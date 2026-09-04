Perú Deportes

DT de Chile confiesa lo que significa ganarle a Perú previo al Sudamericano de vóley: “Antes nadie se lo creía, hoy se sabe que podemos”

Eduardo Guillaume también reveló la clave del presente de la selección chilena, que hoy está por encima de la ‘bicolor’

Eduardo Guillaume se pronunció previo al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Créditos: AQUITVO Sudamericano.
Guardar

Falta poco para el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, torneo en el que seis selecciones buscarán su clasificación al próximo Mundial y a los Juegos Olímpicos. Chile será uno de los equipos participantes y llegará en una etapa de crecimiento, según destacó su técnico, Eduardo Guillaume, en declaraciones a un medio peruano.

Guillaume participó como invitado en el programa AQUITVO Sudamericano, donde habló sobre lo que representa vencer a la selección peruana de vóley. El último triunfo chileno ocurrió en la Copa Sudamericana, cuando ambos equipos se enfrentaron en la primera fecha y la ‘roja’ se impuso por un contundente 3-0.

PUBLICIDAD

“Te soy honesto: para nosotros, para mí y para el equipo, sigue siendo algo extraordinario cada vez que le ganamos a Perú”, explicó.

El entrenador también repasó las victorias ante la ‘bicolor’ y señaló que la percepción sobre esos resultados cambió con el paso de los años. “En el medio interno, cuando en 2019 le ganamos a Perú en la final del Campeonato U16 por 3-0, no se lo creía nadie. Cuando en 2023, en Recife, en el Sudamericano adulto, le ganamos 3-2, no se lo creía nadie, y yo tampoco”, recordó.

Guillaume afirmó que aquel partido en el Sudamericano fue el que más disfrutó como entrenador de Chile, incluso por encima del triunfo ante Bulgaria en el Mundial Sub 21.

PUBLICIDAD

No obstante, consideró que ese tipo de resultados ya dejó de ser una sorpresa. “Hoy ya se sabe que salimos a la cancha y podemos ganar o perder, pero se sabe que se puede ganar”, concluyó.

Eduardo Guillaume, técnico de Chile, habla de la magnitud de ganarle a Perú previo al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Eduardo Guillaume, técnico de Chile, habla de la magnitud de ganarle a Perú previo al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Sus nuevos desafíos

En esa línea, Eduardo Guillaume fijó nuevos objetivos para la selección chilena. El entrenador señaló que un eventual triunfo ante Argentina tendría una dimensión distinta, ya que Chile todavía no logró ganarle ni arrebatarle un set a Las Panteras.

Guillaume aspira a que Chile sume resultados ante rivales de mayor jerarquía. “Eso es lo que queremos ahora. Ya pudimos con Perú, ya pudimos con Venezuela. No hay que descuidarse, porque Perú también puede con Chile y Venezuela también puede con Chile. Pero debemos ir por Colombia, ir por Argentina. Se trata de jugar un partido mejor que ellas”, afirmó.

El técnico consideró que su equipo tiene recursos para competir ante esas selecciones. “Consideramos, como grupo humano, que el equipo de Chile tiene con qué. No es que no tengamos nada: tenemos con qué”, remarcó.

Chile buscará trasladar esa convicción al Campeonato Sudamericano de Brasil, donde una victoria ante Perú, Venezuela, Colombia o Argentina podría acercarlo a la clasificación al próximo Mundial.

La selección peruana tropezó 25-16 en el tercer set y registró su primera derrota en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026. Créditos: Puro Vóley.

La clave del buen presente de Chile

Por otro lado, Guillaume explicó el proceso que, a su juicio, permitió que la selección chilena se ubicara hoy por encima de Perú y Venezuela. El entrenador argentino contó que, tras su primera competencia al frente de la ‘roja’, resolvió modificar el enfoque de trabajo.

