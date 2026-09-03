Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?

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Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón conducirán ‘Tres al hilo’, el nuevo programa de Satélite Plus, el canal de streaming de Jefferson Farfán. La incorporación de los tres conductores fue anunciada el jueves 3 de septiembre mediante las redes sociales del canal y de los propios protagonistas.

El programa ampliará la oferta de contenidos de la plataforma digital vinculada al exfutbolista.

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Tilsa Lozano confirmó su participación a través de Instagram, donde publicó un mensaje junto a Gabriel Calvo y Mateo Cedrón. El anuncio recibió comentarios de figuras del entretenimiento y del entorno del streaming, entre ellas Jefferson Farfán, Ric La Torre y Mario Irivarren.

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?. Ig: Satéliteplus.pe

‘Tres al hilo’ se estrenará el lunes 7 de septiembre

El nuevo espacio se llamará Tres al hilo y estará encabezado por Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón. La transmisión se realizará cuatro veces por semana a través de Satélite Plus.

La programación comenzará el lunes 7 de septiembre, con emisiones de lunes a jueves entre las 13.30 y las 15.00. El horario fue confirmado en la publicación compartida por Tilsa Lozano.

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La conductora presentó el proyecto como una nueva etapa dentro del canal de Jefferson Farfán. En su mensaje, también adelantó que estará acompañada por Calvo y Cedrón en esta propuesta de streaming.

“DAME LUZ, BEBÉ: ¡ESTE LUNES ARRANCAMOS en 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗔𝗟 𝗛𝗜𝗟𝗢! Mateo Cedron, Gabriel Calvo y yo llegamos A LA GALAXIA para ponerla arriba con un programa ESPECTACULAR”, escribió Tilsa en su cuenta oficial de Instagram.

La expresión “la galaxia” hace referencia a la identidad visual y digital de Satélite Plus. El canal anunció así la llegada de tres nuevos conductores a su programación.

El estreno de Tres al hilo está previsto para el lunes 7 de septiembre. Por el momento, la información difundida confirma la fecha, el horario y la participación de Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón.

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Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón conducirán Tres al hilo en Satélite Plus. IG

Tilsa Lozano regresa al streaming con un nuevo proyecto

La llegada de Tilsa Lozano a Satélite Plus se produce después de su participación en ‘La Noche habla’, espacio emitido por Panamericana Televisión. Con ‘Tres al hilo’, la conductora iniciará un nuevo proyecto en una plataforma de streaming.

El anuncio de su incorporación estuvo acompañado por reacciones de otros creadores y figuras del espectáculo. Ric La Torre escribió: “Dale con todo mi Titii, éxitos Gabo”.

Jefferson Farfán, vinculado a Satélite Plus, comentó: “Bienvenidos”. Mario Irivarren también expresó su respaldo al ingreso de Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón.

Las respuestas al anuncio se concentraron en la llegada del trío al canal digital. La publicación de Tilsa Lozano permitió conocer la conformación del equipo que estará al frente de Tres al hilo.

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La conductora compartirá pantalla con Gabriel Calvo, quien inicia una nueva etapa luego de su salida de La Roro Network. Mateo Cedrón completará la conducción del programa.

La presentación de los tres conductores anticipa un espacio que reunirá a figuras procedentes de la televisión, el entretenimiento y el ecosistema digital. El contenido y las secciones del formato aún no fueron detallados en el anuncio.

Un “sí” pronunciado frente al polígrafo se transformó en tendencia. La audiencia trasladó la emoción del programa a redes, impulsando mensajes que reclamaban un reencuentro sentimental. (El Valor de la Verdad)

Gabriel Calvo inicia una nueva etapa tras dejar La Roro Network

Gabriel Calvo se suma a Satélite Plus después de su salida de ‘Nadie se salva’, programa de La Roro Network, propiedad de Carlos Orozco. El conductor explicó que su desvinculación del espacio fue una decisión comunicada por la producción del canal.

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En declaraciones al pódcast Sin + que decir, Calvo relató que La Roro Network se encontraba en un proceso de cambios en la estructura de sus programas. Según contó, Pablo Saldarriaga fue informado primero de su salida de Nadie se salva para asumir un nuevo espacio junto a Lucía Oxenford y Marshall.

“‘Nadie se salva’ es un programa exitoso, evidentemente, en el streaming. Tenía más de dos años, con una historia linda. De hecho, fuimos quizás de los primeros que empezamos con esto, con este business”, señaló Gabriel Calvo.

Un programa de entrevista o mesa de diálogo presenta a cuatro personas sentadas en un estudio con micrófonos y auriculares. La pantalla muestra gráficos con la marca "QTV" y " QUE DECIR", además de comentarios de redes sociales en tiempo real. Gabriel Calvo, uno de los participantes, explica su salida de un programa de streaming y el fin de su vínculo con una red. El escenario incluye luces de neón y efectos visuales, como llamas, en ciertos momentos de la transmisión.

El actor y conductor afirmó que luego recibió la comunicación sobre el final de su participación en la mesa principal. “Luego hablé con el gerente y con él, con la persona de comercial y me dijo: ‘Escúchame, vas hasta el 12. Ya no vas a estar en Nadie se salva’”.

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De acuerdo con su relato, la propuesta contemplaba que continuara en Cañitas y Fierrazos, programa que se emitía dos veces por semana. “Ya no vas a estar en Nadie se salva y te vas a quedar con Cañitas y Fierrazos. Y le dije: ‘Okey, está bien’”, recordó.

Calvo sostuvo que disfrutó su paso por el programa y destacó la experiencia que tuvo durante su permanencia en La Roro Network. “Durante todo el tiempo que había ido a Nadie se salva, yo iba feliz. Nunca tuve un domingo de decir: ‘Put, mañana es lunes, qué cag’. Siempre me iba feliz, contento. De hecho, llegaba siempre más temprano que todos. Me encantaba estar en el canal, me encantaba llegar a mi trabajo, me encantaba hacer lo que hacía”.

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Gabriel Calvo, con auriculares y micrófono en un estudio de grabación, explica los detalles de su salida de La Roro Network, con una imagen superpuesta de "Nadie Se Sala El Show". (YouTube / La Roro Network)