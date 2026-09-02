El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse, una vez más, se deshizo de Marcos Giron, aunque ahora fue en el US Open 2026. - Crédito: ATP

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Ignacio Buse, como nos tiene acostumbrados, ha realizado otra exhibición atendible con raqueta en mano. Apareciendo en el US Open 2026, con el temple intacto pese al desgaste después de su coronación en el ATP 250 Winston-Salem, cumplió con los deberes para sacarse de encima a Marcos Giron.

Uno de los tantos dueños de casa se estrelló contra el carácter competitivo del ‘Colorado’, quien pese a una serie de obstáculos se mostró imperturbable. Esos baches —como empezar abajo en el tanteador o desaprovechar un tiebreak con importante ventaja para cerrar el juego con antelación— hubieran hundido a cualquiera, pero no es el caso de Ignacio.

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Ignacio Buse encajó el golpe en el arranque del US Open al imponerse de manera dramática a Marcos Giron. - Crédito: Difusión

El enfrentamiento, que debió iniciar el último martes (01.09.2026) de no ser por una lluvia torrencial, arrancó cuesta arriba para Buse en una parcela definida por 3-6 a favor de Giron. Sin embargo, el peruano se encontró consigo mismo en un momento palmario y sacó su máximo potencial para remontar con dos mangas saldadas 6-3, 7-6.

Justo cuando el ‘Colo’ se encontraba encarrilado para asestar el golpe, el juego volvió a suspenderse por la presencia de una fuerte tormenta. A su regreso, perdió un poco el hilo que lo llevó a gobernar el choque y ello quedó demostrado cuando dejó pasar un tiebreak con tres match point de ventaja. A pesar de esa circunstancia, que derribaría a cualquiera, Buse tiró de un ejercicio de superioridad extraordinario para pulverizar al estadounidense con un 6-1 categórico y así seguir en carrera.

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El peruano se impuso ante el estadounidense y clasificó a segunda ronda del Grand Slam - Crédito: ESPN

US Open, rendido a Buse

Al término del juego, como ya es una fiel costumbre, ‘Nacho’ Buse explotó de felicidad al compás de los vítores de los peruanos que lo acompañaron en el escenario, entre los que destacaron su madre María Beatriz Acurio y su tío Gastón Acurio.

Poco tiempo después, la organización del US Open felicitó la entereza de la primera raqueta del Perú para salir bien librado de la dificultad que representó Marcos Giron al tiempo que se desveló un pasaje familiar que puso aún más en valor su gesta.

Ignacio Buse se deshizo, no sin complicaciones, de Marcos Giron en un enfrentamiento cargado de dramatismo. - Crédito: US Open

“68 años en proceso. Ignacio Buse lucha a través de un drama de cinco sets para registrar su primera victoria en el US Open, siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo, ¡quien ganó su último partido aquí en 1958! ❤️”, se posteó en redes sociales.

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Consignar que Eduardo Buse Derteano fue una de las grandes figuras del tenis peruano de su época. Campeón nacional, destacó internacionalmente por sus actuaciones en Argentina, donde venció a reconocidos rivales y alcanzó los cuartos de final. Su memorable resistencia ante Frank Parker, en cinco sets, consolidó su prestigio y dejó una huella perdurable en el deporte peruano. Su posta, ahora, se mantiene en una nueva generación representada por su nieto Ignacio.

Otro viejo conocido en el partidor

Buse enfrentará a Bonzi este jueves 3 de septiembre en la segunda ronda del US Open 2026. El peruano y el francés jugarán en el último turno de la cancha 13 de Flushing Meadows, no antes de las 15:00h.

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El partido podrá verse por Disney+, que posee los derechos de transmisión del torneo en Latinoamérica. La cobertura de ESPN por cable aún no está confirmada, ya que dependerá de la programación que la cadena defina para esa jornada y de la prioridad asignada a los encuentros de las canchas principales.

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026. Crédito: ATP.

El cruce tendrá un antecedente inmediato: Buse venció a Bonzi en las semifinales del Winston-Salem Open, el 28 de agosto. El peruano se impuso por 6-2, 4-6 y 6-1 en una hora y 51 minutos, resultado que le dio el pase a la final del ATP 250.

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Quien gane el lance enfrentará en la tercera ronda al vencedor del duelo entre Karen Khachanov y Felix Auger-Aliassime.