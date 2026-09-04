DT de Chile confiesa lo que significa ganarle a Perú previo al Sudamericano de vóley: “Antes nadie se lo creía, hoy se sabe que podemos”

Eduardo Guillaume se pronunció previo al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Créditos: AQUITVO Sudamericano.

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Falta poco para el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, torneo en el que seis selecciones buscarán su clasificación al próximo Mundial y a los Juegos Olímpicos. Chile será uno de los equipos participantes y llegará en una etapa de crecimiento, según destacó su técnico, Eduardo Guillaume, en declaraciones a un medio peruano.

Guillaume participó como invitado en el programa AQUITVO Sudamericano, donde habló sobre lo que representa vencer a la selección peruana de vóley. El último triunfo chileno ocurrió en la Copa Sudamericana, cuando ambos equipos se enfrentaron en la primera fecha y la ‘roja’ se impuso por un contundente 3-0.

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“Te soy honesto: para nosotros, para mí y para el equipo, sigue siendo algo extraordinario cada vez que le ganamos a Perú”, explicó.

El entrenador también repasó las victorias ante la ‘bicolor’ y señaló que la percepción sobre esos resultados cambió con el paso de los años. “En el medio interno, cuando en 2019 le ganamos a Perú en la final del Campeonato U16 por 3-0, no se lo creía nadie. Cuando en 2023, en Recife, en el Sudamericano adulto, le ganamos 3-2, no se lo creía nadie, y yo tampoco”, recordó.

Guillaume afirmó que aquel partido en el Sudamericano fue el que más disfrutó como entrenador de Chile, incluso por encima del triunfo ante Bulgaria en el Mundial Sub 21.

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No obstante, consideró que ese tipo de resultados ya dejó de ser una sorpresa. “Hoy ya se sabe que salimos a la cancha y podemos ganar o perder, pero se sabe que se puede ganar”, concluyó.

Eduardo Guillaume, técnico de Chile, habla de la magnitud de ganarle a Perú previo al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Sus nuevos desafíos

En esa línea, Eduardo Guillaume fijó nuevos objetivos para la selección chilena. El entrenador señaló que un eventual triunfo ante Argentina tendría una dimensión distinta, ya que Chile todavía no logró ganarle ni arrebatarle un set a Las Panteras.

Guillaume aspira a que Chile sume resultados ante rivales de mayor jerarquía. “Eso es lo que queremos ahora. Ya pudimos con Perú, ya pudimos con Venezuela. No hay que descuidarse, porque Perú también puede con Chile y Venezuela también puede con Chile. Pero debemos ir por Colombia, ir por Argentina. Se trata de jugar un partido mejor que ellas”, afirmó.

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El técnico consideró que su equipo tiene recursos para competir ante esas selecciones. “Consideramos, como grupo humano, que el equipo de Chile tiene con qué. No es que no tengamos nada: tenemos con qué”, remarcó.

Chile buscará trasladar esa convicción al Campeonato Sudamericano de Brasil, donde una victoria ante Perú, Venezuela, Colombia o Argentina podría acercarlo a la clasificación al próximo Mundial.

La selección peruana tropezó 25-16 en el tercer set y registró su primera derrota en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026. Créditos: Puro Vóley.

La clave del buen presente de Chile

Por otro lado, Guillaume explicó el proceso que, a su juicio, permitió que la selección chilena se ubicara hoy por encima de Perú y Venezuela. El entrenador argentino contó que, tras su primera competencia al frente de la ‘roja’, resolvió modificar el enfoque de trabajo.

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“Cuando llegué a Chile hice un diagnóstico. Fuimos a la primera Copa Panamericana, una competencia adulta, y perdimos siete partidos por 3 a 0 contra los equipos que había. Al regreso, renunció la mitad del plantel. El grupo que quedó tenía muchas jugadoras mayores y algunas juveniles. Yo veía que era muy difícil trabajar con un grupo humano que ya había perdido totalmente la ilusión. Además, estábamos lejos, en el nivel técnico y táctico, de los equipos que habíamos enfrentado en mayores. Era muy difícil intentar hacer algo con ese grupo”, relató.

La selección chilena quedó en el cuarto lugar en la última Copa Sudamericana de vóley 2026.

El técnico destacó, además, el respaldo que recibió del presidente de la Federación, Jorge Pino, para impulsar un proyecto centrado en las divisiones menores.

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“En conversaciones con el presidente de la federación, Jorge Pino, decidimos que lo mejor era empezar a trabajar con las categorías inferiores. Es muy importante que los procesos tengan pequeños triunfos porque, si no, la gente se disgrega. Es muy difícil mantener al grupo unido”, afirmó.

Guillaume señaló que ese plan comenzó con el equipo que disputó el Sudamericano Sub 16 de Lima. “Comencé a entrenarlo casi dos años antes porque, al conocer cómo son las categorías, quería garantizarme un buen resultado. El objetivo era empezar a cohesionar un grupo y agrandar la base de la pirámide del vóley chileno para que, hoy, algunas jugadoras surgidas de las inferiores ya tengan resultados positivos y la confianza que necesita una jugadora para seguir consiguiendo cosas”, concluyó.

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