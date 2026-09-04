“La llamerada es anterior a las fronteras”: representante de Candelaria defiende a Josiane Sciotti por su traje en Miss Mundo 2026

Josiane Sciotti representó a Perú en el Dances of the World de Miss Mundo 2026 con un traje inspirado en la llamerada puneña

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La presentación de Josiane Sciotti, representante peruana en el Miss Mundo 2026, con un traje inspirado en la llamerada puneña generó cuestionamientos en redes sociales por parte de usuarios bolivianos, quienes aseguraron que esta expresión cultural pertenece a Bolivia. Ante la controversia, Henry Flores Villasante, vicepresidente del Comité de Salvaguardia de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026, salió en defensa de la candidata y explicó el trasfondo histórico de esta danza.

La llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2024. De acuerdo con el Ministerio de Cultura del Perú, esta manifestación mantiene viva la memoria histórica del papel de los arrieros de camélidos en el territorio altiplánico y evidencia el carácter transfronterizo de las prácticas culturales de los Andes.

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En conversación con Infobae Perú, Flores sostuvo que reducir la discusión sobre el origen de la llamerada a las actuales fronteras entre Perú y Bolivia desconoce la historia de los pueblos del Altiplano.

“Estamos contentos” con Josiane Sciotti

Para el antropólogo y regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, la aparición de Josiane Sciotti con la vestimenta inspirada en la llamerada representa una oportunidad para mostrar internacionalmente una tradición puneña.

La llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en febrero de 2024

“Estamos muy contentos de que obviamente se tome el traje, que representa a la región de Puno y es patrimonio cultural de la nación”, afirmó Flores, quien participó en el proceso que llevó al reconocimiento oficial de esta danza.

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El representante del Comité de Salvaguardia destacó que la declaratoria no se produjo únicamente por una decisión política, sino después de un proceso en el que participaron especialistas, comunidades y portadores de la tradición. La Municipalidad Provincial de Puno también reconoce a Flores como uno de los impulsores del reconocimiento de la llamerada puneña.

Flores consideró, por ello, que la representante peruana llevó al escenario internacional una expresión cultural que forma parte de la identidad de Puno.

¿Cuál es el origen de la llamerada?

Integrantes de una agrupación folclórica ejecutan la danza de la llamerada ante el público en la región de Puno, Perú. (Andina)

Uno de los principales argumentos planteados por Flores durante la entrevista fue que las actuales fronteras nacionales no pueden utilizarse para explicar por completo el origen de las manifestaciones culturales del Altiplano.

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“Para ponerle a la cultura, a las tradiciones, las modernas fronteras realmente no cabe, porque esto viene desde mucho tiempo atrás”, explicó.

Según detalló, la tradición se remonta a sociedades que habitaron el Altiplano mucho antes de la configuración de las fronteras actuales. En ese proceso, la llama tuvo un papel fundamental en la vida económica y social de estas poblaciones, pues permitió el transporte de alimentos y otros bienes.

Flores sostuvo que la llamerada fue evolucionando a través de los siglos y recibió distintas influencias. “Podemos decir que tiene de ambos lados, tanto hispano como de andino”, señaló al explicar la transformación de esta manifestación durante el periodo colonial.

En ese sentido, rechazó que pueda establecerse una propiedad exclusiva de la danza a partir de las divisiones territoriales contemporáneas.

“En el fondo son lo mismo”, afirmó al referirse a las expresiones de la llamerada que se mantienen tanto en Perú como en Bolivia.

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¿Qué documentos existen sobre la llamerada puneña?

La defensa de la llamerada como expresión cultural con presencia histórica en Puno también se sustenta, según Henry Flores, en documentación recopilada para su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. El antropólogo explicó que para elaborar el expediente técnico se recurrió tanto a fuentes históricas como a investigaciones académicas y testimonios de los propios portadores de la tradición.

“Para hacer el expediente técnico, obviamente nos han pedido la fuente, sustento. Y también la raíz que tiene la danza en muchas familias, en muchos barrios de Puno”, señaló.

