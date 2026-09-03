Perú

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

El exchico reality se mostró emocionado con este logro personal y lo compartió con sus seguidores

Mario Irivarren sostiene un juego de llaves mientras sonríe dentro de una cocina con muebles blancos
Mario Irivarren muestra las llaves de su primer departamento en la cocina de su nueva propiedad.
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Mario Irivarren anunció que recibió las llaves de su primer departamento propio, una meta que compartió con sus seguidores a través de Instagram. El exintegrante de Esto es Guerra publicó una imagen desde su nueva vivienda, ubicada en San Isidro, y acompañó la postal con una reflexión sobre su recorrido personal.

En la fotografía, Irivarren aparece dentro de la cocina del inmueble. Sonríe mientras sostiene una llave y una caja de entrega, elementos que marcaron la formalización de la compra.

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El influencer eligió ese momento para hablar de los tropiezos que enfrentó antes de alcanzar este objetivo. En su mensaje, señaló que el resultado no llegó de forma inmediata y que debió mantenerse activo pese a las dificultades.

Un hombre con casco blanco de seguridad, camiseta blanca y pantalón de mezclilla sonríe en la cocina de un departamento vacío
Mario Irivarren recorre su nuevo departamento tras anunciar la adquisición de su primera propiedad inmobiliaria.
“Qué satisfactorio ver materializarse el fruto de tu esfuerzo. A lo largo de mi vida, han sido más mis errores que mis aciertos, pero nunca me rendí, nunca dejé de intentar, nunca perdí las ganas de querer transcender, de crecer, de crear”, escribió Mario Irivarren en su cuenta de Instagram.

La publicación recibió mensajes de felicitación de parte de sus seguidores, quienes destacaron que el anuncio representa un avance en la vida personal del exchico reality. Irivarren ha mantenido una presencia constante en redes sociales, espacio donde suele mostrar partes de su rutina y proyectos profesionales.

El departamento representa, además, una nueva etapa para el también conductor. En su mensaje, dejó en claro que considera esta adquisición como parte de una lista más amplia de propósitos que busca cumplir.

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Hoy día el fruto de esa constancia se refleja en este departamento, que simboliza un pequeño escaloncito más en mi lista de cosas por lograr”, manifestó.

Un hombre sonriente con anteojos sostiene un juego de llaves junto a la mesada de una cocina blanca y de madera
Mario Irivarren comparte una publicación en sus redes sociales en la que muestra las llaves de su nuevo departamento desde la cocina del inmueble.

La frase final de su publicación resumió la emoción por el momento. “¡Oficialmente propietario!”, expresó junto a emojis de una casa y una marca de verificación.

Semanas antes del anuncio, la inmobiliaria vinculada al proyecto había difundido imágenes de Irivarren durante una visita a las instalaciones. En ese registro se le vio recorriendo los ambientes y observando el avance de lo que sería su nuevo hogar.

La entrega de las llaves puso fin a ese proceso y permitió que el exintegrante de Esto es Guerra hiciera público uno de sus logros fuera de la televisión. Sin ofrecer detalles sobre las características del inmueble o la fecha de mudanza, optó por centrar su mensaje en el valor que atribuye al esfuerzo sostenido.

Mario Irivarren subió foto con Magaly Medina

El anuncio de la compra de su departamento coincidió con otro contenido que generó comentarios entre sus seguidores. Mario Irivarren publicó una fotografía tomada en Amador Rooftop, donde coincidió con Magaly Medina y otras figuras de la televisión peruana.

La imagen apareció en las historias de Instagram del exchico reality. Irivarren quedó en primer plano, mientras que la conductora de Magaly TV: La Firme se distinguió en el fondo de la toma.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con la foto de un hombre sonriendo en un local y una lista de comentarios a la derecha
Jefferson Farfán reaccionó a la foto de Mario Irivarren con Magaly Medina con un mensaje en tono de broma en Instagram.

Medina parecía desplazarse fuera del encuadre en el momento de la fotografía, aunque de todos modos quedó registrada detrás de Irivarren. Ese detalle llamó la atención de usuarios en redes sociales y abrió una serie de comentarios sobre el encuentro. “Linda noche”, escribió el influencer al compartir la imagen desde el local.

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