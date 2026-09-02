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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026

El peruano y el francés se volverán a ver las caras apenas seis días después de haberse enfrentado en las semifinales de Winston-Salem, donde el de Lima se coronó

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026.
Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026. Crédito: ATP.
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Ignacio Buse llegará a la segunda ronda del US Open 2026 luego de una jornada exigente ante el estadounidense Marcos Giron, a quien derrotó por 3-2 en el primer partido a cinco sets de su carrera. El triunfo le permitió avanzar en Nueva York y confirmó su capacidad de respuesta tras un cuarto parcial que se le escapó en el desempate.

Buse superó a Giron con parciales de 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 y 6-1. El encuentro tuvo una interrupción de casi dos horas por lluvia durante el tercer set, cuando el peruano ganaba 4-3. Tras el reinicio, sostuvo la ventaja, tomó el control del partido y resolvió la clasificación con tres quiebres en la manga decisiva.

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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día y hora

El partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se disputará este jueves 3 de septiembre, en el último turno de la cancha 13 del complejo de Flushing Meadows. El encuentro está programado para no antes de las 15:00 horas de Perú, aunque el inicio dependerá de la duración de los partidos previstos previamente en ese escenario.

Será la segunda vez que ambos se enfrenten en menos de una semana. Buse llega con el impulso de su victoria ante Giron, que le permitió superar por primera vez una batalla a cinco sets. Bonzi, en cambio, buscará revancha luego de la derrota que sufrió ante el peruano en Carolina del Norte.

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El peruano se impuso ante el estadounidense y clasificó a segunda ronda del Grand Slam - Crédito: ESPN

El ganador del cruce avanzará a la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada. El ganador de este cruce se las verá ante el vencedor de la llave entre Karen Khachanov y Felix Auger-Aliassime.

¿Dónde ver partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi por US Open 2026?

La transmisión del duelo estará disponible a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos para emitir el US Open en Latinoamérica. Los usuarios deberán acceder a la señal correspondiente a la cancha 13 para seguir el partido entre el peruano y el francés.

Por el momento, no se ha confirmado si el encuentro también será incluido en la programación de las señales de cable de ESPN. La definición dependerá de la distribución que realice la cadena para los partidos de la jornada y de la prioridad que otorgue a los duelos de las canchas principales.

Ignacio Buse clasificó a la segunda ronda del US Open. Alcanza la fase que registró Juan Pablo Varillas en 2023.
Ignacio Buse clasificó a la segunda ronda del US Open. Alcanza la fase que registró Juan Pablo Varillas en 2023. Crédito: ESPN Tenis.

Buse ya venció a Bonzi en las semifinales de Winston-Salem

El antecedente inmediato favorece a Buse, quien derrotó a Bonzi por 6-2, 4-6 y 6-1 en las semifinales del Winston-Salem Open, el viernes 28 de agosto. El partido duró una hora y 51 minutos y llevó al peruano a la final del torneo ATP 250.

En ese duelo, el peruano dominó el primer set y tomó ventaja de 4-2 en el segundo, pero Bonzi recuperó terreno y forzó una tercera manga. Buse dejó escapar la posibilidad de encaminar el partido antes, aunque logró recomponerse y volvió a imponerse con autoridad en el parcial decisivo.

El cierre guarda similitudes con lo ocurrido frente a Giron. Ante el estadounidense, Buse dejó pasar tres puntos de partido en el desempate del cuarto set y tuvo que disputar un quinto parcial. Lejos de perder consistencia, quebró de inmediato, sostuvo su saque y cerró el duelo por 6-1.

El tenista peruano Ignacio Buse logró una histórica clasificación a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi. Revive el punto de partido y la celebración de este hito para el deporte peruano. | ESPN

Buse se unió a Varillas y Horna entre los peruanos con triunfos en Nueva York

Como cabeza de serie número 32, Buse tomó el relevo de Juan Pablo Varillas, quien en 2023 también comenzó el último Grand Slam de la temporada con una victoria ante el serbio Miomir Kecmanovic. El triunfo sobre Giron colocó nuevamente a un peruano en la segunda ronda del torneo neoyorquino.

Además, Buse sumó su nombre al de Luis Horna, otro de los tenistas peruanos que ganó encuentros en el US Open durante este siglo. Horna lo consiguió en 2006, cuando venció al español Guillermo García López, y en 2007, tras imponerse al australiano Peter Luczak.

Ahora, Buse buscará ampliar ese registro ante Bonzi en una cancha distinta, con un antecedente reciente a favor y después de haber superado el partido más extenso de su trayectoria profesional.

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