“Cuando llegué a Chile hice un diagnóstico. Fuimos a la primera Copa Panamericana, una competencia adulta, y perdimos siete partidos por 3 a 0 contra los equipos que había. Al regreso, renunció la mitad del plantel. El grupo que quedó tenía muchas jugadoras mayores y algunas juveniles. Yo veía que era muy difícil trabajar con un grupo humano que ya había perdido totalmente la ilusión. Además, estábamos lejos, en el nivel técnico y táctico, de los equipos que habíamos enfrentado en mayores. Era muy difícil intentar hacer algo con ese grupo”, relató.

La selección chilena quedó en el cuarto lugar en la última Copa Sudamericana de vóley 2026.
La selección chilena quedó en el cuarto lugar en la última Copa Sudamericana de vóley 2026.

El técnico destacó, además, el respaldo que recibió del presidente de la Federación, Jorge Pino, para impulsar un proyecto centrado en las divisiones menores.

“En conversaciones con el presidente de la federación, Jorge Pino, decidimos que lo mejor era empezar a trabajar con las categorías inferiores. Es muy importante que los procesos tengan pequeños triunfos porque, si no, la gente se disgrega. Es muy difícil mantener al grupo unido”, afirmó.

Guillaume señaló que ese plan comenzó con el equipo que disputó el Sudamericano Sub 16 de Lima. “Comencé a entrenarlo casi dos años antes porque, al conocer cómo son las categorías, quería garantizarme un buen resultado. El objetivo era empezar a cohesionar un grupo y agrandar la base de la pirámide del vóley chileno para que, hoy, algunas jugadoras surgidas de las inferiores ya tengan resultados positivos y la confianza que necesita una jugadora para seguir consiguiendo cosas”, concluyó.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyEduardo GuillaumeCampeonato Sudamericano de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano se lo dio vuelta a FC Cajamarca y goleó 5-2 para volver a la victoria en Liga 1: goles y resumen del triunfo del ‘papá’

Luego de cuatro partidos sin sumar de a tres en el torneo local, el conjunto de Horacio Melgarejo volvió a exhibir su poderío ofensivo para remontar y registrar su segundo éxito en el Torneo Clausura

Cienciano se lo dio vuelta a FC Cajamarca y goleó 5-2 para volver a la victoria en Liga 1: goles y resumen del triunfo del ‘papá’

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Arranca la jornada con cotejos cruciales: Universitario y Deportivo Garcilaso defenderán su liderato, Alianza Lima y Sporting Cristal están obligados a buscar la victoria para seguir en carrera rumbo al título nacional

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Se inició la venta de boletos para el duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ el próximo sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Hécto Cúper decidió no convocar a cuatro futbolistas para el choque con las ‘águilas cutervinas’ este sábado 5 de septiembre en el estadio Monumental

Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”

Fernando Farah contó cómo encontró el club victoriano tras la salida de Fernando Cabada, y mostró su molestia por tomas de decisiones que perjudicaron a la institución

Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Alberto Beingolea vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide 10 años de prisión

PJ ordena que Alberto Beingolea vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide 10 años de prisión

Seis congresistas dejarían Juntos por el Perú para sumarse a Fuerza Popular y Renovación Popular

Pedro Hernández juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras ser elegido por el Pleno

Si la ley impide sacar a Óscar Arriola, que el Gobierno lo invite al retiro, propone senadora Katherine Ampuero

Marco Rubio se reunirá con el Gobierno de Keiko Fujimori: Secretario de Estado de EE. UU. viene a Perú

ENTRETENIMIENTO

Viviana Rivasplata desmiente a Ethel Pozo y niega haber ido a concierto de Luis Miguel con Roberto Martínez: “Fue con Sofía Franco”

Viviana Rivasplata desmiente a Ethel Pozo y niega haber ido a concierto de Luis Miguel con Roberto Martínez: “Fue con Sofía Franco”

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

Mario Hart defiende a Alejandra Baigorria tras denuncia por albergue en Chaclacayo: “El ser hija del alcalde no la hace responsable”

DEPORTES

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Universitario: entradas para el clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Edison Flores, Bryan Reyna y los otros jugadores que quedaron fuera del Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Máximo acreedor de Alianza Lima detalló déficit económico y reveló conversación con Pablo Guede: “Veo sueldos que nunca vi en mi vida”

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas