Alessia Rovegno reveló si tiene planes de ser madre tras confirmar que vio el video del parto de Isabella Ladera junto a Hugo García

La modelo Alessia Rovegno fue interceptada por las cámaras de "Amor y Fuego" y no pudo evitar las preguntas sobre el reciente nacimiento del hijo de su expareja, Hugo García. Descubre qué dijo al respecto y sobre sus propios planes de maternidad. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Alessia Rovegno volvió a estar frente a las cámaras de ‘Amor y fuego’ tras varias semanas de ausencia mediática. La modelo repasó su presente sentimental, su postura sobre la maternidad y su reacción ante la nueva etapa de su expareja, Hugo García, quien se convirtió en padre junto a la modelo venezolana Isabella Ladera.

Consultada sobre el estado de su corazón, Rovegno evitó ahondar en detalles, aunque no negó que mantiene un vínculo sentimental estable. La ex reina de belleza también fue interrogada sobre el video del parto de Ladera, difundido semanas atrás en redes sociales, y dejó una respuesta que dejó en evidencia su postura frente a todo lo relacionado con su expareja.

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Rovegno admite que vio el parto de Isabella Ladera, pero evita hablar del tema

El equipo de ‘Amor y fuego’ le preguntó de manera directa a la modelo si había visto las imágenes del nacimiento de Koa, el hijo de Hugo García e Isabella Ladera, ocurrido el pasado 11 de julio en un parto en el agua que ambos compartieron en sus redes sociales.

Rovegno reconoció que llegó a ver parte del contenido, aunque de inmediato buscó cerrar el tema. “Algo me salió, sí, pero no voy a hablar de H porque ya ese es un tema que está en el pasado y no hay nada que hablar ahí”, respondió la modelo, entre risas, ante las cámaras del programa.

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Alessia Rovegno confirmó que vio parte del video del parto de Isabella Ladera y evitó hablar de Hugo García.

La respuesta generó comentarios en el set del programa. Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre coincidieron en que la actitud de Rovegno frente a cualquier pregunta vinculada con su expareja se repite: sonríe y pasa a la siguiente consulta sin profundizar. González señaló que la modelo, pese a la insistencia, “siempre responde” con evasivas cuando el tema involucra a García.

En la misma entrevista, la modelo confirmó que mantiene una relación con el empresario Álvaro Villacorta, de 37 años, dedicado al comercio exterior. Aunque no mencionó su nombre de forma explícita, sí afirmó que continúa en pareja. “Sí, sí. Superbién, contenta”, respondió ante la consulta directa sobre si tenía pareja en la actualidad.

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Los planes de maternidad de la modelo y su opinión sobre el 50/50 en la pareja

Sobre sus planes de convertirse en madre, Rovegno fue clara al señalar que, por el momento, ese objetivo no forma parte de sus prioridades inmediatas. La modelo remarcó que su enfoque actual está puesto en su carrera.

“Sí, me gustaría. Creo que no por ahora porque estoy muy enfocada en mis metas profesionales, pero sí es un sueño que siempre he tenido y que siempre he querido”, indicó la exMiss Perú, quien dejó abierta la posibilidad de ser madre en el futuro.

En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', la modelo Alessia Rovegno confirma que se encuentra en una relación y muy feliz. Además, comparte su punto de vista sobre la dinámica financiera en las parejas y la idea del '50/50'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La consulta sobre maternidad surgió a raíz de los rumores de un posible embarazo de su tía, la cantante Stephanie Cayo, luego de que esta compartiera una fotografía que generó especulación en redes sociales. Cayo debió salir a desmentir la versión de manera pública. “Este tema de ser madre es algo muy especial para mí. Dejen a uno contar su historia. No caigan en especulaciones o chismes. Cuando suceda, lo contaré o no”, afirmó la cantante.

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Rovegno también fue consultada sobre el modelo de convivencia económica en una relación, en medio de la polémica que protagonizaron Mario Hart y Korina Rivadeneira por el reparto de gastos al 50/50. La modelo defendió la independencia económica femenina, aunque evitó fijar una postura rígida sobre el tema.

“Soy fiel creyente de que las mujeres tenemos que trabajar, ser independientes, valernos por nosotras mismas, así que respeto la opinión de cada uno. La verdad es que depende de la persona”, señaló. Añadió, además, que la dinámica económica de una pareja debe adaptarse a la realidad de cada integrante: “Depende de la pareja, depende de cómo le va económicamente a tu pareja, cómo te va a ti. Al final, la pareja es un equipo también y creo que es eso, es sumarse mutuamente”.

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La exMiss Perú confirmó que mantiene una relación de pareja y ratificó su romance con Álvaro Villacorta.

El historial de la expareja y la nueva vida de cada uno

Alessia Rovegno y Hugo García iniciaron su relación en 2021 y la formalizaron públicamente a comienzos de 2022. El vínculo se mantuvo como uno de los más seguidos de la farándula local hasta octubre de 2024, cuando ambos decidieron poner fin a la relación. La ruptura se hizo pública recién en diciembre de ese año, luego de que García fuera captado con otra mujer durante las celebraciones de Año Nuevo en Tulum.

Según trascendió posteriormente, la separación respondió a diferencias en los proyectos de vida de cada uno: mientras García buscaba formar una familia en el corto plazo, Rovegno priorizaba su desarrollo profesional a nivel internacional.

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Tras la ruptura, García inició un romance con Isabella Ladera, oficializado hacia octubre de 2025. La pareja anunció en febrero de 2026 que esperaban a su primer hijo en común, y el nacimiento de Koa se concretó el 11 de julio pasado mediante un parto en el agua que ambos compartieron con sus seguidores. Ladera ya es madre de una hija, Mía, fruto de una relación anterior.

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue su tenso pero elegante encuentro en el evento de Carolina Herrera.

Por su parte, Rovegno fue vinculada sentimentalmente con Álvaro Villacorta desde diciembre de 2025, cuando ambos fueron fotografiados en actitud cariñosa en los exteriores de una vivienda. Pese a las imágenes públicas, la modelo ha mantenido un perfil discreto sobre este romance en comparación con la exposición mediática que tuvo su relación anterior.

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Ambos exparejas han coincidido en eventos públicos tras la ruptura, entre ellos un encuentro en una presentación de la firma Carolina Herrera, donde mantuvieron un trato cordial. García declaró en su momento que nunca se sentiría incómodo frente a Rovegno, mientras que la modelo, tras el nacimiento de Koa, calificó la llegada del bebé como una bendición para su expareja.