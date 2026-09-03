Perú

Patricio Quiñones habló sobre un posible regreso a El Gran Show y reveló qué tendría que pasar

El bailarín aseguró que viene desarrollando su carrera profesional fuera y no tendría problemas en volver, pero de forma diferente

Un hombre con gorro blanco habla ante un micrófono a la izquierda, mientras a la derecha aparece el logotipo dorado de El Gran Show
Un hombre habla frente a un micrófono durante una entrevista, junto al logotipo del programa de televisión El Gran Show.
Guardar

Patricio Quiñones no cerró la puerta a un regreso a El Gran Show, el formato de baile que podría volver con una edición especial de despedida. El artista, radicado en Estados Unidos, aclaró que solo contemplaría la propuesta si asumiera un rol distinto al que tuvo como bailarín.

Durante una entrevista en Ouke, Quiñones fue consultado por la opción de retomar su vínculo con el programa, luego de que Gisela Valcárcel hablara públicamente de realizar una temporada limitada. Su respuesta dejó abierta esa posibilidad, aunque planteó una condición concreta.

PUBLICIDAD

El bailarín formó parte del elenco de El Gran Show en años anteriores, cuando acompañaba a las figuras convocadas para competir en la pista. Su participación lo convirtió en uno de los rostros vinculados al espacio, pero su carrera tomó otro rumbo tras instalarse fuera del país.

Un video de redes sociales muestra al bailarín Patricio Quiñones en una entrevista. Quiñones expresa su interés en un posible retorno al programa "El Gran Show", condicionando su participación a un rol como jurado. Una mujer filma el contenido con un teléfono móvil. El material incluye un texto superpuesto que destaca la condición de su posible regreso.

Actualmente, Quiñones desarrolla proyectos profesionales en Estados Unidos, donde amplió su experiencia en espectáculos de alcance internacional. Entre sus trabajos figuran su participación en la gira de despedida de Daddy Yankee y una aparición en el Super Bowl junto a Bad Bunny.

Esa trayectoria es la que, según explicó, le permitiría pensar en una eventual vuelta desde otra posición. Ya no se imagina como parte del grupo de bailarines que prepara coreografías semana a semana, sino como integrante de la mesa encargada de evaluar las presentaciones.

PUBLICIDAD

Me gustaría volver, pero me encantaría poder hacer mi carrera de tal manera que me puedan considerar como jurado en algún momento”, dijo Patricio Quiñones en declaraciones recogidas por Ouke.

La posibilidad de ocupar una silla como jurado aparece ligada a su intención de continuar con los proyectos que sostiene en el extranjero. El artista señaló que no planea dejar esa etapa profesional para instalarse otra vez de manera permanente en Perú.

Un hombre con gorro de lana blanco gesticula frente a un micrófono junto a una mujer en un estudio de grabación
Patricio Quiñones conversa en un programa de transmisión en vivo sobre la posibilidad de integrarse nuevamente a El Gran Show.

Me gustaría volver al país como eso. Yo quiero seguir haciendo mi carrera allá, volver al país por tres meses”, expresó al referirse a un eventual acuerdo para participar en la producción.

La carrera de Patricio Quiñones fuera del país se desarrolló sobre todo en escenarios de música urbana y grandes producciones. Su paso por la gira de Daddy Yankee y su participación en el espectáculo del Super Bowl lo acercaron a circuitos de mayor exposición, una experiencia que ahora busca sostener.

En ese contexto, un regreso temporal a la televisión peruana no supondría un cambio definitivo de planes. Su disposición, según dejó ver, estaría vinculada a una convocatoria que reconozca el recorrido que construyó desde su salida de El Gran Show.

Patricio Quiñones tuvo un paso por 'El Gran Show'. (América TV)
Patricio Quiñones tuvo un paso por 'El Gran Show'. (América TV)

¿Gisela vuelve con ‘El Gran Show?

La posibilidad de una despedida para El Gran Show surgió de la propia Gisela Valcárcel durante una conversación en el espacio de streaming de María Pía Copello. La conductora comentó que le gustaría reunir al público con una serie de emisiones especiales.

Valcárcel propuso realizar 12 programas como una forma de agradecer a quienes siguieron las distintas etapas del formato. Aun así, aclaró que todavía no resolvió desde qué señal, plataforma o escenario podría concretarse el proyecto.

La icónica presentadora Gisela Valcárcel se sincera en 'Sin QUE DECIR' y explica en detalle las razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su exitoso programa 'El Gran Show' después de 15 años al aire.

Me gustaría hacer 12 especiales de ‘El Gran Show’. Me encantaría para decir gracias”, manifestó la presentadora. También afirmó que le gustaría asumir el financiamiento de esas entregas.

Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Creo que El Gran Show merece una despedida. No sé dónde lo voy a hacer”, añadió Gisela Valcárcel durante la conversación con María Pía Copello.

Temas Relacionados

Patricio QuiñonesEl Gran Showperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Padrón Electoral del Reniec: Cómo se elabora y cuál es la fecha de cierre

El padrón definitivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 reúne a más de 26 millones de electores. Conoce cómo RENIEC elaboró el registro y cómo fue fiscalizado por el JNE.

Padrón Electoral del Reniec: Cómo se elabora y cuál es la fecha de cierre

Perú recibió 1.95 millones de turistas en los primeros meses de 2026: esta es la nacionalidad que más visita el territorio

Los ingresos desde el exterior se mantuvieron casi estables frente al mismo período del año anterior, debido a que se registró una variación interanual negativa de apenas 0,1%

Perú recibió 1.95 millones de turistas en los primeros meses de 2026: esta es la nacionalidad que más visita el territorio

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 3 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 3 de septiembre

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

La exconductora de ‘Préndete’ volverá a la pantalla este domingo 6 de septiembre como parte de un espacio en vivo que combinará fútbol, juegos e invitados

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Renovación Popular busca que el magistrado Gunther Gonzáles Barrón no intervenga ni vote en la apelación que definirá si el exalcalde puede postular como primer regidor de Lima

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Difunden video del choque entre Kelly Portalatino y un ciclista en Lima

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

ENTRETENIMIENTO

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

DEPORTES

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

Mauro Cantoro marcó distancia del problema dirigencial de Universitario con polémica en Alianza Lima: “Paolo Guerrero puede sentirse afectado”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Karla Ortiz reveló contundente motivo de su sorpresivo retiro de la selección peruana: “Era mi último baile”