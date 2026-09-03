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El firme comunicado de Sporting Cristal tras la cobarde agresión contra Julio César Uribe: “Los involucrados serán denunciados”

El histórico exjugador y directivo celeste fue agredido a la salida del Estadio Alberto Gallardo por un grupo de maleantes que se hicieron pasar por hinchas

Julio César Uribe - Sporting Cristal - Liga 1 - Perú - deportes - 3 septiembre
(Sporting Cristal)
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No puede pasar por alto. El mundo del fútbol peruano se ha visto sacudido esta tarde tras darse a conocer que el director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, fue agredido por un grupo de sujetos que se hacen llamar hinchas del club celeste.

De inmediato, el elenco cervecero sacó un comunicado en sus redes sociales para repudiar el hecho y anunciar que ya los agresores serán denunciados en el Ministerio Público.

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La agresión y la respuesta institucional

Sporting Cristal.
Comunicado de Sporting Cristal tras agresión contra Julio César Uribe - Crédito: X.

El ataque se produjo al finalizar un entrenamiento del equipo profesional y tuvo como víctima a uno de los referentes históricos del club. Sporting Cristal no tardó en reaccionar: en pocas horas identificó a varios de los agresores y los denunció formalmente ante el Ministerio Público. La institución precisó, además, que mantiene activas las diligencias necesarias para individualizar a quienes todavía no han sido identificados y establecer las responsabilidades que correspondan a cada uno.

El comunicado oficial del club fue categórico en su rechazo. “Sporting Cristal condena enérgicamente la agresión sufrida hoy por nuestro Director General de Fútbol, Julio César Uribe, luego del entrenamiento del plantel profesional”, reza el texto difundido por la institución. La declaración también trazó una línea clara entre lo que el club considera legítimo y lo que no admite bajo ninguna circunstancia: “La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son”.

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La rapidez de la respuesta institucional subrayó la gravedad con que la dirigencia celeste evaluó lo ocurrido. No se trató de un episodio minimizado ni diferido: las acciones legales se activaron el mismo día del incidente, una señal de que el club optó por la vía judicial sin demoras ni negociaciones previas.

Quién es Julio César Uribe para Sporting Cristal

Julio César Uribe - Sporting Cristal - Liga 1 - Perú - deportes - 3 septiembre
(Sporting Cristal)

Más allá del cargo que ocupa en la estructura dirigencial del club, Julio César Uribe representa algo difícil de cuantificar para la institución de La Victoria. El comunicado lo definió con precisión: “Julio César Uribe no es solo nuestro Director General de Fútbol. Es uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal y una figura histórica del fútbol peruano”.

Su trayectoria dentro y fuera de las canchas lo convirtió en un símbolo del fútbol celeste y, por extensión, del fútbol nacional. Quienes lo rodean en el día a día de la institución destacan en él atributos que van más allá de lo futbolístico. El propio club lo describió como “una persona de valores firmes, gran fortaleza y enorme calidad humana”, una caracterización que busca retratar al hombre detrás del ídolo.

Esa dimensión humana fue parte central del mensaje que Sporting Cristal eligió transmitir. Al reivindicar a Uribe no solo como funcionario sino como figura moral de la institución, el club amplió el alcance del repudio: el ataque no fue únicamente contra un directivo, sino contra alguien que encarna parte de la identidad del club.

Una postura sin margen para la negociación

Julio César Uribe - Sporting Cristal - Liga 1 - Perú - deportes - 3 septiembre
(Sporting Cristal)

El cierre del comunicado dejó en claro que la posición de Sporting Cristal frente a episodios de violencia no admite matices ni excepciones. La institución expresó su “absoluto respaldo” a Uribe y advirtió que mantendrá “una posición firme e innegociable frente a cualquier acto de violencia” que afecte a cualquier integrante de la organización.

La formulación no fue casual. Al extender la protección a “las personas que conforman nuestra institución” —y no solo a los directivos o figuras públicas—, el club envió un mensaje de alcance institucional: nadie vinculado al club quedará desprotegido ante una agresión. Esa declaración funciona también como advertencia hacia quienes puedan considerar la violencia como una forma válida de presión o protesta.

El episodio reaviva un debate que el fútbol peruano no logra cerrar: el de los límites entre la pasión de los hinchas y los actos que derivan en delito. Sporting Cristal eligió no relativizar lo sucedido ni enmarcarlo en una discusión más amplia sobre el contexto. Su respuesta fue directa, legal y sin concesiones retóricas: identificación de los agresores, denuncia formal y respaldo público e irrestricto a la víctima.

El Director Deportivo del club del Rímac recibió un golpe a traición mientras intentaba calmar el clima convulso de una facción de barristas que atacaron a la delegación. | VIDEO: Infobae Perú

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