Perú

Municipalidad de Lima habilitará descuento del 90% en papeletas de tránsito

El beneficio podrá solicitarse desde este sábado 5 de setiembre y contempla mecanismos de pago digitales y entidades bancarias afiliadas, en el marco de una nueva disposición municipal

El SAT de Lima indicó que la norma municipal también contempla adecuar los procedimientos necesarios para implementar el beneficio.
El SAT de Lima indicó que la norma municipal también contempla adecuar los procedimientos necesarios para implementar el beneficio. Foto: Nitro Digital
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Los conductores con multas de tránsito podrán acceder a una reducción excepcional en el monto de sus deudas desde este sábado 5 de setiembre. El beneficio fue habilitado luego de que el Concejo Municipal Metropolitano aprobara una ordenanza que establece las condiciones para aplicar el nuevo régimen en Lima.

La medida permitirá cancelar las papeletas con una rebaja del 90%, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima señaló que la norma municipal también busca adecuar los procedimientos administrativos y operativos necesarios para poner en marcha el beneficio.

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¿Desde cuándo estará disponible el descuento?

La Ordenanza Municipal N.° 2849-2026-MML fue aprobada por el Concejo Municipal Metropolitano y establece el marco para la aplicación del régimen excepcional en la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según informó el SAT de Lima, el descuento comenzará a aplicarse desde el sábado 5 de setiembre. La disposición busca adaptar los procedimientos a lo establecido previamente por el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, además de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos que decidan acogerse a la medida.

El SAT de Lima informó que el descuento entrará en vigencia desde el sábado 5 de setiembre.
El SAT de Lima informó que el descuento entrará en vigencia desde el sábado 5 de setiembre. Foto: SAT

¿Cómo pagar las papeletas con la rebaja?

Los ciudadanos interesados podrán efectuar el pago de sus multas de tránsito aplicando el descuento extraordinario mediante la plataforma de pagos en línea del SAT. La entidad indicó que el beneficio también estará disponible a través de las plataformas de los bancos afiliados.

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De esta manera, quienes cumplan con las condiciones para acogerse al régimen podrán realizar el trámite por canales digitales habilitados. El SAT señaló que las adecuaciones normativas y tecnológicas fueron necesarias para garantizar la correcta implementación de la medida.

SAT señala que busca garantizar el servicio

El organismo tributario de la Municipalidad de Lima indicó que el proceso de implementación contempla ajustes destinados a asegurar un servicio adecuado durante la vigencia del beneficio. La entidad también destacó que estos cambios permitirán atender a los ciudadanos bajo criterios de transparencia y eficiencia.

Con esta medida, la Municipalidad de Lima pone en marcha el régimen excepcional establecido para las papeletas, con una reducción del 90% en el pago de las multas. La información fue comunicada por el SAT este viernes 4 de setiembre.

Comunicado completo de la Municipalidad de Lima.
Comunicado completo de la Municipalidad de Lima. Foto: Municipalidad de Lima

¿Cómo saber si tienes multas de tránsito?

Las plataformas oficiales permiten verificar de forma gratuita si un conductor registra multas o papeletas. La consulta puede realizarse con la placa del vehículo, el DNI o el número de licencia, dependiendo de la entidad y del lugar donde se cometió la infracción.

En Lima Metropolitana, el SAT Lima permite consultar deudas por papeletas ingresando la placa o los datos del propietario. Para revisar el récord a nivel nacional, el MTC cuenta con una plataforma donde se puede conocer el historial de infracciones y los puntos acumulados en la licencia.

En el caso de las carreteras nacionales, la Sutrán dispone de un sistema para consultar infracciones mediante la placa o el acta de control. Estas herramientas también permiten conocer el estado de las sanciones y, según corresponda, acceder a opciones de pago o regularización.

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