Perú

Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de ‘La Bella Luz’, es un gran profesional y las redes explotan contra ella

La conductora de ‘América Hoy’ resaltó que no existe una sentencia contra el exmúsico, pero usuarios cuestionaron que separe su desempeño profesional de la ética.

Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de 'La Bella Luz', es un gran profesional y las redes explotaron. América Hoy.
Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de 'La Bella Luz', es un gran profesional y las redes explotaron. América Hoy.
Guardar
Janet Barboza generó críticas en redes sociales luego de afirmar que César Sánchez Chavesta, exdirector musical de ‘La Bella Luz’, es “un gran profesional”, pese a la denuncia presentada por Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos.

La conductora hizo la precisión durante la emisión de ‘América Hoy’ del 2 de septiembre, al remarcar que no existe una sentencia contra el músico.

PUBLICIDAD

Barboza sostuvo que la investigación en curso y el desempeño profesional de Sánchez son asuntos distintos. “El hecho de que César Sánchez sea un presunto acosador, porque no está juzgado, no hay una sentencia en su contra y tenemos que llamarlo así a través de los videos en contra de Naldy Saldaña, no le quita que sea un gran profesional”, expresó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. Usuarios cuestionaron que se separe el aspecto profesional de la integridad y la ética en un caso que sigue bajo investigación. Entre los comentarios que aparecieron en redes se leyeron frases como: “Lo profesional involucra en todo”, “Qué decepción con Janet” y “Señora, buen profesional, integridad y ética van juntos”.

PUBLICIDAD

Janet Barboza afirmó que César Sánchez Chavesta es “un gran profesional” durante una emisión de América Hoy del 2 de septiembre.. TikTok.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra”: la explicación de Janet Barboza

La conductora desarrolló su posición al señalar que César Sánchez fue responsable de parte del repertorio de La Bella Luz.

“O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ese hombre es el creador de muchísimos éxitos de la orquesta de La Bella Luz y si don Óscar Custodio confió en él para que se haga cargo de la parte musical de su agrupación es porque definitivamente es bueno”, afirmó.

Barboza también se refirió a las declaraciones de Baruj Ocharán, exintegrante de la orquesta, quien anteriormente había hablado de situaciones internas en el grupo y cuestionado a personas vinculadas a la agrupación.

Para la presentadora, los señalamientos contra Sánchez no deberían mezclarse con su trayectoria profesional. “Y creo yo que las palabras de Baruj hacia él en lo profesional tampoco tendrían nada que ver”, agregó.

La opinión de Barboza se dio mientras el caso continúa en fase de diligencias. La conductora hizo énfasis en que Sánchez Chavesta debe ser mencionado como presunto responsable porque no existe una sentencia judicial en su contra. Esa precisión fue parte de su argumento, aunque no evitó que sus palabras generaran rechazo entre usuarios que consideraron que la responsabilidad profesional incluye la conducta dentro de un centro de trabajo.

Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de 'La Bella Luz', es un gran profesional y las redes explotaron. América Hoy.
Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de 'La Bella Luz', es un gran profesional y las redes explotaron. América Hoy.

Los comentarios que cuestionaron a la conductora

Luego de que el fragmento circulara en redes, una parte de los usuarios cuestionó el enfoque de Janet Barboza. Varios comentarios apuntaron a que el trabajo, la ética y el trato hacia las personas no pueden analizarse de manera independiente.

“Lo profesional involucra en todo”, escribió un usuario. Otro comentó: “Que decepción con Janet”. También se leyeron mensajes como: “Señora, buen profesional, integridad y ética van juntos” y “Lo que hizo hace que pierda todoooo, no es nada”.

Uno de los comentarios más críticos señaló: “Qué gran profesional, un señor que hizo y utilizó su cargo?”. Esa reacción se vinculó con la denuncia pública de Naldy Saldaña, quien ha sostenido que el exdirector musical habría tenido una posición de poder dentro de la orquesta.

Las críticas se centraron en la frase “una cosa no tiene nada que ver con la otra”. Para quienes reaccionaron al video, la conducta personal y el ejercicio de un cargo dentro de un entorno laboral sí están relacionados, especialmente cuando se trata de una denuncia que involucra a una exintegrante de la agrupación.

