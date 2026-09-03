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Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

La armadora Greta Martinelli también señaló el motivo por el que las voleibolistas peruanas no emigran al extranjero

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La Liga Peruana de Vóley ha ganado visibilidad y competitividad en las últimas temporadas. Ese crecimiento no solo beneficia a las jugadoras nacionales, sino también a las extranjeras que llegan al torneo en busca de mayor exposición y de una oportunidad para potenciar su carrera.

Así lo afirmó Greta Martinelli, armadora argentina que tuvo un paso por Deportivo Soan y regresará al país para reforzar a Rebaza Acosta. “La liga peruana es muy vista, así que eso ayuda a cualquier jugadora que llegue. Más aún si no sos una jugadora tan conocida: te lanza a la fama, por así decirlo”, expresó en Saque y Punto.

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La voleibolista explicó que la competencia peruana puede ser una plataforma para quienes buscan mantenerse en el alto rendimiento. “Ayuda mucho jugar con tanta gente, hablar con periodistas y la competitividad que tiene. Te abre un panorama muy lindo si querés seguir en el vóley de alto rendimiento, en la alta competencia. Te abre puertas muy lindas y, como dije, la liga peruana es muy competitiva y siento que cada año lo es más”, señaló.

Martinelli también destacó el alcance de la competición y la exigencia que representa para las jugadoras. “Hay que adaptarse también a la liga peruana, pero a mí particularmente me gusta la competitividad y lo viral que es, porque la pueden ver en todos lados. Creo que te abre lindas puertas”, sostuvo.

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Voleibolista argentina revela cómo el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley la ayudó en su carrera.
Voleibolista argentina revela cómo el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley la ayudó en su carrera.

¿La Liga Peruana de Vóley es competitiva?

Minutos después, Greta Martinelli se refirió a la paridad de la competencia en Perú. La armadora argentina sostuvo que, pese a que algunos clubes cuentan con planteles de mayor jerarquía, cualquier equipo puede imponerse ante un rival en teoría superior.

“Es competitiva porque, si bien ya sabemos que hay equipos mucho más aguerridos y potentes por sus extranjeras y sus jugadoras locales, siento que el último le puede ganar al primero. En ese sentido, es competitiva. Obviamente, se sabe que hay más nivel en algunos equipos, eso no lo vamos a negar, pero no podés jugar y decir: ‘Bueno, juego con tal y ya está’. Tenés que estar preparada juegues contra quien juegues: desde los campeones, el subcampeón y los primeros cuatro hasta los de abajo. Hay que jugar cada partido”, apuntó.

Greta Martinelli fichó por Rebaza Acosta para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Greta Martinelli fichó por Rebaza Acosta para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La falta de peruanas en el extranjero

Martinelli también opinó sobre la presencia de voleibolistas peruanas en ligas del exterior. La armadora argentina destacó el valor de las jugadoras locales dentro del campeonato y consideró positivo que los clubes las mantengan como piezas importantes de sus planteles.

Está bueno que se queden y que las tengan muy en cuenta porque, más allá de que son necesarias, son buenas. No es que sean jugadoras inferiores a las que quizá les falta mucha experiencia y demás”, afirmó.

No obstante, sostuvo que la llegada de extranjeras eleva la exigencia para las voleibolistas nacionales y las impulsa a mantener su evolución. “A mí me gustan las peruanas en general, pero también hay que seguir. Siento que, al ser una liga competitiva y al venir cada vez más extranjeras muy buenas —el año pasado vi varias—, no se pueden quedar estancadas. Hay que seguir creciendo y eso también hace que sea mucho más competitiva, con las peruanas a pleno y las extranjeras”, señaló.

Greta Martinelli tuvo su primera experiencia en Perú con la camiseta de Deportivo Soan.
Greta Martinelli tuvo su primera experiencia en Perú con la camiseta de Deportivo Soan.

La jugadora de Rebaza Acosta también planteó que el reconocimiento y las oportunidades que reciben las peruanas en su país pueden explicar por qué varias optan por no emigrar. “Si bien está bueno conocer otras ligas, acá las peruanas son tan queridas y necesarias que están muy bien. Entonces, ¿por qué saldrían? Es una disyuntiva enorme porque, si yo pudiera quedarme en mi país con todo lo que acá les ofrecen a las peruanas, me encantaría”, expresó.

Por último, Martinelli comparó esa situación con la experiencia de las argentinas, quienes suelen buscar oportunidades en distintas ligas para continuar su desarrollo profesional. “Yo creo que a nosotras, las argentinas en general, nos gusta seguir creciendo en cada temporada y por eso a veces estamos de un país a otro. A veces no está tan bueno porque querés quedarte en un país, jugar dos temporadas y demás, pero creo que siempre queremos un poquito más”, concluyó.

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