Perú Deportes

Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

‘Aladino’ combinó a referentes del Mundial de Rusia 2018 con figuras en crecimiento para proyectar su alineación de cara a las próximas Eliminatorias

'Aladino' consideró tanto a mundialistas como a jóvenes que vienen saliendo en el fútbol peruano. Créditos: Fuera de Juego / Youtube.
Guardar

Christian Cueva fue invitado a un podcast llamado Fuera de Juego, donde repasó distintos temas, entre ellos su presente en Sport Boys. Además, el ‘Cholito’ elaboró su once ideal de la selección peruana si tuviera que disputar las Eliminatorias Sudamericanas en la actualidad.

Cueva tomó en cuenta a jugadores que integraron la ‘bicolor’ en el Mundial de Rusia 2018 y a jóvenes que empiezan a ganar espacio. ‘Aladino’ armó su equipo de atrás hacia adelante y eligió sin dudar a Pedro Gallese para el arco.

PUBLICIDAD

Luego, el ‘10’ de Boys conformó una línea defensiva de cuatro. Incluyó a su compañero Carlos Zambrano como zaguero central y a Luis Advíncula en el lateral derecho. Para los otros dos puestos, expresó algunas dudas.

Christian Cueva formó su once ideal de la selección peruana para las próximas Eliminatorias.
Christian Cueva formó su once ideal de la selección peruana para las próximas Eliminatorias.

El trujillano mencionó a Alexander Callens como el otro defensor central y le deseó una pronta recuperación para que pueda volver al fútbol tras sus problemas cardíacos. Ante su ausencia, escogió a Erick Noriega para acompañar a Zambrano.

En el lateral izquierdo se inclinó por Marcos López, a quien destacó por su presente en Europa. De todos modos, sostuvo que Mathías Llontop, de 24 años y compañero suyo en Sport Boys, puede convertirse en una alternativa a futuro.

PUBLICIDAD

En el mediocampo, Cueva incluyó a Renato Tapia y dejó de lado las diferencias que ambos tuvieron en el pasado. A su lado ubicó a Yoshimar Yotún, con quien formó la dupla que ayudó a Perú a volver a una Copa del Mundo después de 36 años.

Más adelante, ‘Cuevita’ evaluó incluirse en el once, pero finalmente eligió a Piero Quispe, de Universitario. En ese momento, defendió al volante de las críticas que recibió por regresar al fútbol peruano. También convocó a André Carrillo para completar la zona media.

En ataque, apostó por la dupla del momento: Alex Valera y Gianluca Lapadula, quienes atraviesan una racha goleadora con la ‘U’ en el Torneo Clausura.

Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1
Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

¿Cuándo sale la próxima convocatoria? ¿Cueva estará?

La próxima lista de convocados de la selección peruana genera expectativa por las posibles novedades que incluiría Mano Menezes para los amistosos de septiembre. El técnico ya tendría definida la fecha en la que anunciará a los elegidos para los partidos ante Estados Unidos y México, correspondientes a la fecha FIFA.

La lista de convocados saldrá el miércoles 16 de septiembre”, informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol. Tras el anuncio, los futbolistas de la Liga 1 iniciarán los trabajos en la Videna, a la espera de la llegada de los jugadores que militan en el exterior.

Una de las principales incógnitas es la posible convocatoria de Christian Cueva. ‘Aladino’ atraviesa un buen momento en Sport Boys y podría recibir su primer llamado de Menezes, lo que marcaría su regreso a la selección peruana después de un largo periodo.

Christian Cueva saludó a Mano Menezes en La Videna. (Difusión)
Christian Cueva saludó a Mano Menezes en La Videna. (Difusión)

Programación de los partidos de Perú en setiembre

La selección peruana ya tiene programados sus amistosos por la primera fecha FIFA post Mundial. El primer compromiso será el 26 de septiembre ante Estados Unidos, en Orlando. Tres días después, el 29 del mismo mes, el equipo nacional se medirá con México en Nueva York.

Ambos partidos servirán como parte de la preparación del plantel de Mano Menezes y permitirán evaluar variantes ante dos rivales que vienen de dejar una buena imagen en la última Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Christian CuevaMano MenezesSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauro Cantoro marcó distancia del problema dirigencial de Universitario con polémica en Alianza Lima: “Paolo Guerrero puede sentirse afectado”

El exjugador de la ‘U’ precisó que el tema de los ‘blanquiazules’ es más complejo y podría causarle problemas al equipo de Pablo Guede porque el ‘Depredador’ está en el medio de la situación

Mauro Cantoro marcó distancia del problema dirigencial de Universitario con polémica en Alianza Lima: “Paolo Guerrero puede sentirse afectado”

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

La armadora Greta Martinelli también señaló el motivo por el que las voleibolistas peruanas no emigran al extranjero

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

El ‘Colorado’ jugó el primer partido a cinco sets de su carrera y deberá recuperar energías para medir fuerzas ante un rival que enfrentó la semana pasada. El ganador de este cruce se las verá ante el vencedor de la llave entre Karen Khachanov y Felix Auger-Aliassime

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Karla Ortiz reveló contundente motivo de su sorpresivo retiro de la selección peruana: “Era mi último baile”

La atacante decidió cerrar su etapa con la ‘blanquirroja’ de cara al Campeonato Sudamericano de vóley, pero aseguró que seguirá ligada al ‘equipo de todos’

Karla Ortiz reveló contundente motivo de su sorpresivo retiro de la selección peruana: “Era mi último baile”

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

El ‘Chino’ ha asumido las riendas del conjunto tarmeño con el firme objetivo de que la escuadra ‘celeste’ salga de la zona roja

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Difunden video del choque entre Kelly Portalatino y un ciclista en Lima

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

Youna confirma que Samahara Lobatón lo agredió en discoteca tras salir de ‘Prisión del Destino 2′: “Me jalaba”

DEPORTES

Mauro Cantoro marcó distancia del problema dirigencial de Universitario con polémica en Alianza Lima: “Paolo Guerrero puede sentirse afectado”

Mauro Cantoro marcó distancia del problema dirigencial de Universitario con polémica en Alianza Lima: “Paolo Guerrero puede sentirse afectado”

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Karla Ortiz reveló contundente motivo de su sorpresivo retiro de la selección peruana: “Era mi último baile”

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”