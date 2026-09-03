Terrible choque en Miraflores entre auto y cúster deja 6 heridos: chofer de transporte público se dio a la fuga

Un grave accidente de tránsito se registró en la cuadra 12 de la avenida Benavides, en Miraflores. Una cúster de transporte público impactó violentamente contra un vehículo particular, dejando un saldo de seis personas heridas. El conductor del auto afectado relata los hechos y denuncia que el chofer de la cúster se dio a la fuga. Video: Exitosa Noticias

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Un choque entre una cúster de la empresa de transporte público y un auto dejó seis personas heridas en la cuadra 12 de la avenida Benavides, en el distrito limeño de Miraflores. Los afectados del accidente de tránsito fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa, según informó Exitosa Noticias.

El accidente ocurrió cuando el vehículo particular blanco circulaba por la calle Arias Aragues e intentaba cruzar la avenida Benavides. El conductor del automóvil sostuvo que la unidad de transporte público impactó contra uno de los lados de su vehículo.

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El jefe de la Compañía de Bomberos Cosmopolita 11, Walter Dunker, indicó que seis personas requirieron atención médica luego de la colisión y fueron derivadas al hospital Casimiro Ulloa.

Seis heridos tras choque entre una cúster y un auto en Miraflores | Foto: Exitosa Noticias

Entre los ocupantes del auto había una mujer que sufrió cortes, de acuerdo con el testimonio del conductor del vehículo particular. El hombre afirmó que trasladaba a su vecina a un centro de salud para recibir atención por cáncer.

Conductor de la cúster se dio a la fuga

El chofer del automóvil señaló que avanzaba por el carril derecho cuando ocurrió el choque. Según su versión, un volquete se encontraba a su izquierda y él cruzó hacia la derecha antes de que la cúster impactara contra su unidad.

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“Cuando estoy en el segundo carril, ya para él, me ha chocado con todo el lado”, relató el conductor.

Chofer de transporte público huyó tras accidente que dejó seis lesionados en Benavides| Foto: Exitosa Noticias

Asimismo, afirmó que el chofer de la cúster descendió de la unidad y huyó. Esa versión fue mencionada también por el jefe de los bomberos, quien confirmó que uno de los conductores se había dado a la fuga.

Otro accidente en la Panamericana

Un choque múltiple ocurrido la mañana de ayer en el kilómetro 37,5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, involucró seis vehículos y dejó un conductor fallecido. El accidente generó congestión en dirección de sur a norte.

Nelson, conductor de un volquete, contó que permanecía detenido ante el semáforo en rojo, junto con otros vehículos, cuando sintió el impacto que provocó el vuelco de su unidad. Logró salir tras liberarse del asiento y romper el parabrisas, ya que la puerta quedó trabada.

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Los bomberos rescataron a dos conductores de vehículos menores y los trasladaron al Hospital de Puente Piedra. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del siniestro.

Canales de ayuda

Los bomberos atienden incendios, accidentes de tránsito, rescates, fugas de gas, emergencias con materiales peligrosos y situaciones que impliquen riesgo para las personas o los bienes. También brindan apoyo inicial a heridos hasta la llegada de personal médico, cuando es necesario. Puedes comunicarte al 116.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica prehospitalaria ante emergencias como desmayos, dificultades respiratorias, infartos, accidentes y lesiones graves. Su personal evalúa al paciente en el lugar y, si corresponde, coordina su traslado a un establecimiento de salud.

La Policía Nacional interviene ante delitos, robos, agresiones, violencia familiar, desapariciones, accidentes y otras situaciones que afecten la seguridad pública. También recibe denuncias y puede resguardar la escena de un hecho hasta que se realicen las diligencias correspondientes. Puedes llamar al 105.

