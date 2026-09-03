Perú

General Revoredo admite que no contactó a familia de empresario secuestrado en Trujillo y que faltó “suerte” para rescatarlo

El jefe de Investigación Criminal atribuyó el desenlace del caso a factores ajenos a la actuación de los agentes y defendió los procedimientos aplicados durante la investigación

Víctor Revoredo
Revoredo reconoció que no tuvo contacto directo con la familia del empresario secuestrado y afirmó que la Policía respetó las decisiones tomadas por sus familiares
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El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, reconoció este martes que no tuvo contacto directo con la familia del empresario minero secuestrado en Trujillo y atribuyó a la falta de “suerte” que la víctima no pudiera ser rescatada por la institución.

“Yo no he trabajado con la familia”, respondió el general durante una entrevista con la televisora local Sol TV, al ser consultado sobre las declaraciones del padre del empresario, quien cuestionó la actuación policial durante el secuestro.

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Revoredo sostuvo que los familiares actuaron por su cuenta para intentar salvar a la víctima y que la Policía respetó sus decisiones. “La familia ha hecho sus procedimientos y nosotros respetamos”, afirmó.

Días atrás, el padre de Jenss Lara Tantaquilla (31) detalló que la organización criminal ‘Los Pulpos’ exigió cinco millones de dólares para liberar a su hijo. Sin embargo, al considerar que se trataba de una cifra “inalcanzable”, explicó que la liberación se consiguió mediante la intervención de un amigo que, según su versión, era “conocido” por la banda criminal.

Víctor Revoredo
El padre de Jenss Lara Tantaquilla reveló que ‘Los Pulpos’ exigió US$5 millones por su liberación, una suma que consideró “inalcanzable” y que finalmente no pagó

El jefe policial aseguró que la PNP identificó al presunto cabecilla del secuestro mediante procedimientos especiales de investigación y una “trazabilidad” tecnológica que permitió ubicar un teléfono vinculado con Bolivia, pista que condujo hasta ese país, donde finalmente fue capturado el líder de esa banda, Johnson Cruz Torres, conocido como ‘Johnson Pulpo’.

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Asimismo, indicó que, entre las cinco personas detenidas en Trujillo por su presunta vinculación con el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario, una habría mantenido comunicación con integrantes de ‘Los Pulpos’ y proporcionado información sobre los participantes del crimen.

Revoredo evitó, sin embargo, precisar qué función habría cumplido cada detenido y quiénes fueron exactamente los sujetos que, según los videos de seguridad, utilizaron prendas similares a las del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco) durante el ataque.

“Operativamente tenemos el indicio técnico razonable que ellos han participado”, manifestó, aunque señaló que corresponderá a los fiscales y peritos determinar los roles individuales durante los 15 días de investigación.

El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

El general reiteró que la institución no logró rescatar al empresario “porque a veces no se da la suerte” y sostuvo que el éxito de una intervención no depende únicamente de la actuación policial. “A veces se da, a veces no se da”, señaló.

También afirmó que, hasta el momento, no ha identificado a ningún efectivo policial vinculado con el ataque armado ocurrido cuando Lara Tantaquilla y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se desplazaban en un vehículo de alta gama por el centro de Trujillo, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

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