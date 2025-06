Ysabella Sánchez reveló problema médico que le impide unirse a la selección peruana de vóley pese a ser convocada: “Un tumor”

Ysabella Sánchez reveló problema médico que le impide unirse a la selección peruana de vóley. Crédito: Volleyball World

Ysabella Sánchez, una de las principales figuras del vóley peruano, atraviesa su mejor momento. Después de ser clave en el bicampeonato nacional de Alianza Lima y ser elegida la MVP de la Liga Peruana de Vóley, la atacante de 25 años recibió la convocatoria para integrar la selección mayor. Sin embargo, aún no se ha presentado a la citación, por lo que, para evitar especulaciones, decidió aclarar su situación.

A través de un ‘live’ en TikTok, la figura de las ‘blanquiazules’ reveló los verdaderos motivos de su ausencia en las prácticas del equipo patrio. Según explicó ‘Chabelita’, un diagnóstico médico adverso le impide unirse al resto de sus compañeras para los próximos desafíos internacionales.

Sánchez explicó que, a mediados del año pasado, comenzó a sentir un dolor intenso en una parte de su pierna izquierda, al punto de no poder caminar debido a la contracción muscular. Tras realizarse una radiografía, el médico le informó que había encontrado un tumor benigno en la zona afectada.

Sin embargo, la situación se complicó cuando un traumatólogo le recomendó que, para poder seguir jugando, debía someterse a una cirugía. “Empecé a llorar en la consulta”, recordó. Ante esta noticia, Sánchez conversó con Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, quien le sugirió realizar la operación de inmediato para asegurarse una recuperación de dos a tres meses. No obstante, finalmente se optó por esperar hasta el final de la temporada para llevar a cabo el procedimiento.

La figura de Alianza Lima detalló que un tumor en la pierna le impide asistir a las prácticas de la 'bicolor'. (Video: Facebook)

“Ni bien termine la temporada, hacemos todos los chequeos y vas al quirófano, dependiendo lo que digan los doctores”, fue lo que le aconsejó Cenaida. En su reciente consulta, Sánchez se sometió a una resonancia magnética, pero los resultados aún están siendo analizados por los médicos, quienes enviarán los informes al técnico de Alianza Lima.

A la espera de los resultados

En medio de ese contexto, Ysabella Sánchez detalló que la Federación Peruana de Vóley (FPV) ya está al tanto de su situación y mencionó que, a pesar del dolor que experimentó durante la temporada, prefirió no hacerlo público. “No suelo poner esas cosas en redes. No soy así, porque no me acostumbro a poner lo que hago en mi día a día”, expresó.

‘Chabelita’ se encuentra a la espera de los resultados, confiando en tener una respuesta positiva. De todas formas, aseguró que siempre va a estar dispuesta a jugar por el Perú, por lo que dejó claro su compromiso a pesar de las críticas que puedan surgir. “Me da igual si me dicen pecho frío, porque siempre he jugado por la selección y destaco”, afirmó con determinación.

Ysabella Sánchez representa a la selección peruana de vóley. Crédito: Volleyball World

Una vez superado su problema médico, Sánchez podrá ponerse a las órdenes de Antonio Rizola, quien la tiene en alta estima. De hecho, el DT brasileño la convocó para la Copa Panamericana de Mayores del año pasado y se espera que también participe en la edición de 2025 de este torneo, como también en la recién creada Copa América. Todo dependerá de los resultados de sus exámenes.

Lista de convocadas de la selección peruana de vóley

- Atacantes: Shanaiya Ayme (Regatas Lima), Karla Ortíz (Universitario de Deportes), Kiara Montes (Regatas Lima), Ysabella Sánchez (Alianza Lima), Aixa Vigil (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Nevada Las Vegas) y Ángela Leyva (Beşiktaş JK).

- Líberos: Paola Villegas (Universidad San Martín), Rachell Hidalgo (Regatas Lima), Pamela Cuya (Universidad San Martín), Mirian Patiño (Universitario de Deportes) y Esmeralda Sánchez (Alianza Lima).

- Armadoras: Lucía Magallanes (Universitario de Deportes), Fabiana Távara (Central Arizona College), María José Rojas (Deportivo Géminis), Yadhira Anchante (sin equipo) y Jade Cuya (Odessa College).

- Centrales: Diana de la Peña (Alianza Lima), Flavia Montes (Universidad San Martín), Giulia Montalbetti (Regatas Lima), Ellizabet Braithwaite (Regatas Lima) y Maricarmen Guerrero (Alianza Lima).

- Opuestas: María Paula Rodríguez (Universitario de Deportes).