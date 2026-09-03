El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

Ysabella Sánchez y su irónico comentario en su transmisión en TikTok. Crédito: Instagram Ysabella Sánchez.

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Ysabella Sánchez quedó en el centro de la discusión por una frase que lanzó durante una transmisión en vivo en TikTok sobre un eventual regreso a la selección peruana de vóley. La atacante de Alianza Lima respondió a un usuario que le escribió: “Te mando un león si vuelves a la selección”. La voleibolista replicó: “Mándame un león y mañana vuelvo”.

El comentario tuvo un tono irónico, aunque generó reacciones por el contexto en el que se produjo. Sánchez, conocida como ‘Chabela’, no forma parte de la nómina que el entrenador brasileño Antonio Rizola definió para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará en Río de Janeiro entre el 8 y el 13 de septiembre.

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El “león” es uno de los obsequios virtuales de mayor valor dentro de TikTok. Cuesta 29.999 monedas en la plataforma, una cifra cuyo valor final depende del paquete de recarga, el país y las comisiones aplicadas. En Perú, su compra puede representar un desembolso aproximado de entre S/1.150 y S/1.500.

La respuesta de la punta se difundió mientras persiste el debate por las ausencias en el combinado nacional. La Federación Peruana de Vóley (FPV) y el comando técnico afrontan la preparación para uno de los torneos más importantes del calendario con varias jugadoras que no integrarán el plantel.

'Chabelita' había rechazado el llamado de Antonio Rizola para integrar el seleccionado nacional de cara a la Copa Sudamericana y al Campeonato Sudamericano de vóley. Crédito: @cremasinfiltro

Sánchez había rechazado previamente la convocatoria para los compromisos internacionales del seleccionado. De acuerdo con la información conocida sobre su caso, la voleibolista explicó que debía cumplir un periodo de descanso y rehabilitación física indicado por el cuerpo médico. También señaló que padecía un tumor benigno en la pierna izquierda, condición que, según relató, le provocó dificultades incluso para caminar.

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La situación despertó cuestionamientos en redes sociales debido a que la atacante continuó en los entrenamientos de Alianza Lima. Una publicación de su compañera María Alejandra Marín mostró a Sánchez en las prácticas del club, que se desarrollan en el mismo recinto donde también trabaja el grupo convocado por Rizola.

No existe, hasta ahora, un pronunciamiento público de la deportista que precise si su participación en los trabajos de Alianza Lima implica una recuperación total o una diferencia en las cargas físicas previstas para el club y la selección.

Su comentario en TikTok, de todas formas, reabrió la discusión sobre su ausencia a pocos días del debut peruano en Brasil. Asimismo, cabe resaltar que en redes sociales no circula la totalidad de la transmisión, solo el extracto cuando emitió el comentario y fue difundida en la misma red social.

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La imagen que compartió María Alejandra Marín de los entrenamientos de Alianza Lima junto a las jugadoras que declinaron el llamado a la selección peruana. Crédito: Instagram María Alejandra Marín.

Varias jugadoras no estarán disponibles para Antonio Rizola

La baja de Ysabella Sánchez se suma a otras ausencias en la selección peruana. Ángela Leyva y Maguilaura Frías, dos referentes del equipo que militan fuera del país, no aceptaron la convocatoria del comando técnico para esta etapa.

Flavia Montes tampoco será parte del plantel. La central informó que arrastra lesiones crónicas en ambas rodillas tras la temporada con la Universidad San Martín. Por su parte, Esmeralda Sánchez, líbero de Alianza Lima, declinó el llamado por motivos personales y por su disconformidad con declaraciones de Rizola sobre el nivel de la Liga Nacional de Voleibol.

También quedaron fuera de la delegación final la capitana Karla Ortiz y Thaisa Mc Leod, pese a que ambas participaron de los entrenamientos. Rizola explicó que tomó esa decisión tras evaluar las exigencias del torneo. A esas bajas se añadió la lesión de Diana de la Peña, quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

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Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

Perú debuta ante Argentina en el Campeonato Sudamericano

La selección peruana debutará ante Argentina el martes 8 de septiembre a las 15:00 horas de Perú en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. El equipo de Rizola enfrentará luego a Brasil, Venezuela, Colombia y Chile, bajo el sistema de todos contra todos.

El calendario de Perú será el siguiente:

Perú vs. Argentina: martes 8 de septiembre, 15:00 horas

Perú vs. Brasil: miércoles 9 de septiembre, 18:00 horas

Perú vs. Venezuela: jueves 10 de septiembre, 15:00 horas

Perú vs. Colombia: sábado 12 de septiembre, 14:30 horas

Perú vs. Chile: domingo 13 de septiembre, 13:00 horas

El torneo repartirá tres cupos para el Mundial de 2027, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá. Perú no disputa una Copa del Mundo de mayores desde Japón 2010, por lo que buscará terminar una ausencia de 16 años en la máxima competencia internacional de selecciones.

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026