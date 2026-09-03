Pamela Franco confiesa que ya tiene una buena relación con Christian Domínguez: “bajo la guardia por mi hija”

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Pamela Franco aseguró que logró una relación más cordial con Christian Domínguez por el bienestar de la hija que tienen en común. La cantante de cumbia afirmó que ambos dejaron de lado las diferencias que marcaron etapas anteriores y que hoy priorizan el diálogo cuando se trata de la menor.

La intérprete sostuvo que el vínculo con el padre de su hija cambió a partir de una decisión personal: bajar la tensión y evitar que los desacuerdos entre adultos afecten a la niña. Aunque reconoció que existen posturas distintas, remarcó que ambos comparten el objetivo de acompañarla en su crecimiento.

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“Yo bajo la guardia por mi hija, soy capaz de todo por mi hija”, expresó Pamela Franco. La artista explicó que esa determinación no implica que coincida con todas las actitudes o decisiones de Christian Domínguez, pero sí supone reconocer el lugar que ocupa en la vida de la menor.

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez. Captura: Latina TV

“Puedo estar en desacuerdo con algunas cosas o no con el papá de mi hija, pero siempre será el papá de mi hija”, agregó la cantante. Franco admitió que existieron rencillas entre ambos. Aun así, señaló que optó por respetar la forma de pensar del cumbiambero, pese a las diferencias que puedan persistir.

“Entonces, por mi parte, sé que en algún momento hubo rencillas; él tiene una manera de pensar, la respeto... pero los dos queremos sacarla adelante”, manifestó. La cantante dejó en claro que la relación actual se limita a asuntos vinculados con su hija.

La artista también expresó que no guarda resentimiento contra Domínguez. Incluso, deseó que atraviese un buen momento en el plano personal, ya que considera que el bienestar del padre repercute en la estabilidad emocional de la niña.

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Christian Domínguez y su pequeña Cataleya. IG

“Hoy en día, a nivel personal, no tengo nada de malo contra él; es más, que sea feliz, porque si es feliz, va a estar feliz mi hija”, afirmó. Con esa frase, Franco planteó que la tranquilidad entre los padres puede ayudar a sostener un entorno más armonioso para la menor.

Pamela Franco habla del 50/50

Durante una entrevista con el programa Más espectáculos, Pamela Franco también se refirió a la situación familiar de Christian Domínguez fuera del vínculo que ambos mantienen como padres. Señaló que desconoce cómo se encuentra actualmente su relación con Melanie Martínez, madre de su hija mayor.

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La cumbiambera precisó que no conversa con Domínguez sobre asuntos que no involucren directamente a la menor que tienen en común.

“De temas extras que no sean mi hija, no hablo con Domínguez. Sé que su relación con Camila estaba mejor y me alegra”, indicó en el espacio televisivo. Franco sostuvo que, más allá de los roces que puedan surgir, los adultos deben ordenar sus diferencias cuando hay hijos de por medio.

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura. Captura: Amor y Fuego.

“Nosotros como adultos podemos tener miles de diferencias, pero al final vamos a tener que calmarnos porque nuestra prioridad es sacar adelante a nuestros hijos”, añadió. La cantante insistió en que la crianza demanda acuerdos y responsabilidad, incluso cuando una relación de pareja ya terminó.

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En otro momento de la conversación, Franco opinó sobre el llamado 50/50 en las relaciones de pareja, un asunto que suele generar debate en redes sociales. La artista reconoció que en el pasado tuvo dificultades para administrar sus ingresos, pero aseguró que la maternidad y experiencias personales le permitieron modificar esa mirada.

“En mi vida lo he manejado muy mal, pero después de tener a mi hija y de las experiencias no muy gratas he aprendido”, contó. Para Franco, cada persona debe conservar autonomía sobre sus recursos, aunque una pareja debe funcionar como un equipo ante las necesidades comunes.

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La cantante consideró que el apoyo económico y emocional debe ser mutuo dentro de una convivencia. Sin embargo, expresó una visión particular sobre la dinámica del hogar: “Cada uno debe tener lo suyo, manejarlo individualmente, pero ya en pareja es un equipo”. “Se tiene que sentir el hombre en la casa”, concluyó Franco al explicar su postura sobre la organización económica y afectiva en una relación.