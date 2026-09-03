Desarrollan una aplicación que crea una red de alertas para ubicar mascotas perdidas en Perú: ¿Cómo usarla?

Para 2028 la población de mascotas sería equivalente a un tercio de la población de personas en Perú. Foto: Andina

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PawFindr propone una red de usuarios para ayudar a localizar mascotas extraviadas en Perú, mediante publicaciones con fotos, videos, características y ubicación. La aplicación, creada por Jesús Vilca Romero, busca que las personas cercanas a un reporte reciban una notificación y puedan aportar información sobre el animal.

Según explicó su creador en declaraciones recogidas por RPP Noticias, la herramienta funciona como una red social orientada a la búsqueda colaborativa. Cuando una persona pierde a su mascota, puede cargar imágenes o un video, describir sus características y publicar el aviso dentro de la plataforma.

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La aplicación envía una alerta a quienes se encuentran cerca del punto asociado a la publicación. “A los que están cerca de tu publicación les llega una notificación”, explicó Vilca Romero durante la entrevista. El aviso incluye el nombre, la imagen y los detalles de la mascota reportada.

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Datos de ubicación

Uno de los componentes de PawFindr es la geolocalización. La plataforma obtiene de forma automática la ubicación exacta de quien realiza una publicación, aunque el usuario también puede modificar ese dato dentro de la aplicación.

Esa función permite asociar el aviso con un área determinada y notificar a otros usuarios que se encuentren en el entorno. La propuesta busca que quienes estén próximos al lugar donde se registró la pérdida conozcan el caso y puedan identificar a la mascota si la ven en la calle.

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La herramienta también contempla la situación inversa: una persona puede encontrar a un animal que parece estar perdido y publicar un aviso. Para ello, debe tomar una fotografía y registrarlo como una mascota “vista en la calle”. La publicación incorpora la ubicación desde la que se realizó el reporte.

“Si yo veo una mascotita perdida en la calle, al igual, lo mismo hago: le tomo una fotito, lo pongo como visto en la calle y esto ayuda a que el dueño lo pueda ubicar más rápido también”, señaló el creador de la aplicación.

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La búsqueda

La plataforma incluye una opción para buscar coincidencias entre una mascota extraviada y las publicaciones existentes. El usuario puede seleccionar un radio de kilómetros para revisar reportes de animales que presenten similitudes con el suyo.

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Al utilizar esa alternativa, aparecen publicaciones de mascotas que se parecen a la que fue reportada. El objetivo es que el dueño pueda revisar los avisos disponibles y localizar posibles coincidencias dentro del aplicativo.

Vilca Romero explicó que el proceso parte de una publicación con el nombre, la imagen y los detalles de la mascota. Luego, la función de búsqueda muestra los reportes que podrían corresponder con el animal perdido, de acuerdo con las características ingresadas y el radio seleccionado.

La aplicación está planteada como un espacio de colaboración entre usuarios. La participación de personas que encuentran animales en la vía pública forma parte de ese mecanismo, ya que sus publicaciones pueden aportar datos para quienes buscan a sus mascotas.

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Espacio para adopciones

Además de los reportes por extravío o avistamiento, PawFindr cuenta con un apartado destinado a la adopción. Allí, quienes quieran entregar una mascota en adopción pueden publicar su caso, mientras que las personas interesadas en adoptar pueden buscar a un animal.

“Hay un apartado también para dar en adopción a su mascota o por si quieren adoptar a su nuevo mejor amigo”, indicó Vilca Romero. Durante la entrevista, añadió que los animales “necesitan un hogar”.

El aplicativo también tiene un apartado para donaciones y otro para patrocinadores. De acuerdo con su creador, la intención es que la plataforma pueda sostenerse y ampliar sus herramientas, sin que el objetivo central sea generar ganancias.

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“La idea es que se mantenga sola el aplicativo. La idea no es ganar dinero, se podría decir, pero es que se mantenga sola y también poder aumentar las herramientas”, afirmó.

Entre las sugerencias que recibió de usuarios figura la incorporación de inteligencia artificial para el reconocimiento de mascotas. La explicación de Vilca Romero sobre esa posibilidad quedó inconclusa en el material proporcionado.