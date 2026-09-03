Perú

Piden identificar a chofer que atropelló y mató a vendedora de emoliente en San Juan de Lurigancho

La comerciante regresaba a su casa con su carretilla cuando un automóvil la embistió en el cruce de Jorge Basadre y Huertos. Ella laboraba desde hace 25 años en el sector

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La familia de Elisa Campos Evaristo pidió apoyo a los vecinos, comercios y autoridades para identificar al conductor del vehículo que atropelló a la vendedora de emoliente y huyó del lugar en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió el 1 de septiembre, cuando la mujer volvía a su vivienda tras culminar su jornada laboral como todos los días.

El accidente se registró a las 11:26, según relató uno de los hijos de la víctima. Campos Evaristo avanzaba con su carretilla por la intersección de las calles Jorge Basadre y Huertos, cuando un auto la embistió por detrás. Las imágenes difundidas del caso muestran que el vehículo no se detuvo luego del impacto, a pesar de que presuntamente iba a menor velocidad.

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Tras el atropello, la carretilla salió despedida y la mujer quedó en la vía. Vecinos de la zona intentaron auxiliarla y detener al conductor, pero el vehículo continuó su recorrido. Campos Evaristo fue trasladada al Hospital 10 de Canto Grande, donde ingresó sin signos vitales.

Adulta mayor fue atropellada por conductor que se dio a la fuga cuando ya estaba regresando a su casa luego de vender emolientes| Foto: América Noticias
Adulta mayor fue atropellada por conductor que se dio a la fuga cuando ya estaba regresando a su casa luego de vender emolientes| Foto: América Noticias

“Lo que sentimos como familia es impotencia por lo que ha sucedido con mi mamá”, declaró. También cuestionó que el vehículo continuara su marcha luego de embestirla, sin que el conductor brindara auxilio.

La víctima trabajó durante 25 años como vendedora de emoliente en el paradero 19 de Las Flores. Según su familia, era conocida por vecinos de la urbanización debido a su actividad comercial y al trato que mantenía con las personas de la zona.

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Campos Evaristo deja cuatro hijos. Sus familiares solicitaron que las diligencias permitan ubicar al responsable y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Piden identificar a chofer que atropelló a vendedora de emoliente en San Juan de Lurigancho y se fugó| Foto: América Noticias
Piden identificar a chofer que atropelló a vendedora de emoliente en San Juan de Lurigancho y se fugó| Foto: América Noticias

Policía busca videos que permitan ver la placa completa

Los deudos informaron que la Policía de Tránsito inició las investigaciones y solicitó grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. La familia espera que los registros de viviendas, negocios, empresas y cámaras municipales permitan obtener una imagen más clara de la placa y de las características del auto.

Por ahora, testigos del hecho habrían logrado distinguir las letras “ANA” en la placa del vehículo. Esa información quedó registrada en un acta policial, de acuerdo con el testimonio del hijo de la víctima. Sin embargo, ha pasado más de 24 horas y no existe información clara.

“Queremos una cámara de seguridad más nítida para poder saber quién conducía el vehículo”, afirmó. Además, precisó que aún no sabe si la persona al volante era un hombre o una mujer.

Los agentes también habrían enviado oficios a establecimientos de la zona para obtener videos de vigilancia. El auto habría llegado desde el paradero 19 de Las Flores y tomó la vía Jorge Basadre en dirección al paradero 20 de Próceres de la Independencia. En el cruce con Huertos ocurrió el atropello.

Aún no existe una identificación oficial de la marca ni del modelo del vehículo. Los deudos también indicaron que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ofreció apoyo para revisar las cámaras de seguridad del distrito. La familia espera que ese material permita reconstruir el recorrido del auto y establecer la identidad de la persona que conducía.

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