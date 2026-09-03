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¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?: programación de partidos rumbo a la final del torneo nacional

Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT son los equipos que lucharán por llegar a la gran final del campeonato. Conoce los detalles de los decisivos encuentros

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?
¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?
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La Copa de la Liga 2026 está en su recta final: Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT hicieron lo suyo y se metieron a las semifinales del torneo nacional. Las llaves se definieron y los cuatro equipos empezarán con su lucha hacia la definición del campeón.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Las semifinales del certamen se jugarán en series de ida y vuelta y definirán a los dos equipos que disputarán el partido decisivo. La primera llave enfrentará a Sporting Cristal contra ADT. Los celestes llegaron a esta ronda tras eliminar a Sport Huancayo, mientras que el cuadro tarmeño dejó fuera de carrera a CD Moquegua.

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La otra serie tendrá como protagonistas a Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana. La misilera chalaca avanzó luego de imponerse por penales ante Atlético Grau. Los ‘churres’, en tanto, obtuvo su clasificación a semifinales después de superar a UTC de Cajamarca en los cuartos de final.

Las semifinales serán la única instancia del torneo que se resolverá con encuentros de ida y vuelta. Los primeros partidos quedaron programados entre el 23 y 24 de septiembre. Las revanchas se disputarán entre el 7 y 8 de octubre. La organización aprovechará el receso de la Liga 1 por la fecha FIFA para completar ambas series.

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Cruces de semifinales de la Copa de la Liga 2026.
Cruces de semifinales de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa Caliente.

Programación de las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Ida: 23 o 24 de septiembre

  • ADT vs Sporting Cristal | Estadio Unión, Tarma.
  • Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao.

Vuelta: 8 o 9 de octubre

  • Sporting Cristal vs ADT | Estadio Alberto Gallardo, Lima.
  • Alianza Atlético vs Sport Boys | Estadio Campeones del 36, Sullana.
La Copa de la Liga 2026 alcanzará las semifinales luego de conocerse los clasificados y cruces.
La Copa de la Liga 2026 alcanzará las semifinales luego de conocerse los clasificados y cruces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué premio recibirá el campeón de la Copa de la Liga 2026?

La Copa de la Liga 2026 tendrá un premio que irá más allá de la consagración y del trofeo. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) estableció beneficios que impactarán tanto en las cuentas de los clubes como en su rendimiento competitivo durante la próxima temporada.

El equipo campeón recibirá 200 mil dólares como recompensa económica, equivalentes a 670 mil soles. El monto busca convertirse en un respaldo para la planificación institucional y deportiva del ganador.

La distinción también tendrá efectos en la Liga 1 2027. El club que levante la copa sumará dos puntos a la Tabla Acumulada del siguiente campeonato.

Dónde ver los partidos de las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Los partidos de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 se podrán ver sin costo mediante Bicolor+ en YouTube, la plataforma que posee los derechos de transmisión del torneo.

Los aficionados podrán seguir en directo las eliminatorias y conocer qué equipos avanzarán hacia la definición del certamen.

La cobertura de los encuentros también estará disponible en Infobae Perú, con información previa de los duelos de Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT. El portal ofrecerá el minuto a minuto, las mejores jugadas y las declaraciones de los protagonistas de cada serie.

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo. - créditos: Copa de la Liga
Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo. - créditos: Copa de la Liga

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