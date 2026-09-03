Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de ‘La Bella Luz’, es un gran profesional y las redes explotan contra ella

Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de 'La Bella Luz', es un gran profesional y las redes explotaron. América Hoy.

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La conductora hizo la precisión durante la emisión de ‘América Hoy’ del 2 de septiembre, al remarcar que no existe una sentencia contra el músico.

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Barboza sostuvo que la investigación en curso y el desempeño profesional de Sánchez son asuntos distintos. “El hecho de que César Sánchez sea un presunto acosador, porque no está juzgado, no hay una sentencia en su contra y tenemos que llamarlo así a través de los videos en contra de Naldy Saldaña, no le quita que sea un gran profesional”, expresó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. Usuarios cuestionaron que se separe el aspecto profesional de la integridad y la ética en un caso que sigue bajo investigación. Entre los comentarios que aparecieron en redes se leyeron frases como: “Lo profesional involucra en todo”, “Qué decepción con Janet” y “Señora, buen profesional, integridad y ética van juntos”.

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Janet Barboza afirmó que César Sánchez Chavesta es “un gran profesional” durante una emisión de América Hoy del 2 de septiembre.. TikTok.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra”: la explicación de Janet Barboza

La conductora desarrolló su posición al señalar que César Sánchez fue responsable de parte del repertorio de La Bella Luz.

“O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ese hombre es el creador de muchísimos éxitos de la orquesta de La Bella Luz y si don Óscar Custodio confió en él para que se haga cargo de la parte musical de su agrupación es porque definitivamente es bueno”, afirmó.

Barboza también se refirió a las declaraciones de Baruj Ocharán, exintegrante de la orquesta, quien anteriormente había hablado de situaciones internas en el grupo y cuestionado a personas vinculadas a la agrupación.

Para la presentadora, los señalamientos contra Sánchez no deberían mezclarse con su trayectoria profesional. “Y creo yo que las palabras de Baruj hacia él en lo profesional tampoco tendrían nada que ver”, agregó.

La opinión de Barboza se dio mientras el caso continúa en fase de diligencias. La conductora hizo énfasis en que Sánchez Chavesta debe ser mencionado como presunto responsable porque no existe una sentencia judicial en su contra. Esa precisión fue parte de su argumento, aunque no evitó que sus palabras generaran rechazo entre usuarios que consideraron que la responsabilidad profesional incluye la conducta dentro de un centro de trabajo.

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Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de 'La Bella Luz', es un gran profesional y las redes explotaron. América Hoy.

Los comentarios que cuestionaron a la conductora

Luego de que el fragmento circulara en redes, una parte de los usuarios cuestionó el enfoque de Janet Barboza. Varios comentarios apuntaron a que el trabajo, la ética y el trato hacia las personas no pueden analizarse de manera independiente.

“Lo profesional involucra en todo”, escribió un usuario. Otro comentó: “Que decepción con Janet”. También se leyeron mensajes como: “Señora, buen profesional, integridad y ética van juntos” y “Lo que hizo hace que pierda todoooo, no es nada”.

Uno de los comentarios más críticos señaló: “Qué gran profesional, un señor que hizo y utilizó su cargo?”. Esa reacción se vinculó con la denuncia pública de Naldy Saldaña, quien ha sostenido que el exdirector musical habría tenido una posición de poder dentro de la orquesta.

Las críticas se centraron en la frase “una cosa no tiene nada que ver con la otra”. Para quienes reaccionaron al video, la conducta personal y el ejercicio de un cargo dentro de un entorno laboral sí están relacionados, especialmente cuando se trata de una denuncia que involucra a una exintegrante de la agrupación.

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La diligencia en la Depincri y el video de más de dos horas

La declaración de Janet Barboza se conoce días después de que Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta se reencontraran en la Depincri de San Juan de Lurigancho. La diligencia reunió a ambas partes, sus abogados y agentes encargados de la investigación para revisar un video sin cortes de más de dos horas entregado por la defensa del exdirector musical.

Según lo informado, la grabación corresponde al ensayo en el que habrían ocurrido los presuntos tocamientos indebidos denunciados por Saldaña. La estrategia de la defensa de Sánchez consistiría en presentar el registro completo, en contraste con los extractos que la cantante difundió previamente, para que las autoridades evalúen el contexto antes y después del momento cuestionado.

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Oswaldo Arteaga, reportero de América Hoy, se refirió al material desde los exteriores de la sede policial. “Al parecer podría ser una estrategia, el hecho de mostrar todo el video, un video largo, de más de dos horas de duración. No sabemos lo que hay, sin embargo, las evidencias, el video es explícito, no se necesita ver más allá de lo que ya se ha visto”, señaló.

En una emisión anterior, la propia Janet Barboza había comentado la entrega del material audiovisual. “César Sánchez ha presentado el video, pero ha presentado la totalidad del video, al igual que el señor Óscar Custodio. Es que ellos están aduciendo que de pronto no se dio como Naldy lo ha presentado”, dijo entonces.

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La defensa de César Sánchez Chavesta presentó en la Depincri de San Juan de Lurigancho un video sin cortes de más de dos horas sobre el ensayo de La Bella Luz.