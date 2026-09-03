Perú

Terrible choque en Miraflores entre auto y cúster deja 6 heridos: chofer de transporte público se dio a la fuga

Los pasajeros fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa luego del accidente registrado en la cuadra 12 de la avenida Benavides

Un grave accidente de tránsito se registró en la cuadra 12 de la avenida Benavides, en Miraflores. Una cúster de transporte público impactó violentamente contra un vehículo particular, dejando un saldo de seis personas heridas. El conductor del auto afectado relata los hechos y denuncia que el chofer de la cúster se dio a la fuga. Video: Exitosa Noticias
Guardar

Un choque entre una cúster de la empresa de transporte público y un auto dejó seis personas heridas en la cuadra 12 de la avenida Benavides, en el distrito limeño de Miraflores. Los afectados del accidente de tránsito fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa, según informó Exitosa Noticias.

El accidente ocurrió cuando el vehículo particular blanco circulaba por la calle Arias Aragues e intentaba cruzar la avenida Benavides. El conductor del automóvil sostuvo que la unidad de transporte público impactó contra uno de los lados de su vehículo.

PUBLICIDAD

El jefe de la Compañía de Bomberos Cosmopolita 11, Walter Dunker, indicó que seis personas requirieron atención médica luego de la colisión y fueron derivadas al hospital Casimiro Ulloa.

Seis heridos tras choque entre una cúster y un auto en Miraflores
Seis heridos tras choque entre una cúster y un auto en Miraflores | Foto: Exitosa Noticias

Entre los ocupantes del auto había una mujer que sufrió cortes, de acuerdo con el testimonio del conductor del vehículo particular. El hombre afirmó que trasladaba a su vecina a un centro de salud para recibir atención por cáncer.

Conductor de la cúster se dio a la fuga

El chofer del automóvil señaló que avanzaba por el carril derecho cuando ocurrió el choque. Según su versión, un volquete se encontraba a su izquierda y él cruzó hacia la derecha antes de que la cúster impactara contra su unidad.

PUBLICIDAD

“Cuando estoy en el segundo carril, ya para él, me ha chocado con todo el lado”, relató el conductor.

Chofer de transporte público huyó tras accidente que dejó seis lesionados en Benavides
Chofer de transporte público huyó tras accidente que dejó seis lesionados en Benavides| Foto: Exitosa Noticias

Asimismo, afirmó que el chofer de la cúster descendió de la unidad y huyó. Esa versión fue mencionada también por el jefe de los bomberos, quien confirmó que uno de los conductores se había dado a la fuga.

Otro accidente en la Panamericana

Un choque múltiple ocurrido la mañana de ayer en el kilómetro 37,5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, involucró seis vehículos y dejó un conductor fallecido. El accidente generó congestión en dirección de sur a norte.

Nelson, conductor de un volquete, contó que permanecía detenido ante el semáforo en rojo, junto con otros vehículos, cuando sintió el impacto que provocó el vuelco de su unidad. Logró salir tras liberarse del asiento y romper el parabrisas, ya que la puerta quedó trabada.

Los bomberos rescataron a dos conductores de vehículos menores y los trasladaron al Hospital de Puente Piedra. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del siniestro.

Canales de ayuda

  • Los bomberos atienden incendios, accidentes de tránsito, rescates, fugas de gas, emergencias con materiales peligrosos y situaciones que impliquen riesgo para las personas o los bienes. También brindan apoyo inicial a heridos hasta la llegada de personal médico, cuando es necesario. Puedes comunicarte al 116.
  • El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica prehospitalaria ante emergencias como desmayos, dificultades respiratorias, infartos, accidentes y lesiones graves. Su personal evalúa al paciente en el lugar y, si corresponde, coordina su traslado a un establecimiento de salud.
  • La Policía Nacional interviene ante delitos, robos, agresiones, violencia familiar, desapariciones, accidentes y otras situaciones que afecten la seguridad pública. También recibe denuncias y puede resguardar la escena de un hecho hasta que se realicen las diligencias correspondientes. Puedes llamar al 105.

Temas Relacionados

MirafloresAccidente de tránsitoperu-noticiasPolicía Nacional del Perú

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

El titular del Minedu descartó cualquier vínculo sentimental con la excongresista y defendió su idoneidad profesional para el cargo que dejó en la Derrama Magisterial tras la polémica por sus viajes coincidentes

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

El tenista peruano venció a Marcos Giron y sigue en competencia en el torneo estadounidense. Hoy, enfrentará a Benjamin Bonzi por el pase a tercera ronda

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

El exchico reality se mostró emocionado con este logro personal y lo compartió con sus seguidores

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

El ‘Colorado’ jugó el primer partido a cinco sets de su carrera y deberá recuperar energías para medir fuerzas ante un rival que enfrentó la semana pasada. El ganador de este cruce se las verá ante el vencedor de la llave entre Karen Khachanov y Felix Auger-Aliassime

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Es falso que los gobiernos de Paniagua y Toledo hayan eliminado las leyes contra el terrorismo y la delincuencia

Una verificación sobre declaraciones del candidato Mártires Lizana señala que las reformas respondieron a fallos por vulneraciones al debido proceso y que luego se aprobaron nuevas herramientas contra el terrorismo y la delincuencia

Es falso que los gobiernos de Paniagua y Toledo hayan eliminado las leyes contra el terrorismo y la delincuencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

Tomás Gálvez revela que ya no habla con Óscar Arriola: “Fue muy descortés y prepotente en una ocasión”

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Difunden video del choque entre Kelly Portalatino y un ciclista en Lima

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

Janet Barboza asegura que César Sánchez es ‘un gran profesional’ y las redes explotan contra ella: “Qué decepción con esta señora”

‘Choca’ Mandros revela los fuertes conflictos que tuvo con Johanna San Miguel cuando conducía ‘América Espectáculos’

Magaly Medina destruye a Janet Barboza por afirmar que César Sánchez ‘es una gran profesional’

Patricio Quiñones habló sobre un posible regreso a El Gran Show y reveló qué tendría que pasar

DEPORTES

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?: programación de partidos rumbo a la final del torneo nacional

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”