Perú

Difunden video del choque entre Kelly Portalatino y un ciclista en Lima

La excongresista quedó detenida en flagrancia tras el choque en el Cercado de Lima, que dejó al afectado con fractura de sacro y motivó una investigación fiscal por lesiones culposas

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el preciso instante en que la camioneta conducida por la excongresista Kelly Portalatino impacta a un hombre en su bicicleta eléctrica en el Cercado de Lima. El ciclista resultó con una fractura de sacro.
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Canal N difundió el momento exacto en que la excongresista Kelly Portalatino impactó con su camioneta a Fran Ronny Espinoza Mahurtua, de 48 años, quien circulaba en una bicicleta eléctrica. El hecho ocurrió en una zona comercial de la avenida Pacasmayo, en el Cercado de Lima, y dejó al ciclista con diagnóstico de fractura del sacro.

Las imágenes registran el momento en que ambos vehículos intentaban emprender la marcha: Portalatino avanzó con su camioneta mientras Espinoza retrocedía con su bicicleta. El impacto provocó que el ciclista cayera de espaldas al pavimento.

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La madre del hombre dio lo que considera ocurrió: “Mi hijo estaba estacionado y la señora empezó, estaría con el celular, no sé con qué, y lo atropelló”. Y agregó: “Porque cayó de la bicicleta de espaldas y ella avanzó. En vez de frenar, se tomó de nervios y avanzó más”.

Vecinos de la zona indicaron que el aviso a las autoridades se produjo después de escuchar el grito del afectado. Personal de rescate de la Municipalidad de Lima trasladó a Espinoza a una clínica, mientras Portalatino permaneció en el lugar y caminó de un lado a otro observando la escena, según las imágenes mostradas.

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La congresista Kelly Portalatino sostiene un documento ante un micrófono junto a la captura de seguridad del momento en que su vehículo impacta a un abogado.
La congresista Kelly Portalatino sostiene un documento ante un micrófono junto a la captura de seguridad del momento en que su vehículo impacta a un abogado.

Según consta en el parte policial, Portalatino manifestó que sintió “un pequeño roce en la llanta delantera del lado derecho” de su vehículo, razón por la cual descendió de inmediato. Un testigo de la zona describió a Canal N la llegada de las autoridades: “Estaba tirado ahí y bajaron el tráfico, esto es lo que vi. Vimos policías, se amontó la gente como en un momento, se amontó la gente y se lo llevaron”.

La exparlamentaria, quien también se desempeñó como ministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo, quedó detenida en flagrancia desde las cuatro de la tarde del día del incidente, la tarde del lunes 1 de septiembre. El dosaje etílico que se le practicó resultó negativo.

Kelly Portalatino y el hombre con el que impactó.
Kelly Portalatino y el hombre con el que impactó.

Investigación por lesiones culposas

A la dependencia policial también llegaron familiares del afectado, quien ejerce la abogacía. La madre del hombre reclamó debido a que Kelly Portalatino “no quiere asumir hasta ahorita, no ha asumido con nada. Ha ido su abogado. Quiere arreglar, pues, pero no sé, la verdad, cómo será”.

El Ministerio Público informó a través de su cuenta en la red social X que la fiscalía inició una investigación preliminar contra Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas.

Portalatino se pronuncia

“Tras el incidente fortuito, procedí inmediatamente a brindarle el socorro correspondiente, priorizando su vida e integridad”, escribió Kelly Portalatino en su cuenta de X. Afirmó haber garantizado el traslado de Espinoza a una clínica para su atención de emergencia

En el comunicado, Portalatino también rechazó cualquier versión que sugiera una obstaculización de la justicia y afirmó haberse puesto a derecho ante las autoridades desde el primer momento. Además, aseguró que alcanzó una conciliación con el ciclista: “El paciente se encuentra estable, lúcido y, con plena voluntad y consciencia, firmó el acuerdo respectivo”, indicó, y agregó que el proceso se desarrolló “en un marco de diálogo, respeto mutuo y empatía”.

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