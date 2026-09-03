Magaly Medina destruye a Janet Barboza por afirmar que César Sánchez ‘es una gran profesional’

Magaly Medina, en su programa "Magaly TV La Firme", reacciona a declaraciones de Janet Barboza, presentadas en el programa "América Hoy". Barboza declara que César Sánchez, un presunto acosador, es un profesional. Medina critica esta afirmación, señalando que la calidad humana es fundamental para la calidad profesional. El contenido corresponde a una crítica televisiva.

Guardar

Magaly Medina cuestionó con dureza las declaraciones de Janet Barboza sobre César Sánchez Chavesta, a quien la conductora de América Hoy describió como “un gran profesional” pese a la denuncia por presunto acoso sexual que presentó la cantante Naldy Saldaña.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, Medina rechazó que se pueda separar el desempeño laboral de una persona de sus conductas fuera del ámbito profesional. La periodista sostuvo que las acusaciones por acoso, violencia o maltrato inciden en la valoración integral de cualquier trabajador.

PUBLICIDAD

La conductora dirigió sus críticas a Barboza luego de que esta defendiera que el proceso abierto contra Sánchez no anula su trayectoria como responsable musical de la orquesta La Bella Luz.

La conductora Magaly Medina comenta en su programa un segmento televisivo emitido con la presentación de Janet Barboza.

“Solo a una patera y sobona profesional se le podría permitir dar estos semejantes comentarios atentatorios contra las personas que han sufrido este tipo de violencia”, expresó Medina al referirse a las palabras de su colega.

Para la presentadora de espectáculos, la denuncia de Saldaña no debería tratarse como un asunto ajeno al reconocimiento que Sánchez recibió por su labor en la agrupación. Medina planteó que los valores personales forman parte de la imagen y del ejercicio profesional.

“No puede ser alguien un gran profesional si eres un acosador, un golpeador, un maltratador. No puedes diferenciar una cosa de la otra. La calidad humana va muy ligada a la calidad profesional”, señaló.

PUBLICIDAD

La periodista amplió su postura con un ejemplo vinculado al ámbito empresarial. Según dijo, hay hombres de negocios que descartan trabajar con alguien que ha sido infiel, aun cuando esa decisión implique resignar una oportunidad económica.

Las conductoras Magaly Medina y Janet Barboza opinan sobre la conducta del productor César Sánchez tras la difusión de unas imágenes.

Medina consideró que esa clase de decisiones responde a una evaluación de los principios de cada persona. “Eso habla de tu calidad moral, de tu calidad ética. En la vida te mueves por ciertos valores, por cierta escala de valores y tienes principios que no puedes transgredir”, manifestó.

La figura de Magaly TV La Firme afirmó que una acusación por acoso o maltrato puede afectar la percepción sobre el desempeño de un profesional. “Claro que le resta, claro que sí”, sentenció al cerrar su comentario sobre Sánchez.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Janet Baboza de César Sánchez?

Las declaraciones de Janet Barboza se produjeron durante la emisión de América Hoy del 2 de septiembre. La conductora abordó la situación de César Sánchez Chavesta y remarcó que, hasta el momento, no existe un fallo judicial en su contra.

Barboza diferenció el proceso que involucra al músico de su trabajo dentro de La Bella Luz. Para ella, la condición de investigado no elimina los aportes que Sánchez realizó en el plano artístico y musical de la agrupación.

Janet Barboza afirmó que César Sánchez Chavesta es “un gran profesional” durante una emisión de América Hoy del 2 de septiembre.. TikTok.

“El hecho de que César Sánchez sea un presunto acosador, porque no está juzgado, no hay una sentencia en su contra y tenemos que llamarlo así a través de los videos en contra de Naldy Saldaña, no le quita que sea un gran profesional”, afirmó.

PUBLICIDAD

La presentadora insistió en que ambos aspectos deben evaluarse por separado. Su posición generó cuestionamientos, entre ellos los de Medina, quien sostuvo que la ética y la conducta personal sí forman parte de la evaluación profesional.

Barboza también destacó el recorrido de Sánchez dentro de La Bella Luz y recordó su participación en la creación de canciones que alcanzaron popularidad con la orquesta.

“O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ese hombre es el creador de muchísimos éxitos de la orquesta de La Bella Luz y si don Óscar Custodio confió en él para que se haga cargo de la parte musical de su agrupación es porque definitivamente es bueno”, sostuvo.

PUBLICIDAD