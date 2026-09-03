Patricio Quiñones habló sobre un posible regreso a El Gran Show y reveló qué tendría que pasar

Un hombre habla frente a un micrófono durante una entrevista, junto al logotipo del programa de televisión El Gran Show.

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Patricio Quiñones no cerró la puerta a un regreso a El Gran Show, el formato de baile que podría volver con una edición especial de despedida. El artista, radicado en Estados Unidos, aclaró que solo contemplaría la propuesta si asumiera un rol distinto al que tuvo como bailarín.

Durante una entrevista en Ouke, Quiñones fue consultado por la opción de retomar su vínculo con el programa, luego de que Gisela Valcárcel hablara públicamente de realizar una temporada limitada. Su respuesta dejó abierta esa posibilidad, aunque planteó una condición concreta.

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El bailarín formó parte del elenco de El Gran Show en años anteriores, cuando acompañaba a las figuras convocadas para competir en la pista. Su participación lo convirtió en uno de los rostros vinculados al espacio, pero su carrera tomó otro rumbo tras instalarse fuera del país.

Un video de redes sociales muestra al bailarín Patricio Quiñones en una entrevista. Quiñones expresa su interés en un posible retorno al programa "El Gran Show", condicionando su participación a un rol como jurado. Una mujer filma el contenido con un teléfono móvil. El material incluye un texto superpuesto que destaca la condición de su posible regreso.

Actualmente, Quiñones desarrolla proyectos profesionales en Estados Unidos, donde amplió su experiencia en espectáculos de alcance internacional. Entre sus trabajos figuran su participación en la gira de despedida de Daddy Yankee y una aparición en el Super Bowl junto a Bad Bunny.

Esa trayectoria es la que, según explicó, le permitiría pensar en una eventual vuelta desde otra posición. Ya no se imagina como parte del grupo de bailarines que prepara coreografías semana a semana, sino como integrante de la mesa encargada de evaluar las presentaciones.

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“Me gustaría volver, pero me encantaría poder hacer mi carrera de tal manera que me puedan considerar como jurado en algún momento”, dijo Patricio Quiñones en declaraciones recogidas por Ouke.

La posibilidad de ocupar una silla como jurado aparece ligada a su intención de continuar con los proyectos que sostiene en el extranjero. El artista señaló que no planea dejar esa etapa profesional para instalarse otra vez de manera permanente en Perú.

Patricio Quiñones conversa en un programa de transmisión en vivo sobre la posibilidad de integrarse nuevamente a El Gran Show.

“Me gustaría volver al país como eso. Yo quiero seguir haciendo mi carrera allá, volver al país por tres meses”, expresó al referirse a un eventual acuerdo para participar en la producción.

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La carrera de Patricio Quiñones fuera del país se desarrolló sobre todo en escenarios de música urbana y grandes producciones. Su paso por la gira de Daddy Yankee y su participación en el espectáculo del Super Bowl lo acercaron a circuitos de mayor exposición, una experiencia que ahora busca sostener.

En ese contexto, un regreso temporal a la televisión peruana no supondría un cambio definitivo de planes. Su disposición, según dejó ver, estaría vinculada a una convocatoria que reconozca el recorrido que construyó desde su salida de El Gran Show.

Patricio Quiñones tuvo un paso por 'El Gran Show'. (América TV)

¿Gisela vuelve con ‘El Gran Show?

La posibilidad de una despedida para El Gran Show surgió de la propia Gisela Valcárcel durante una conversación en el espacio de streaming de María Pía Copello. La conductora comentó que le gustaría reunir al público con una serie de emisiones especiales.

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Valcárcel propuso realizar 12 programas como una forma de agradecer a quienes siguieron las distintas etapas del formato. Aun así, aclaró que todavía no resolvió desde qué señal, plataforma o escenario podría concretarse el proyecto.

La icónica presentadora Gisela Valcárcel se sincera en 'Sin QUE DECIR' y explica en detalle las razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su exitoso programa 'El Gran Show' después de 15 años al aire.

“Me gustaría hacer 12 especiales de ‘El Gran Show’. Me encantaría para decir gracias”, manifestó la presentadora. También afirmó que le gustaría asumir el financiamiento de esas entregas.

“Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Creo que El Gran Show merece una despedida. No sé dónde lo voy a hacer”, añadió Gisela Valcárcel durante la conversación con María Pía Copello.

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