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Mauro Cantoro marcó distancia del problema dirigencial de Universitario con polémica en Alianza Lima: “Paolo Guerrero puede sentirse afectado”

El exjugador de la ‘U’ precisó que el tema de los ‘blanquiazules’ es más complejo y podría causarle problemas al equipo de Pablo Guede porque el ‘Depredador’ está en el medio de la situación

El exjugador de Universitario señaló que el 'Depredador' podrá verse afectado porque está involucrado. (Denganche)
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Días difíciles vive Alianza Lima luego de que se reveló que el representante de Paolo Guerrero recibía pagos externos por asesorías al club victoriano. Esa información desató la polémica y fue punto de críticas por los hinchas en medio de la lucha de los ‘blanquiazules’ por el Torneo Clausura 2026.

Eso solo agudizó el presente del equipo de Pablo Guede tras la dura derrota con Deportivo Garcilaso en Matute que lo alejó del liderato. No es un buen momento, y Mauro Cantoro aseguró que eso podría dañar la tranquilidad del cuadro ‘íntimo’, pero en especial al ‘Depredador’ porque está involucrado de cierta forma.

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“Puedes sentirte un poco afectado; el tema de Alianza Lima es un poco más, porque creo que hay un jugador que estuvo en la tormenta, que es Paolo Guerrero. Es el capitán, no es un dirigente. Ya se está metiendo alguien de la interna del plantel, uno que tiene que producir en lo futbolístico. Entonces, ya es un poco más complejo. Y creo que desde ahí puede sentirse muy tocado Pablo Guede. Están tocando a un jugador; ya no es un tema solamente dirigencial”, comentó el exjugador de la ‘U’ en el programa ‘Desmarcados’.

Enrique de la Rosa dio detalles del papel que tenía el manager del 'Depredador' en el club victoriano. (Fútbol Champán)

Además, el ‘Toro’ precisó que el tema dirigencial de Universitario de Deportes es totalmente diferente al problema de Alianza Lima porque un jugador está siendo tocado.

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“Si lo llevamos a un tema dirigencial, te afecta un poco, sí, juegas y se acabó. Pero Alianza tiene estos líos y hay un jugador en el medio en el cual hay un representante que también está adentro; no es que de afuera habla. Por ejemplo, el tema de la ‘U’ es una cuestión dirigencial, pero en este caso el representante de un jugador está de por medio. Es un tema complejo”, añadió.

Así se defendió el representante de Paolo Guerrero

Gabriel Sapio negó cobros irregulares y descartó un conflicto de intereses por su vínculo con Alianza Lima, en medio de cuestionamientos sobre su asesoramiento al club victoriano.

El mánager confirmó que prestó servicios a la institución, aunque rechazó haber recibido USD 75.000 por esa tarea. También atribuyó las versiones difundidas a una maniobra contra Paolo Guerrero, el proceso deportivo y la estructura del club.

“Parecieran tener una dirección de daño, con la cantidad de falacias y mentiras que se han dicho, números inventados y, claramente, lleva a una estrategia de desestabilización a Paolo Guerrero, al proceso, al sistema”, afirmó Sapio en diálogo con el programa Fútbol Satélite.

Gabriel Sapio dio detalles del rol que desempeñó en el club victoriano. (Fútbol Satélite)

“Quieren desestabilizar a Alianza Lima”

El administrador de Alianza Lima, Alfredo Arosemena, precisó que no mantiene una relación comercial ni contractual con Gabriel Sapio. También confirmó que existió un vínculo previo por asesoramiento en temas de comunicación y que la última factura ya fue cancelada.

“Yo le respondí que actualmente no tenemos ninguna relación comercial ni contractual con el señor Sapio”, apuntó el titular ‘blanquiazul’ en ‘A presión’.

El dirigente vinculó las versiones con un intento de afectar al plantel y a Paolo Guerrero. “Yo creo que esto es para desestabilizar al grupo, para hacerle daño a Paolo”, declaró.

Arosemena añadió que sospecha de la existencia de intereses detrás de la difusión de esos montos. “Acá, yo creo que hay algún tipo de interés, y me apena mucho, la verdad”, concluyó.

Alfredo Arosemena se pronunció sobre la polémica que implica al agente del 'Depredador'. (A Presión)

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