La diligencia en la Depincri y el video de más de dos horas

La declaración de Janet Barboza se conoce días después de que Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta se reencontraran en la Depincri de San Juan de Lurigancho. La diligencia reunió a ambas partes, sus abogados y agentes encargados de la investigación para revisar un video sin cortes de más de dos horas entregado por la defensa del exdirector musical.

Según lo informado, la grabación corresponde al ensayo en el que habrían ocurrido los presuntos tocamientos indebidos denunciados por Saldaña. La estrategia de la defensa de Sánchez consistiría en presentar el registro completo, en contraste con los extractos que la cantante difundió previamente, para que las autoridades evalúen el contexto antes y después del momento cuestionado.

Oswaldo Arteaga, reportero de América Hoy, se refirió al material desde los exteriores de la sede policial. “Al parecer podría ser una estrategia, el hecho de mostrar todo el video, un video largo, de más de dos horas de duración. No sabemos lo que hay, sin embargo, las evidencias, el video es explícito, no se necesita ver más allá de lo que ya se ha visto”, señaló.

En una emisión anterior, la propia Janet Barboza había comentado la entrega del material audiovisual. “César Sánchez ha presentado el video, pero ha presentado la totalidad del video, al igual que el señor Óscar Custodio. Es que ellos están aduciendo que de pronto no se dio como Naldy lo ha presentado”, dijo entonces.

Un hombre con sudadera blanca habla ante micrófonos en la calle, con un círculo superpuesto que muestra a una mujer
La defensa de César Sánchez Chavesta presentó en la Depincri de San Juan de Lurigancho un video sin cortes de más de dos horas sobre el ensayo de La Bella Luz.

Temas Relacionados

Janet BarbozaCésar Sánchez ChavestaLa Bella Luzperu-entretenimientoAmérica Hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un edificio de siete pisos en la Plaza Mayor de Lima frente a Palacio de Gobierno se ofrece en alquiler por USD 20.000 al mes

El inmueble del jirón Huallaga, con 1.170 metros cuadrados, 19 habitaciones y un sótano acondicionado como bar, apunta a operadores turísticos y gastronómicos con un rooftop hacia el Centro Histórico

Un edificio de siete pisos en la Plaza Mayor de Lima frente a Palacio de Gobierno se ofrece en alquiler por USD 20.000 al mes

El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

La punta de Alianza Lima respondió a un usuario que comentó en su ‘live’ y profirió la frase en medio de la controversia por la ausencia, incluida la suya, de jugadoras importantes en el seleccionado nacional

El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

Cómo lograron los incas convertir el exceso de agua del Fenómeno El Niño en una fuente adicional de fertilidad para los cultivos costeros

Canales identificados en la Pampa de Mocán integraban aguas fluviales normales con inundaciones extraordinarias, depositando sedimentos que enriquecían el suelo desértico en pleno valle del Jequetepeque

Cómo lograron los incas convertir el exceso de agua del Fenómeno El Niño en una fuente adicional de fertilidad para los cultivos costeros

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

El jefe del gabinete defendió la respuesta de las fuerzas de seguridad y anunció más inteligencia, preparación y equipamiento para enfrentar al crimen organizado

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Alessia Rovegno reveló si tiene planes de ser madre tras confirmar que vio el video del parto de Isabella Ladera junto a Hugo García

La exMiss Perú habló con claridad sobre la posibilidad de formar una familia más adelante, mientras atraviesa una etapa sentimental estable con Álvaro Villacorta y mantiene el foco puesto en sus metas profesionales

Alessia Rovegno reveló si tiene planes de ser madre tras confirmar que vio el video del parto de Isabella Ladera junto a Hugo García
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

ENTRETENIMIENTO

Alessia Rovegno reveló si tiene planes de ser madre tras confirmar que vio el video del parto de Isabella Ladera junto a Hugo García

Alessia Rovegno reveló si tiene planes de ser madre tras confirmar que vio el video del parto de Isabella Ladera junto a Hugo García

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

DEPORTES

El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026

Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron