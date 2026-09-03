Familia de hermanos muertos en Pasamayito lleva un año esperando justicia: “Los responsables están libres”

Los familiares, incluyendo a Rafael Ycho (padre) y Giovana Robles (madre), visten camisetas negras con una fotografía y expresan su reclamo por justicia. Un reportero entrevista a miembros de la familia y al abogado Ener Bruno, quienes denuncian la falta de respuesta de una empresa tras la muerte de dos hermanos en un accidente en Pasamayito hace más de un año. Se menciona que la empresa no ha activado la póliza de seguro de hidrocarburos correspondiente.

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Ha pasado un año desde que la familia Ycho Robles vivió la peor tragedia de sus vidas, cuando los hermanos Edzon, de 30 años, y Jherson Ycho Robles, de 22, murieron tras ser impactados por un camión que transportaba balones de gas en la vía Pasamayito, en Comas. Desde entonces, sus padres y hermanos aseguran que continúan esperando justicia y respuestas de la empresa vinculada al vehículo involucrado en el accidente.

Edzon Ycho Robles era suboficial de la Policía Nacional del Perú, mientras que Jherson estudiaba Odontología. Ambos se desplazaban en una motocicleta cuando ocurrió el fatal accidente en esta vía de Lima Norte. El camión, que transportaba más de 180 balones de gas, se despistó y terminó ocasionando la tragedia que acabó casi instantáneamente con la vida de los dos hermanos.

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A más de doce meses del hecho, sus familiares volvieron a reunirse para exigir justicia. Con fotografías de Edzon y Jherson estampadas en sus polos, sus padres denunciaron que la empresa Punto de Distribución SAC no se habría acercado a ellos para ofrecerles algún tipo de apoyo o siquiera expresar sus condolencias.

Madre de los hermanos pide justicia entre lágrimas

Giovana Robles no pudo contener el llanto al recordar a sus hijos. La mujer cuestionó que, mientras los responsables continúan sus actividades con normalidad, ella debe afrontar diariamente la ausencia de dos de sus hijos. “Lo único que yo clamo es justicia para mis hijos”, expresó en Latina Noticias.

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Familiares de las víctimas del accidente en Pasamayito sostienen retratos de los fallecidos para exigir justicia a un año del siniestro. (Infobae Perú)

La madre de familia sostuvo que el dolor se ha agravado debido a la falta de respuestas que, según denuncia, ha recibido desde el accidente.

“¿Cómo es posible que los responsables, el chofer, esté libre? Acá la empresa es como si nada hubiese pasado. Ellos están trabajando normal, mientras que yo como madre todos los días ando así, mal, triste, dolida, porque perdí dos hijos a la vez”, manifestó.

Giovana recordó que sus hijos eran jóvenes que habían estudiado y trabajado para sacar adelante a su familia. “Mis hijos eran dos profesionales, eran jóvenes, todo un futuro por delante”, señaló entre lágrimas.

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La madre aseguró además que la empresa no se habría comunicado con ellos desde la muerte de los hermanos. “La empresa hasta ahora ni siquiera el pésame nos ha dado. De la fecha del año pasado que mis hijos han fallecido a la fecha de hoy, nosotros no tenemos respuesta”, afirmó.

Rafael Ycho, padre de las víctimas, también cuestionó la falta de comunicación con la compañía vinculada al vehículo involucrado en el accidente, y pidió que los representantes se acerquen a la familia para establecer un diálogo.

Según relató, la familia ha intentado obtener respuestas, pero hasta ahora no habría conseguido establecer una comunicación efectiva con los responsables de la compañía.

Abogado denuncia que seguro no habría sido activado

Pasamayito fue escenario de la tragedia.

Uno de los principales reclamos de la familia está relacionado con el seguro. Ener Bruno, abogado de los familiares de las víctimas, aseguró que Punto de Distribución SAC no habría activado la póliza de seguros de hidrocarburos que, según explicó, la empresa debería tener por ley.

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El abogado señaló que los familiares enviaron dos cartas a la compañía, incluida una carta notarial, pero aseguró que ninguna habría recibido respuesta.

“Lo que se requiere es que Punto de Distribución SAC active el seguro y dé respuesta”, manifestó.

Bruno también cuestionó las declaraciones que, según indicó, habría realizado ante la Fiscalía el gerente general de la empresa, Julio Cotrina López.

De acuerdo con el abogado, el representante de la compañía habría declarado que estaba brindando apoyo a los agraviados y que mantenía comunicación con la familia a través del área de Recursos Humanos. Sin embargo, la defensa de los familiares sostiene que esa comunicación no habría ocurrido.

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Empresa continúa operando mientras familia exige respuestas

Durante la cobertura televisiva, se constató que la empresa continúa desarrollando sus actividades. Según el reporte, camiones llegaron al establecimiento mientras la familia realizaba su reclamo.

El abogado de la familia sostuvo que la compañía no debería permanecer indiferente ante la situación de los deudos y reiteró el pedido para que responda a las comunicaciones enviadas.

El caso, además, continúa bajo investigación fiscal. Durante la cobertura se señaló que la empresa figura como tercero responsable dentro de la investigación.

“Perderlos fue algo muy feo”: hermano recuerda a las víctimas

A un año de la tragedia, el dolor permanece entre los integrantes de la familia. Uno de los hermanos de Edzon y Jherson recordó la estrecha relación que mantenían y aseguró que la pérdida de ambos fue especialmente dolorosa para su madre.

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“La verdad que mis dos hermanos eran unas personas maravillosas. Ellos eran tan buenos, nosotros éramos tan unidos y perderlos fue algo muy feo”, relató.

El joven también habló del impacto que ha tenido la tragedia en su madre.

“Veo a mi mamá, veo el dolor de mi madre, verla llorar. Esto no se lo deseo a nadie, porque lo más horrible de un hijo es ver a su madre llorando”, expresó.

La familia Ycho Robles continúa utilizando las fotografías de los dos hermanos como símbolo de su pedido. Para ellos, el paso del tiempo no ha cerrado la herida y, por el contrario, la falta de respuestas mantiene vivo el reclamo.

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