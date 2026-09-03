Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

'Aladino' consideró tanto a mundialistas como a jóvenes que vienen saliendo en el fútbol peruano. Créditos: Fuera de Juego / Youtube.

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Christian Cueva fue invitado a un podcast llamado Fuera de Juego, donde repasó distintos temas, entre ellos su presente en Sport Boys. Además, el ‘Cholito’ elaboró su once ideal de la selección peruana si tuviera que disputar las Eliminatorias Sudamericanas en la actualidad.

Cueva tomó en cuenta a jugadores que integraron la ‘bicolor’ en el Mundial de Rusia 2018 y a jóvenes que empiezan a ganar espacio. ‘Aladino’ armó su equipo de atrás hacia adelante y eligió sin dudar a Pedro Gallese para el arco.

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Luego, el ‘10’ de Boys conformó una línea defensiva de cuatro. Incluyó a su compañero Carlos Zambrano como zaguero central y a Luis Advíncula en el lateral derecho. Para los otros dos puestos, expresó algunas dudas.

Christian Cueva formó su once ideal de la selección peruana para las próximas Eliminatorias.

El trujillano mencionó a Alexander Callens como el otro defensor central y le deseó una pronta recuperación para que pueda volver al fútbol tras sus problemas cardíacos. Ante su ausencia, escogió a Erick Noriega para acompañar a Zambrano.

En el lateral izquierdo se inclinó por Marcos López, a quien destacó por su presente en Europa. De todos modos, sostuvo que Mathías Llontop, de 24 años y compañero suyo en Sport Boys, puede convertirse en una alternativa a futuro.

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En el mediocampo, Cueva incluyó a Renato Tapia y dejó de lado las diferencias que ambos tuvieron en el pasado. A su lado ubicó a Yoshimar Yotún, con quien formó la dupla que ayudó a Perú a volver a una Copa del Mundo después de 36 años.

Más adelante, ‘Cuevita’ evaluó incluirse en el once, pero finalmente eligió a Piero Quispe, de Universitario. En ese momento, defendió al volante de las críticas que recibió por regresar al fútbol peruano. También convocó a André Carrillo para completar la zona media.

En ataque, apostó por la dupla del momento: Alex Valera y Gianluca Lapadula, quienes atraviesan una racha goleadora con la ‘U’ en el Torneo Clausura.

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Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

¿Cuándo sale la próxima convocatoria? ¿Cueva estará?

La próxima lista de convocados de la selección peruana genera expectativa por las posibles novedades que incluiría Mano Menezes para los amistosos de septiembre. El técnico ya tendría definida la fecha en la que anunciará a los elegidos para los partidos ante Estados Unidos y México, correspondientes a la fecha FIFA.

“La lista de convocados saldrá el miércoles 16 de septiembre”, informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol. Tras el anuncio, los futbolistas de la Liga 1 iniciarán los trabajos en la Videna, a la espera de la llegada de los jugadores que militan en el exterior.

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Una de las principales incógnitas es la posible convocatoria de Christian Cueva. ‘Aladino’ atraviesa un buen momento en Sport Boys y podría recibir su primer llamado de Menezes, lo que marcaría su regreso a la selección peruana después de un largo periodo.

Christian Cueva saludó a Mano Menezes en La Videna. (Difusión)

Programación de los partidos de Perú en setiembre

La selección peruana ya tiene programados sus amistosos por la primera fecha FIFA post Mundial. El primer compromiso será el 26 de septiembre ante Estados Unidos, en Orlando. Tres días después, el 29 del mismo mes, el equipo nacional se medirá con México en Nueva York.

Ambos partidos servirán como parte de la preparación del plantel de Mano Menezes y permitirán evaluar variantes ante dos rivales que vienen de dejar una buena imagen en la última Copa del Mundo.

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