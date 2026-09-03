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‘Choca’ Mandros revela los fuertes conflictos que tuvo con Johanna San Miguel cuando conducía ‘América Espectáculos’

El productor contó que la actriz se resistía a presentar algunas notas sobre personajes populares y que ambos discutieron por la línea de contenidos del programa

‘Choca’ Mandros cuenta que tuvo conflictos con Johanna San Miguel cuando trabajaron juntos.
‘Choca’ Mandros cuenta que tuvo conflictos con Johanna San Miguel cuando trabajaron juntos.
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Jaime ‘Choca’ Mandros recordó las discusiones y los momentos de llanto que compartió con Johanna San Miguel durante la etapa en que trabajaron en ‘América espectáculos’, espacio que llegó a registrar 20 puntos de rating. El productor relató que la actriz tuvo reservas frente a ciertos contenidos vinculados a figuras populares del mundo del entretenimiento.

Mandros habló de ese periodo en el podcast ‘Café con la Chévez’, donde repasó distintos episodios de su vida personal y profesional. Entre ellos, contó cómo se produjo la llegada de San Miguel al programa y las diferencias que surgieron al inicio por el tipo de notas que debía presentar cada mañana.

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Según relató, la actriz no figuraba entre las personas que iban a participar en el proceso de selección para conducir el bloque de espectáculos de América Televisión. La posibilidad surgió luego de una conversación con el periodista Federico Salazar, quien le comentó que Johanna San Miguel tenía interés en postular.

“Johanna no estaba en el casting. Johanna no iba a ir al casting”, contó Mandros. El productor recordó que Salazar le transmitió una versión que había recibido de Katia Condos sobre el interés de la actriz por sumarse al espacio.

Mandros decidió comunicarse con ella, aunque el primer contacto no avanzó de inmediato. San Miguel le pidió que la llamara después debido a que tenía un compromiso familiar. El productor completaba los castings ese lunes, por lo que intentó ubicarla durante la jornada, pero no obtuvo respuesta.

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La actriz se comunicó recién al día siguiente desde un número desconocido para preguntar por la convocatoria. Luego fue citada para una prueba junto con Roberto Reátegui. Mandros aseguró que, desde ese primer encuentro, San Miguel mostró los recursos que luego trasladó a la pantalla.

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El conductor afirmó que la personalidad que el público conoció en ‘América espectáculos’ apareció desde la prueba de selección. Su estilo, sus expresiones y su frase “bebito” formaron parte de esa primera presentación ante el equipo de producción.

“Lo que todos han visto al aire lo hizo desde el casting, el bebito, todo eso salió en el casting y dijimos: ‘Ella es’”, recordó Choca Mandros.

San Miguel permaneció tres años y medio al frente del programa. Su salida, de acuerdo con el relato de Mandros, respondió al desgaste que le producía el horario de la mañana y a la necesidad de compatibilizar el trabajo con las actividades escolares de su hijo.

“Era diario en la mañana; odiaba peinarse, maquillarse. Me dijo: ‘Ya no puedo, Choca’”, señaló. El productor indicó que, tras ese periodo, la conductora consideró que su etapa en el formato había concluido.

Durante aquellos años, ‘América espectáculos’ alcanzó resultados de audiencia que Mandros calificó como altos. “Con la Chata hacíamos 20 puntos de rating”, afirmó al recordar el rendimiento del espacio.

El programa combinaba notas sobre artistas de música popular, personajes mediáticos, teatro y expresiones culturales. Mandros explicó que ese abanico le permitía incluir desde entrevistas con Tongo y Monique Pardo hasta contenidos relacionados con la ópera.

Conflicto por las notas de espectáculos populares

El vínculo profesional entre ambos derivó en una amistad, aunque estuvo marcado por desacuerdos. Mandros explicó que San Miguel, por su experiencia como actriz de teatro, tenía dificultades para entender por qué el programa dedicaba tiempo a personajes de la farándula y de la cultura popular.

“Hubo peleas de por medio”, dijo el productor, quien reconoció que hubo discusiones que provocaron lágrimas de ambas partes.

Lloramos entre peleas”, contó Mandros. Según su versión, la conductora se resistía a presentar algunas notas vinculadas con figuras populares del espectáculo, mientras él defendía que ese tipo de contenido también formaba parte de la propuesta editorial del programa.

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Johanna San Miguel no quería espectáculo popular en su programa.

El productor recordó que le explicaba a San Miguel que el bloque debía abarcar diferentes expresiones de la industria del entretenimiento. “Esto es espectáculos, tienes que presentar desde Tongo hasta la ópera”, le decía, según relató en la entrevista.

La diferencia no se limitaba a una nota puntual. Mandros señaló que al inicio a la actriz le costó aceptar la presencia reiterada de determinados personajes en la pauta. Con el tiempo, ambos consolidaron una dupla que se mantuvo durante más de tres años.

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