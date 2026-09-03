Cómo lograron los incas convertir el exceso de agua del Fenómeno El Niño en una fuente adicional de fertilidad para los cultivos costeros

Descubren drenes, terrazas y canales ocultos bajo el Ushno que permitían controlar el agua de lluvia y abastecer áreas agrícolas. Municipalidad de Ayacucho

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Los incas no consideraban las lluvias torrenciales, las inundaciones ni las sequías prolongadas como anomalías inesperadas. La evidencia arqueológica y las crónicas coloniales muestran que el Tahuantinsuyo convivió durante siglos con una variabilidad climática extrema y desarrolló un entramado de soluciones técnicas, sociales y religiosas para anticiparla. Canales capaces de alternar entre agua de río y agua de crecida, represas ubicadas fuera del cauce principal de los ríos, sistemas de siembra de agua en las punas y una vasta red de depósitos estatales conformaban la columna vertebral de esa estrategia.

A esa infraestructura se sumaba una organización territorial que privilegiaba los asentamientos en zonas altas, alejados de quebradas y ríos propensos a desbordarse, y una economía basada en la reciprocidad y la redistribución que permitía sostener a la población durante años de malas cosechas. La dimensión material se completaba con una religiosidad centrada en la Pachamama y en las divinidades del agua, que otorgaba un marco de sentido a los desastres naturales y organizaba la respuesta colectiva frente a ellos.

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El concepto científico de El Niño, ligado al ciclo conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), es reciente. Pero los pueblos andinos reconocían desde mucho antes la existencia de años atípicos, marcados por lluvias fuera de temporada, crecidas fluviales o sequías prolongadas, y desarrollaron marcos propios para interpretarlos y enfrentarlos. Investigaciones arqueológicas en la costa norte del Perú documentan cómo sociedades anteriores a los incas, como los moche y los chimú, ya habían adaptado sus sistemas productivos a esos ciclos, un legado que el imperio incorporó y perfeccionó tras su expansión hacia esa región.

Una representación de las actividades en la recién descubierta ciudadela inca de T'aqrachullo en Espinar, mostrando la riqueza cultural del Imperio de los Incas.

Qué muestran las fuentes disponibles

Reconstruir estas estrategias exige cruzar fuentes muy distintas entre sí. Los incas no dejaron textos alfabéticos: su sistema de registro se basaba en los quipus, dispositivos de cuerdas y nudos cuya lectura completa todavía genera debate entre los especialistas. Buena parte de la información disponible proviene de crónicas escritas por autores españoles y mestizos tras la conquista, que describen rituales y prácticas agrícolas filtrados por categorías religiosas europeas, y que rara vez identifican de forma explícita un evento como “El Niño”, aunque sí narran situaciones compatibles con él.

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La arqueología aporta una vía más directa de análisis. Excavaciones en valles como el Jequetepeque y estudios geomorfológicos en la Pampa de Mocán identificaron diques, canales de derivación y campos de cultivo diseñados para absorber crecidas extraordinarias, lo que revela una planificación de largo plazo basada en la aceptación de la inestabilidad climática como parte de la vida cotidiana. A esto se suman estudios sobre técnicas agrícolas todavía vigentes, como los waru waru del altiplano de Puno, que permiten observar en la práctica cómo funcionaban estos sistemas frente a heladas, sequías e inundaciones.

El resultado es un panorama donde la preparación frente a la variabilidad climática no dependía de un único factor, sino de la combinación de saberes astronómicos, obras hidráulicas, organización territorial, reservas alimentarias y prácticas rituales. Cada uno de estos componentes cumplía una función específica dentro de un sistema más amplio de gestión del riesgo, que hoy es objeto de estudio tanto por arqueólogos como por especialistas en adaptación al cambio climático.

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Composición: Infobae Perú

Observatorios solares y quipus permitieron anticipar los cambios de estación

Una de las bases del sistema de previsión andino fue el desarrollo de un conocimiento astronómico y calendárico de precisión. Los incas contaban con intihuatanas, estructuras de piedra que funcionaban como relojes solares para determinar solsticios y equinoccios, y así fijar el momento adecuado para la siembra y la cosecha. Esta tradición no nació con el imperio: el observatorio de Chankillo, en la región de Casma, compuesto por 13 torres alineadas en una cresta, permitía marcar con exactitud la salida del sol a lo largo del año varios siglos antes de la expansión inca.

