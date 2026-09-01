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Miguel Araujo apunta al arduo trabajo colectivo en Sporting Cristal para retomar protagonismo en Liga 1: “Hay que sudar sangre”

El conjunto de Roberto Mosquera registra dos derrotas al hilo en el Torneo Clausura que lo alejan de los puestos de la pelea por el título. Situación similar en la tabla acumulada, pues está fuera de clasificación a Copa Sudamericana

Miguel Araujo señaló que Roberto Mosquera es un técnico idóneo para sacar a Sporting Cristal del mal momento.
Miguel Araujo señaló que Roberto Mosquera es un técnico idóneo para sacar a Sporting Cristal del mal momento. Crédito: Redes sociales Sporting Cristal.
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Miguel Araujo asumió nuevamente la responsabilidad de encabezar el discurso en Sporting Cristal tras la segunda derrota consecutiva del equipo en el Torneo Clausura, esta vez ante Sport Boys. El defensor central señaló al trabajo colectivo como la única vía para revertir la situación, en un contexto donde el equipo dirigido por Roberto Mosquera se aleja de los puestos de pelea por el título y también queda fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla acumulada.

“Momento difícil. Tenemos los jugadores, conocemos al grupo, tenemos mucho talento. Para salir de esto es trabajo, mirar los detalles. No hay otro camino que trabajar, estar unidos, entrenar, porque dar el cien por ciento ya no va a alcanzar”, declaró Araujo en conversación con ‘Fútbol Como Cancha’.

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El defensor puso el acento en una de las falencias más marcadas del equipo en la temporada: su rendimiento como visitante, que lo ubica como el peor de la Liga 1 fuera de casa, con apenas seis puntos en todo el año, tras las derrotas en Sullana ante Alianza Atlético y ahora frente a Sport Boys.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

“Somos nosotros los que jugamos. Con el pasar de los días vamos a ver en qué estamos fallando. Es algo reiterativo, somos el Cristal que sale de visita y no roba puntos, eso nos duele”, agregó el defensor, quien remarcó que el techo del equipo aún no se ha alcanzado: “El Cristal que están viendo no tiene todavía un techo”.

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Sobre los puntos perdidos en las últimas semanas, fue autocrítico: “Dejamos ir muchos puntos, dejamos ir la ventaja en Sullana. No te puedo decir hubiéramos. Ahora estoy viendo para el fin de semana, nuestro objetivo está ahí, a morir. También invitar a la gente, a la doce, que es importante para nosotros”.

Araujo niega discusiones en la plantilla y se refiere a la expulsión de Cabellos

La derrota ante Sport Boys tuvo un condicionante adicional: la expulsión de Catriel Cabellos dejó a Sporting Cristal con diez hombres en un partido donde no podía permitirse ceder puntos. Araujo se refirió a la jugada sin buscar reproches hacia su compañero. “Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Catriel se equivoca en la jugada, pero aquí no vamos a señalar a nadie. Este Cristal está para más cosas, simplemente ahora no nos están saliendo las cosas”, indicó.

El defensa se refirió a la roja contra Catriel Cabellos en la primera parte del partido - Crédito: L1MAX.

El defensor también desmintió versiones sobre conflictos internos en el plantel que trascendieron en los últimos días. “Es un grupo humilde. No es de otros grupos que me ha tocado en otros equipos, que tienen el ego hasta el techo. Nosotros nos decimos las cosas con respeto y no pasa más. No es como dicen algunos periodistas o youtubers, sobre que el grupo está partido y hay peleas. El que quiera derrumbar a este grupo va a encontrar a los más grandes y a los más chicos con el cuchillo entre los dientes”, afirmó.

“Tenemos vida”

Con 10 puntos en la décima posición del Torneo Clausura, Sporting Cristal se ubica a seis unidades de la cima, una distancia que Araujo considera todavía manejable pese a la falta de garantías que ha mostrado el equipo incluso en partidos que lucían sencillos sobre el papel.

“Hasta que no acabe el campeonato, yo siento que tenemos vida. Conozco a los jugadores, convivo con ellos, sé cómo trabajan”, sostuvo el defensor, quien pidió respaldo de la hinchada en un momento sensible: “El hincha de Cristal algunas veces recibe lo negativo de afuera y va y lo comparte en el Gallardo, cosa que para nosotros es algo complicado. Nuestro doceavo jugador es ellos”.

Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Sobre la continuidad de Mosquera al mando del plantel, Araujo expresó respaldo total. “Hoy día que tuvimos la charla post partido, lo veo bien y con tranquilidad. Él es el profesor que necesitamos, que ponga la pausa, que analice, que sea el estratega, él es la cabeza de este grupo”, cerró el defensor, quien resumió la exigencia del momento con una frase que grafica el desafío inmediato del equipo: “Hay que sudar sangre”.

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