Entre las referencias mencionó los estudios del antropólogo Jorge Flores Ochoa sobre la llama y la alpaca en el Altiplano, además de las crónicas de autores como Inca Garcilaso de la Vega, quien registró la importancia de la ganadería en Chucuito. A ello se sumaron entrevistas con personas mayores de Puno que han convertido a la llamerada en parte de su identidad y que incluso conservan pequeños museos en sus viviendas.

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Sin embargo, la tradición también ha cambiado con el paso del tiempo. El representante del Comité de Salvaguardia recordó que durante los años 60 la presencia de las llameradas en Puno era mayoritaria, pero que posteriormente algunas agrupaciones incorporaron otras expresiones debido a las modas y nuevas influencias culturales.

“En los años sesenta, el grupo de llameradas en Puno era pues mayoritario. Pero también por modas, por influencias, se han ido cambiando a diabladas. Esas son las dinámicas culturales”, explicó.

Actualmente, Flores estima que unas siete u ocho llameradas de Puno mantienen el estilo con pedrería, mientras que otras conservan características consideradas originarias de esta manifestación. Además, sostuvo que expresiones de la danza también se encuentran en otras regiones como Arequipa, Moquegua y Ayacucho, así como en Bolivia.

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Para Flores, estos cambios forman parte de un proceso cultural de más de cuatro siglos. La llamerada ha incorporado distintos aportes a lo largo del tiempo, pero cada comunidad le ha dado también características propias, de acuerdo con su historia y tradición. “Obviamente, el lado boliviano, como también el lado peruano, tienen diferentes aportes, pero en el fondo son lo mismo”, sostuvo.

Responde a los ataques contra Josiane Sciotti

La polémica no solo se centró en la procedencia de la danza. Tras la presentación de Josiane Sciotti en el segmento Dances of the World de Miss Mundo 2026, usuarios bolivianos cuestionaron en redes sociales que la representante peruana utilizara una vestimenta inspirada en la llamerada puneña. La controversia escaló hasta convertirse en ataques verbales e insultos contra Sciotti, tanto en sus propias redes sociales como en las plataformas de los organizadores del certamen.

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Frente a estas críticas, Flores marcó distancia entre los cuestionamientos de académicos bolivianos y los ataques que, según afirmó, provienen principalmente de usuarios en redes sociales. “En la parte académica no hay reclamo, pero sí son los haters, son gente a veces fanática de Bolivia”, manifestó.

El antropólogo consideró que las expresiones culturales del Altiplano deben analizarse con documentación histórica y no únicamente desde posiciones nacionalistas. “Hay patrimonios que sí tienen ellos, también nosotros. Hay patrimonios compartidos”, afirmó.

El impulsor del ataque contra peruanos

El nombre de Napoleón Gómez Silva vuelve a tomar protagonismo debido a que, a través de su organización OBDEFOLK ha impulsado diversas acciones para buscar una sanción o evitar —como él mismo dice— “el plagio” o “robo” de los peruanos a la cultura boliviana", llevando incluso estas narrativas antes organizaciones internacionales, aunque sin éxito.

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Para el representante puneño, Gómez Silva no representa a todo el pueblo boliviano. “El señor tiene una asociación, como muchas asociaciones allá en Bolivia, pero que no es del Estado, y tampoco representa el sentir mayoritario de la población”, afirmó.

“Sabemos que en el caso de los artesanos bolivianos y músicos bolivianos no están de acuerdo con este discurso de señor Napoleón. Es más, muchos ni lo conocen”, señaló.

Para Flores, detrás de los reclamos de Gómez existiría una aspiración política, al señalar que habría buscado ocupar cargos vinculados al Ministerio de Culturas de Bolivia.

Josiane Sciotti podría bailar la llamerada en Candelaria

La fiesta de la Virgen de la Candelaria concitó la atención de los extranjeros luego de que recibiera el reconocimiento de la Unesco. (Composición Infobae: Shutterstock/Tierras de los Andes)

Más allá de la polémica internacional, la presentación de Josiane Sciotti recibió el respaldo de agrupaciones de Puno. Flores reveló que la Llamerada de Puno —que, según indicó, tuvo un papel importante en el proceso de reconocimiento— busca invitar a la representante peruana para que participe en una presentación.

“Incluso ya hay invitaciones para el lanzamiento de Candelaria, que será realizado en octubre y otras muchas actividades”, adelantó.