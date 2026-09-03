Perú

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

El titular del Minedu descartó cualquier vínculo sentimental con la excongresista y defendió su idoneidad profesional para el cargo que dejó en la Derrama Magisterial tras la polémica por sus viajes coincidentes

El ministro José Antonio Chang y la excongresista Tania Ramírez
El ministro José Antonio Chang y la excongresista Tania Ramírez
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El ministro de Educación, José Antonio Chang, negó públicamente cualquier vínculo sentimental con la excongresista Tania Ramírez, tras la polémica que generó su designación como representante del sector en el directorio de la Derrama Magisterial.

En entrevista con Exitosa, Chang atribuyó las coincidencias en tres viajes internacionales a compromisos institucionales de la Universidad de San Martín de Porres, casa de estudios que dirigió como rector antes de asumir la cartera de Educación.

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“Quieren generar una narrativa suspicaz a través de dos, tres viajes en el que coincidimos, porque son delegaciones que fueron a la Organización de Estados Americanos en representación de la universidad. Es obvio, yo fui como rector de la universidad, porque tenemos la Cátedra de las Américas desde el 2004. O sea, no de ahora. Y siempre van delegaciones. Y ese viaje que señalan de 15, 20 días, ese fue de un curso donde fueron cinco profesores nuestros. Fui yo como rector, inauguré y regresé para la clausura. Pero ahí hubo cinco profesores que estuvieron en clases”, declaró.

La controversia se originó tras un reportaje del canal Willax que reveló que Chang y Ramírez compartieron destino y fechas exactas de salida y retorno en tres oportunidades: dos viajes a Estados Unidos, entre el 21 y el 28 de agosto de 2025 y entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre del mismo año, además de un desplazamiento a Panamá entre el 19 y el 23 de junio de 2026. Ramírez fue designada el 3 de agosto de 2026 como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la institución previsional de los docentes públicos y privados.

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Chang defiende a Ramírez

Por otro lado, el ministro José Antonio Chang defendió la designación de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial. Así que “es una doctora ya en Economía, magíster en Gestión Pública, contadora, tiene todos los requisitos, que es lo más importante para cubrir ese puesto”.

“Segundo, la derrama magisterial no arroga gastos al Estado. Las dietas que percibe la señora Tania Ramírez son expresamente pagadas por una institución privada supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguro”, agregó el ministro.

En esa línea, Chang calificó de injusto el trato mediático hacia Ramírez y señaló que la exlegisladora no tenía obligación de renunciar. “Ella creo que ha hecho un sacrificio al dejar esto porque ella no tenía por qué renunciar, pero entiendo que le hacía daño seguramente mediáticamente al sector, al Gobierno y a ella misma, que como mujer no merecía ese trato”, expresó.

Tania Ramírez presentó su renuncia al directorio de la Derrama Magisterial el 31 de agosto. En su carta de renuncia, la exlegisladora de Fuerza Popular sostuvo que sus viajes correspondieron a delegaciones universitarias para participar en eventos académicos de la OEA y que, en esas fechas, Chang ejercía como rector y no como titular del Minedu.

Consultada por la prensa, Keiko Fujimori abordó la polémica por los nombramientos en el sector Educación. Afirmó que, aunque Tania Ramírez tenía la capacidad, su renuncia fue aceptada para "evitar suspicacias", y defendió la designación de la exparlamentaria Diana Gonzales.

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el caso durante una conferencia de prensa en Piura y dio por cerrada la controversia. “He conversado con el ministro Chang y entiendo que ya la excongresista Tania Ramírez ha renunciado al cargo de la derrama. Entiendo que ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, ha puesto su cargo a disposición y esta renuncia ya se aceptó. Por lo tanto, para mí este caso ya está cerrado”, afirmó la mandataria.

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