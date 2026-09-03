Tomás Gálvez revela que ya no habla con Óscar Arriola: “Fue muy descortés y prepotente en una ocasión”

Video de una entrevista en estudio con Nicolás Lúcar y Tomás Aladino Gálvez, Fiscal de la Nación, para el programa 'Hablemos Claro' de Exitosa. La conversación aborda temas de crimen y secuestro, incluyendo un caso en Trujillo y la no intervención policial en el rescate, según se detalla en los gráficos en pantalla. También se mencionan las versiones de los detenidos. La escenografía incluye una pantalla con el logo del programa y estanterías con libros.

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que dejó de comunicarse directamente con el cuestionado comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, a raíz de un desencuentro por el manejo del caso de irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Yo he conversado bastante en los primeros tiempos, pero a raíz del caso de la ONPE, en que él decía que estamos ante un caso de flagrancia y que había que detener a todos, a partir de ese momento en que él fue bastante descortés y prepotente, prácticamente ya no me comunico con él”, relató el fiscal en entrevista con Exitosa.

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El caso al que se refirió Gálvez corresponde a la investigación por irregularidades durante las elecciones generales de abril, cuando la Fiscalía inició investigación a funcionarios de la ONPE por las demoras en la entrega de material electoral. Según el fiscal, Arriola sostuvo en ese momento que se trataba de un caso de flagrancia y planteó la detención de varios implicados.

“Si se detenía a todos en supuesto flagrante delito electoral, se anula el proceso electoral. No podía ser y además no había flagrancia”, afirmó Gálvez, quien señaló que el fiscal provincial a cargo había dejado constancia en un acta de que no existían los elementos para una detención en flagrancia. El fiscal de la Nación indicó que, pese a esa acta, Óscar Arriola insistió en que se procediera con las detenciones “a la fuerza, a la mala”.

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Tomás Gálvez y Óscar Arriola intervienen en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público del Perú en octubre de 2025.

“Cuando yo le digo que no había flagrancia y el fiscal provincial había hecho un acta indicando que no hay flagrancia, él quería que se detenga a la fuerza, a la mala. Me dijo: ‘Doctor, ¿qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, esto es para machos’”, indicó.

“Ya entonces, en esas condiciones, ya opté por no seguir hablando con él”, agregó Gálvez sobre su decisión de cortar el contacto directo con el comandante general tras ese episodio.

¿Cómo coordina la Fiscalía con la PNP?

Tomás Gálvez explicó que la comunicación entre ambas instituciones continúa a través de Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, a quien identificó como el canal habitual de contacto con la PNP.

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“Chávez Cotrina, que además creo que han estudiado juntos (con Óscar Arriola), tienen bastante cercanía y se comunican constantemente, de tal forma que la coordinación no se ha perdido en ningún momento”, afirmó el fiscal de la Nación.

El fiscal de la Nación precisó que la relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional como instituciones no se vio afectada por el corte de trato personal con Arriola. “Repito, no es falta de coordinación, Ministerio Público, Fiscalía, Policía, porque eso se puede tomar a mal, sino que la policía creía que ellos pueden iniciarlo por su propia estrategia”, declaró.

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Chávez Cotrina viajó a La Libertad para apoyar en las diligencias tras la captura de cinco presuntos implicados en el ataque. Óscar Arriola, por su parte, también se trasladó a la zona.