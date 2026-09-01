Cambios en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV

Cambios en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 está a la vuelta de esquina y los ‘voleilovers’ cuentan los días para vivir al máximo el torneo internacional. La Confederación Sudamericana de Voleibol sorprendió al anunciar que hubo cambios en la programación.

La agenda del campeonato tuvo algunas modificaciones en el fixture y todo quedó listo para que todo arranque que será el próximo martes 8 de septiembre hasta el domingo 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil.

“¡Ajusten sus agendas! Se han realizado modificaciones en los horarios. Echa un vistazo en el fixture de los partidos del Campeonato Sudamericano Femenino, que arranca este próximo martes 8 de septiembre en el mítico templo del deporte: el Maracanãzinho de Río de Janeiro", publicó la CSV en sus redes sociales.

Nueva programación del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Fecha 1

Martes 8 de septiembre

- Colombia vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Venezuela (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Nueva programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Fecha 2

Miércoles 9 de septiembre

- Chile vs Venezuela (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Colombia (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Perú (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 3

Jueves 10 de septiembre

- Argentina vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Venezuela vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Colombia (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 4

Sábado 12 de septiembre

- Argentina vs Venezuela (08:30 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Chile (11:30 horas / Maracanãzinho)

- Colombia vs Perú (14:30 horas / Maracanãzinho)

Fecha 5

Domingo 13 de septiembre

- Colombia vs Venezuela (07:00 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Argentina (10:00 horas / Maracanãzinho)

- Chile vs Perú (13:00 horas / Maracanãzinho)

*Horarios de Perú

Nueva fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Dónde ver los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana de vóley tendrá transmisión abierta durante el Campeonato Sudamericano 2026. Latina TV emitirá los partidos por los canales 2 y 702 en alta definición, mientras que sus plataformas digitales permitirán seguir los encuentros desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

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Los aficionados podrán ver cada partido de Perú por la señal de Latina TV, su aplicación y su página web. También tendrán la opción de acceder gratuitamente a las transmisiones en vivo del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

La cobertura digital permitirá acompañar la campaña del equipo dirigido por Antonio Rizola desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta alternativa incluirá los encuentros disputados por la selección peruana durante el certamen en Río de Janeiro.

Infobae Perú ofrecerá información ampliada sobre la participación de la ‘bicolor’. El seguimiento incluirá la previa de los partidos, el desarrollo punto a punto, las declaraciones de las protagonistas, los resultados y la tabla de posiciones.

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El torneo internacional será televisado por la señal abierta. (Latina TV)

Por qué es importante el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Sudamericano Femenino 2026 se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. El torneo reunirá a las principales selecciones de voleibol de la región y definirá dos clasificaciones de alcance internacional.

El campeón obtendrá el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que las selecciones que cumplan con los criterios establecidos accederán al Mundial de 2027. La competencia concentrará la lucha regional por ambos objetivos.

El equipo nacional se medirá con Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela. La selección brasileña será local y partirá como favorita del certamen.