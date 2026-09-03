Un edificio de siete pisos en la Plaza Mayor de Lima frente a Palacio de Gobierno se ofrece en alquiler por USD 20.000 al mes

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Un edificio de siete pisos ubicado a metros de la Plaza Mayor de Lima, con vista directa al Palacio de Gobierno y a la Catedral de Lima, salió al mercado en alquiler por 20.000 dólares más IGV al mes. El inmueble, promocionado como una “oportunidad única” para cadenas hoteleras e inversionistas del sector turístico y gastronómico, generó decenas de comentarios en redes sociales, entre elogios a su ubicación y dudas sobre la rentabilidad del negocio.

La propiedad se encuentra en la cuadra uno del jirón Huallaga, a pocos metros del Jirón de la Unión y del local del tradicional Club Unión, en pleno corazón del Centro Histórico de la capital peruana. El anuncio lo describe como un edificio emblemático, con potencial para posicionarse como uno de los puntos más exclusivos e icónicos del país.

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Un edificio de siete pisos frente a la Plaza Mayor de Lima se ofrece en alquiler por 20.000 dólares más IGV al mes. Google Maps

Según la publicación, el inmueble cuenta con 1.170 metros cuadrados distribuidos en siete pisos, un sótano habilitado como bar, 19 habitaciones con baño incorporado y cuatro salones para eventos. El anuncio destaca además un rooftop con vista al Centro Histórico, que según los propietarios tiene potencial para funcionar como restaurante, lounge o bar.

El precio solicitado equivale a cerca de 3.300 soles diarios, de acuerdo con el cálculo que hizo uno de los usuarios en los comentarios de la publicación. La cifra se ubica muy por encima del promedio de alquiler de locales comerciales en el Centro Histórico, donde el metro cuadrado con puerta a calle oscila entre 40 y 52 dólares, según un informe de la consultora Binswanger Perú.

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La Municipalidad de Lima abrió una consulta pública para que los ciudadanos opinen sobre el proyecto de remodelación de la Plaza Mayor. (Andina)

El edificio funcionó como hostal antes de salir en alquiler

Varios comentarios en la publicación hicieron referencia al uso previo del inmueble. Uno de los usuarios señaló que “hasta hace poco eso fue un hostal para choque y fuga”, en alusión a establecimientos de alojamiento por horas que operan en distintos puntos del Centro Histórico de Lima.

Otros comentarios apuntaron a la preocupación por el destino que pueda tener el edificio bajo un nuevo arrendatario. Uno de los usuarios expresó su expectativa de que la propiedad sea ocupada “por una empresa que respete el legado histórico y arquitectónico del edificio” y no termine convertida en un local de baja categoría, como los que, según su comentario, abundan en la zona de la Plaza 2 de Mayo.

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Un edificio de siete pisos frente a la Plaza Mayor de Lima se ofrece en alquiler por 20.000 dólares más IGV al mes. Google Maps

Los comentarios cuestionan la viabilidad del negocio en la zona

Buena parte de las reacciones se concentró en la dificultad de proyectar un flujo de caja estable para un negocio hotelero o gastronómico en esa ubicación. Un usuario preguntó de forma directa qué tipo de negocio podría resultar rentable en el lugar, dado que “cierran la plaza de armas cuando se les pega la gana” en el contexto de marchas y manifestaciones que con frecuencia restringen el acceso a la zona.

Otro comentario advirtió sobre el riesgo de asumir un compromiso financiero de largo plazo en un espacio sujeto a cierres imprevistos, al señalar que ante cada restricción de acceso “uno se endeuda” si no logra cubrir el pago mensual del alquiler. La zonificación patrimonial del área, que restringe las posibilidades de construcción nueva, también fue mencionada como un factor que, para algunos usuarios, limita el valor real de la propiedad pese a su ubicación.

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La proclamación de la independencia del Perú se realizó en cuatro plazas de Lima el 28 de julio de 1821. La primera ceremonia tuvo lugar en la Plaza de Armas, el centro político y religioso de la ciudad, donde José de San Martín enarboló el nuevo pendón de la libertad ante la multitud. (Andina)

Usuarios comparan el precio con otros alquileres del centro de Lima

La comparación con tarifas de la propia gestión municipal alimentó parte del debate. Uno de los comentarios hizo referencia irónica al costo del alquiler frente a las tarifas que cobra la Municipalidad de Lima por otros inmuebles de su propiedad en el Centro Histórico, en el marco de convocatorias previas para arrendar locales a precios significativamente menores.

Entre las reacciones también hubo cálculos sobre el valor estimado del edificio. Un usuario lo tasó en cerca de cinco millones de dólares “por el inigualable valor” del inmueble, mientras otros cuestionaron si la cifra solicitada mensualmente corresponde a un negocio viable o si, como sugirió una de las respuestas, el espacio terminaría ocupado por actividades ilícitas dada la magnitud del monto exigido.

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