Perú: Migraciones expulsa a 78 extranjeros tras operativos de control en Piura

Los inspectores revisaron la situación migratoria de los intervenidos para determinar si cumplían las condiciones de permanencia regular en el país - Créditos: Migraciones.

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La Superintendencia Nacional de Migraciones sancionó con expulsión a 78 ciudadanos extranjeros intervenidos en Piura por ingresar de manera irregular al territorio peruano. Las acciones se desarrollaron durante el primer mes del nuevo gobierno para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias.

Las medidas fueron adoptadas luego de una serie de intervenciones ejecutadas por inspectores migratorios en distintos puntos de la región. De acuerdo con la entidad, los ciudadanos involucrados habrían contravenido la normativa vigente al ingresar al Perú sin cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades para el ingreso y permanencia.

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En total, se efectuaron 33 operativos de verificación y fiscalización migratoria en las principales vías de acceso a Piura. Las acciones también comprendieron establecimientos donde existe una importante afluencia de público durante la noche, entre ellos bares, discotecas y otros locales de entretenimiento.

Piura continuará con los operativos de fiscalización mediante acciones coordinadas entre las entidad competentes - Créditos: Migraciones.

Durante estas jornadas, el personal especializado revisó la situación migratoria de los intervenidos con el propósito de determinar si contaban con las condiciones necesarias para permanecer de manera regular en el territorio nacional. Asimismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contempladas en las disposiciones correspondientes.

Una de las herramientas empleadas por los inspectores fueron las tabletas electrónicas, dispositivos conectados con los sistemas nacionales e internacionales de requisitorias. Esta tecnología permitió realizar consultas durante las diligencias y contrastar la información obtenida en cada procedimiento con las bases de datos disponibles para las autoridades.

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El despliegue forma parte de las labores que Migraciones desarrolla para fortalecer la supervisión de los movimientos y la permanencia de ciudadanos extranjeros. Las intervenciones buscan detectar situaciones que incumplan las reglas establecidas, además de facilitar la identificación de personas que puedan registrar algún requerimiento pendiente ante organismos nacionales o internacionales.

Piura continuará siendo escenario de estas acciones de fiscalización, según informó la institución. Para eso, se mantendrá el trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú y otras entidades competentes, con el propósito de reforzar las labores de supervisión en puntos considerados estratégicos dentro de la región.

El personal verificó el estatus de los extranjeros intervenidos para comprobar si cumplían con los requisitos exigidos para permanecer legalmente en el Perú - Créditos: Migraciones.

Extranjeros expulsados en 2025

Perú ejecutó 3.411 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular entre enero y el 22 de diciembre de 2025. La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que las medidas se aplicaron junto con la Policía Nacional del Perú ante casos de ingreso no autorizado, exceso de permanencia y conductas que alteran el orden público.

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El procedimiento se realizó mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional, que permite iniciar y ejecutar sanciones migratorias en estos casos. Durante el mismo período, las autoridades llevaron a cabo 7.161 operativos de fiscalización en distintas regiones del país y controlaron la identidad de 114.099 extranjeros mediante bases de datos oficiales y sistemas de alerta nacionales e internacionales.

Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa concentraron la mayor cantidad de controles. Allí fueron detectadas 8.583 personas extranjeras con irregularidades administrativas, quienes fueron derivadas a la Policía para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Migraciones utilizó tabletas electrónicas para verificar identidades en tiempo real y migramóviles con conexión satelital en Arequipa, Lima y Tumbes. Además de expulsiones, la normativa contempla multas y salidas obligatorias.

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