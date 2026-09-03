Perú

Ley de pensión a maestros: Ministro de Educación dice que cumplirá con norma, pero no sería 3.500 soles

José Antonio Chang admitió que el desembolso íntegro comprometería el presupuesto del sector y espera alcanzar un acuerdo con el Sutep para resolver la deuda con los docentes retirados

José Antonio Chang, ministra de Educación.
José Antonio Chang, ministra de Educación.
Guardar

El ministro de Educación, José Antonio Chang, adelantó que el Gobierno buscará dar cumplimiento a la ley que otorga una pensión de hasta 3.500,70 soles a los maestros jubilados y cesantes, aunque advirtió que un pago íntegro e inmediato de esa cifra resulta financieramente inviable.

“Ese tema es un tema de una ley que hay que cumplirla, obviamente”, afirmó el funcionario, al tiempo que remarcó que espera “programar en el tiempo algún pago” de las obligaciones pendientes.

PUBLICIDAD

La norma en cuestión es la Ley 32581, aprobada por insistencia en marzo de este año por el anterior Congreso de la República, que fija una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial para los docentes jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial. El monto alcanza a más de 200.000 beneficiarios que en la actualidad perciben pensiones que oscilan entre 472 y 700 soles.

Pese a que Chang busca cumplir con la norma, hizo mención a las limitaciones presupuestarias del sector Educación. “Si dedicamos todo el presupuesto al pago de esta deuda social, va a ser imposible que podamos recuperar la infraestructura, tener tecnologías en las aulas. Va a ser muy difícil. Creo que hay que ser sensatos”, señaló el ministro. Aseveró que “nadie está negando el derecho” de los docentes a percibir el beneficio. “Pero creo que tenemos que conversar para poder llegar a un acuerdo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

profesor enseñando en escuela con alumnos
La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado un aumento para las pensiones de los maestros jubilados en el país: de S/800 a S/3.300. - Crédito Andina

El titular del sector afirmó mantener conversaciones directas con el Sutep para encauzar un acuerdo sobre la deuda social. “Estamos teniendo una muy buena relación, creo yo, de inicio”, indicó, y aseguró que ya se disipó entre los dirigentes sindicales la desconfianza inicial en torno a las evaluaciones docentes. “Ya hemos quitado el fantasma este de que se viene a evaluar para botar. Eso no es cierto. Sí creemos absolutamente en la meritocracia”, explicó Chang.

Ley fue llevada al TC

El Colegio de Economistas de Lima (CEL) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32581 ante el Tribunal Constitucional (TC). El gremio, representado por su decano, José Manuel Mesía Herrera, solicitó la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico y exhortó al Congreso a emitir una ley alternativa “con base en estudios actuariales rigurosos” que garantice una mejora pensionaria financiada de manera sostenible.

La demanda, a la que accedió Infobae, sostiene que la ley vulnera el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas la iniciativa de gasto público. El documento invoca la sentencia 00018-2023-PI/TC, mediante la cual el propio Tribunal Constitucional reafirmó la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de política presupuestal.

Documento impreso con sellos del Tribunal Constitucional de Perú, firmas y párrafos de texto con resaltados en amarillo
El Colegio de Economistas de Lima presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Perú contra la Ley 32581 sobre pensiones de docentes jubilados.

El CEL calculó que la norma genera una obligación fiscal permanente de al menos 5.670 millones de soles anuales sin fuente de financiamiento identificada, cifra que podría escalar a 18.837 millones de soles si otros pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) reclaman un trato igualitario al de los docentes.

El gremio de economistas planteó además que la norma vulnera la prohibición constitucional de nivelar pensiones con remuneraciones de trabajadores activos, así como el derecho a la igualdad. Según el documento, la ley otorga a los docentes jubilados inscritos en el SNP una pensión casi cuatro veces superior a la del resto de afiliados al mismo sistema, sin que exista una justificación objetiva para esa diferencia de trato.

Temas Relacionados

José Antonio ChangAumento de pensionesPensión para maestrosMinisterio de Educaciónperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

La influencer publicó un mensaje después de que el barbero relatara un presunto altercado en una discoteca de Estados Unidos y afirmó que busca tranquilidad para sus hijos

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

Con la fuerza del sol: energías renovables quintuplican su participación en la matriz eléctrica peruana en solo 10 años

Perú proyecta añadir unos 18 gigavatios de potencia instalada hacia fines de 2030 para ampliar la capacidad renovable del sistema eléctrico, según el MINEM

Con la fuerza del sol: energías renovables quintuplican su participación en la matriz eléctrica peruana en solo 10 años

Coloso del sur: Coroccohuayco y USD 1.800 millones para ampliar por 25 años más la vida de Antapaccay

Glencore enmarcó a Coroccohuayco y Quechua en su estrategia global de crecimiento del cobre, con metas de producción hacia 2028 y 2035

Coloso del sur: Coroccohuayco y USD 1.800 millones para ampliar por 25 años más la vida de Antapaccay

Magaly Medina destruye a Janet Barboza por afirmar que César Sánchez ‘es una gran profesional’

La conductora de televisión cuestionó las palabras de la presentadora de América hoy y recordó la denuncia contra Sánchez

Magaly Medina destruye a Janet Barboza por afirmar que César Sánchez ‘es una gran profesional’

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

El tenista peruano venció a Marcos Giron y sigue en competencia en el torneo estadounidense. Hoy, enfrentará a Benjamin Bonzi por el pase a tercera ronda

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez sobre interrogatorio de ministro Belaúnde a detenidos: “no es pertinente porque puede entorpecer la investigación”

Tomás Gálvez sobre interrogatorio de ministro Belaúnde a detenidos: “no es pertinente porque puede entorpecer la investigación”

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

Tomás Gálvez revela que ya no habla con Óscar Arriola: “Fue muy descortés y prepotente en una ocasión”

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

Magaly Medina destruye a Janet Barboza por afirmar que César Sánchez ‘es una gran profesional’

Pamela Franco confiesa que ya tiene una buena relación con Christian Domínguez: “Bajo la guardia por mi hija”

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

Janet Barboza asegura que César Sánchez es ‘un gran profesional’ y las redes explotan contra ella: “Qué decepción con esta señora”

DEPORTES

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

¿Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios?: ‘Aladino’ reveló quién fue mejor en la selección peruana

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?: programación de partidos rumbo a la final del torneo nacional