libertad. En el marco de esas diligencias también se dispuso la incautación de propiedades y vehículos que, según la hipótesis fiscal, estarían vinculados con el presunto origen ilícito de determinados bienes.

Entre los hechos investigados figuran presuntas irregularidades en obras de infraestructura, la adquisición de maquinaria pesada y proyectos ejecutados durante su administración. Uno de los casos corresponde a la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, por la que se investigan pagos de adelantos por más de S/56 millones a una empresa encargada de la obra.

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La investigación fiscal continúa en etapa preliminar. En ese contexto, Cruces ya había afrontado prisión preventiva y posteriormente recuperó su libertad bajo determinadas reglas de conducta. Cualquier eventual incumplimiento de esas disposiciones deberá ser evaluado por las autoridades judiciales.