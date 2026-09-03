Joven fue secuestrado en Sechura y sus captores exigieron S/5 mil: Policía lo encontró con vida en un descampado

Giorgio Inmanol Pulache Cruz, de 22 años, fue encontrado por la Policía la tarde del miércoles 2 de septiembre en Sechura. Difusión

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Un joven de 22 años fue ubicado con vida la tarde del miércoles 2 de septiembre en la provincia de Sechura, Piura, luego de un operativo de la Policía Nacional del Perú ante una denuncia por un presunto secuestro. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones, con apoyo de la Comisaría de Sechura y personal de Inteligencia.

El agraviado fue identificado como Giorgio Inmanol Pulache Cruz, trabajador dedicado al rubro de préstamos diarios. Según información policial, el joven fue interceptado cerca de las 11:40 a. m. en inmediaciones del asentamiento humano Los Portales. Tres sujetos serían los responsables de su traslado hacia otro punto de la zona.

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La alerta llegó a la Policía luego de que el empleador del joven recibiera mensajes mediante WhatsApp. En esas comunicaciones, sujetos todavía no identificados exigían S/ 5 mil a cambio de la liberación de Pulache Cruz. También enviaron videos en los que se observaba al joven maniatado dentro de un ambiente de condiciones precarias.

La respuesta policial permitió desplegar patrullajes y acciones de búsqueda en distintos sectores de Sechura. Cerca de las 3:32 de la tarde, los agentes ubicaron al joven en un descampado del asentamiento humano Miraflores. Tras solicitar auxilio, fue trasladado a las instalaciones de la Divincri Piura para continuar con las diligencias.

Joven fue trasladado hasta un inmueble de material rústico

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, Pulache Cruz fue interceptado por tres sujetos que se desplazaban en una trimóvil de pasajeros y una motocicleta. Los individuos lo trasladaron hasta un inmueble de material rústico, donde permaneció retenido.

La Policía precisó que los presuntos captores utilizaron videos del joven maniatado como mecanismo de presión hacia sus familiares. Las imágenes también permitieron conocer las condiciones del lugar donde permanecía retenido, según los primeros elementos recogidos durante la investigación.

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Operativo policial permitió ubicar a la víctima

Las denuncias por secuestro han ido en aumento. - Crédito: Andina/El Chiguire

Después de recibir la denuncia, los agentes de Secuestros y Extorsiones iniciaron las labores de búsqueda con apoyo de efectivos de la Comisaría de Sechura y personal de Inteligencia. El despliegue incluyó patrullajes en sectores vinculados con el caso.

Según la versión entregada por el agraviado a los agentes, los sujetos lo trasladaron primero hasta el inmueble de material rústico. Mientras los efectivos recorrían la zona, los presuntos captores escucharon señales audibles de los vehículos policiales y optaron por abandonar al joven.

Pulache Cruz quedó libre y llegó hasta un punto del asentamiento humano Miraflores, donde solicitó ayuda. Poco después, los agentes lo ubicaron en un pampón del sector y lo auxiliaron.

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Policía asegura motocicleta vinculada con el caso

Durante las primeras intervenciones realizadas en los lugares relacionados con el presunto secuestro, los efectivos localizaron una motocicleta de placa 3991-LP. El vehículo quedó bajo custodia policial por su posible relación con el desplazamiento de la víctima.

La motocicleta fue asegurada para las diligencias correspondientes, mientras la unidad especializada continúa con las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del caso.

La Policía Nacional informó que tanto el joven como el vehículo fueron puestos a disposición de la unidad especializada. Las diligencias buscan establecer la identidad de los sujetos involucrados y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.