La existencia de Chankillo confirma que la idea de utilizar observatorios para anticipar cambios estacionales estaba arraigada en la tradición andina mucho antes del Tahuantinsuyo. Como herederos de ese conocimiento, los incas ampliaron y perfeccionaron estas prácticas, integrándolas en la administración de un territorio que se extendía por climas muy distintos entre sí, desde el desierto costero hasta la puna altoandina.

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Junto al saber astronómico, el imperio disponía de un sistema de registro que, aunque no era alfabético, cumplía funciones administrativas complejas. Los quipus permitían almacenar datos numéricos sobre población, tributos y producción, y diversos especialistas sostienen que también pudieron registrar información sobre eventos naturales extraordinarios, como desbordes de ríos o sequías prolongadas, junto con las fechas en que ocurrieron. Esta hipótesis, aunque no puede confirmarse de manera concluyente ante la pérdida de gran parte de estos dispositivos tras la conquista, resulta verosímil si se considera la existencia de una burocracia centralizada capaz de sistematizar ese tipo de memoria.

La historia del Tahuantinsuyo se entrelaza con los nombres de sus Incas, cada uno portador de un significado que destaca su importancia en la construcción de uno de los imperios más vastos de América. (Instituto Pachayachachiq)

La combinación de observación astronómica, registro numérico y memoria oral habría permitido a las autoridades incas identificar patrones climáticos anómalos y activar con antelación mecanismos de respuesta, como el refuerzo de obras hidráulicas o la movilización de mano de obra. Sin embargo, en la cosmovisión andina estos conocimientos no se entendían como un registro neutral de datos, sino como parte de una relación recíproca entre los humanos y las divinidades que gobernaban el clima, una dimensión que atravesaba también las respuestas rituales frente a los desastres naturales.

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La Pachamama y las divinidades del agua ordenaban la respuesta ritual

Las crónicas coloniales registran con detalle cómo los pueblos andinos veneraban a la Pachamama y a otros elementos naturales, como el sol, la luna, los ríos y las montañas, para que “diesen los frutos de la tierra”. Para lograrlo, ofrecían sacrificios de llamas, chicha, coca y flores, en un esquema de reciprocidad donde los humanos entregaban dones a las deidades y esperaban a cambio lluvias adecuadas y protección frente a desastres.

El cronista Guaman Poma de Ayala describió la llamada “fiesta del agua”, celebrada en octubre, durante la cual se sacrificaban “cien carneros blancos” con el propósito explícito de que las divinidades enviaran agua del cielo. El mismo relato menciona procesiones que recorrían las montañas sagradas o wak’as, consideradas apus que “administran la lluvia”, en una geografía ritual que servía como red de contacto con el mundo espiritual para negociar las condiciones climáticas.

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Los canales y campos elevados de La Mojana durante un periodo seco - crédito Sebastián Schrimpff, cortesía del Museo del Oro, Banco de la República

Cuando las lluvias eran excesivas o se presentaban heladas y granizadas, se organizaban procesiones conocidas como “de tempestades”, en las que la población recorría los cerros cubierta de luto y con armas, con el fin de espantar los “tiempos malos”. En épocas de sequía, en cambio, las peregrinaciones se dirigían a lagunas y manantiales sagrados, donde se realizaban sacrificios para propiciar la lluvia. El cronista Bartolomé de las Casas y el religioso Martín de Murúa registraron que, cuando las cosechas se perdían por falta de agua o por exceso de hielo, los pueblos andinos intensificaban sus ofrendas a los dioses que presidían esos fenómenos.

Estas prácticas no deben leerse solo como actos de fe sin efecto material. Las fiestas, peregrinaciones y sacrificios frente a sequías o inundaciones funcionaban también como mecanismos de movilización colectiva, que reforzaban la cohesión comunitaria y legitimaban la autoridad de quienes mediaban con las divinidades. En un imperio de dimensiones vastas, la coordinación de estos rituales podía articular respuestas colectivas y habilitar obras comunales, como la limpieza de acequias o el refuerzo de terrazas, en paralelo a la infraestructura hidráulica que sostenía la producción agrícola.

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Represas, canales y siembra de agua regulaban el exceso y la escasez

La dimensión más visible de la preparación inca frente a la variabilidad climática se encuentra en su infraestructura hidráulica. A lo largo de los Andes se identificaron numerosas represas de mediana capacidad, con volúmenes de almacenamiento de cientos de miles de metros cúbicos, ubicadas deliberadamente fuera del eje principal de los ríos. Esa decisión reducía el riesgo de colmatación y mantenía su eficacia a largo plazo, a diferencia de represas modernas construidas directamente sobre los cauces.

Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un componente central de este sistema fue la llamada “siembra de agua”, un método de zanjas abiertas que seguían las curvas de nivel en las punas altas y conducían el agua de lluvia hacia depresiones denominadas cochas. Allí el agua se infiltraba en la montaña, alimentaba los acuíferos subterráneos y reaparecía meses después como manantiales en las partes bajas de la cuenca, justo en la época de menor precipitación. Este mecanismo permitía capitalizar el exceso hídrico de años lluviosos para sostener la agricultura en los períodos secos posteriores.

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Los canales de riego y los acueductos completaban esta red, muchos de ellos diseñados como sistemas de trasvase entre cuencas. En la parte alta del río Nepeña, por ejemplo, una cadena de lagunas interconectadas y un canal de más de 100 kilómetros trasladaba agua hacia la cuenca del río Santa Lacramarca, aprovechando diferencias de altitud. En el valle de Nazca, acueductos subterráneos canalizaban filtraciones de los ríos cercanos para irrigar campos en pleno desierto, un sistema que se beneficiaba del aumento de recarga en los acuíferos durante los años con más lluvias en las cabeceras andinas.

En la costa norte, los sistemas de riego identificados en la Pampa de Mocán muestran una lógica todavía más flexible: canales capaces de integrar agua de río y agua de crecida dentro de un mismo esquema productivo. Los campos de tipo embankment, border-strip y rockpile aprovechaban la entrada controlada de aguas de inundación en áreas marginales del desierto, lo que convertía un fenómeno potencialmente destructivo en una fuente adicional de fertilidad para el suelo, gracias a los sedimentos que las crecidas depositaban sobre los cultivos.

La imagen muestra una impresionante vista aérea de Machu Picchu, la antigua ciudadela inca ubicada en la región montañosa de los Andes peruanos. Rodeada de imponentes picos y envuelta en una atmósfera mística, la estructura de piedra destaca por su arquitectura milenaria y su integración con el paisaje natural. Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Sudamérica y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asentamientos evitaron las zonas más expuestas a inundaciones

La manera en que los incas distribuyeron la población en el territorio también formó parte de su estrategia frente a los desastres naturales. Los principales asentamientos se ubicaron en las partes altas de los valles, lejos de la fuerza de los ríos y de las quebradas más propensas a huaicos. Machu Picchu, construida en una cresta entre dos picos y rodeada de profundos cañones, ejemplifica esa lógica de emplazamiento, reforzada por la memoria de los graves impactos que eventos anteriores habían provocado sobre culturas costeñas como la chimú.

Cuando los incas construyeron en la costa, evitaron hacerlo cerca de los cauces de los ríos, lo que explica que buena parte de esas estructuras se mantengan en pie hasta hoy, mientras que edificaciones más próximas a los ríos fueron destruidas por sucesivas inundaciones. Esta decisión no respondía únicamente a criterios simbólicos o defensivos, sino a una comprensión práctica de qué zonas resultaban más vulnerables durante episodios de lluvias intensas.

La dispersión de la población en distintos pisos ecológicos operó como una forma adicional de protección. En lugar de concentrar a grandes contingentes en un solo punto expuesto, el imperio mantuvo una red de asentamientos medianos y pequeños, conectados por caminos y centros administrativos, de modo que un desastre localizado no comprometiera a toda la base productiva de una región. Esta estructura, conocida como “archipiélago vertical”, vinculaba comunidades de costa, sierra y selva bajo relaciones de reciprocidad coordinadas desde el Cusco.

Las estructuras, localizadas en las Unidades 04 y 05 del PIA Xalca Grande, revelan conocimientos avanzados de ingeniería hidráulica. (INAAK - UNTRM)

Esa red permitía, además, movilizar alimentos y mano de obra desde regiones menos afectadas hacia zonas golpeadas por un evento climático extremo, gracias a la existencia de caminos, puentes, tambos y depósitos distribuidos a lo largo de rutas que evitaban en lo posible las áreas de mayor riesgo. La combinación de ubicación estratégica, dispersión poblacional y articulación entre distintos pisos ecológicos constituyó así un componente esencial de la resiliencia inca frente a la variabilidad climática.

Las colcas garantizaban alimentos durante años de malas cosechas

La seguridad alimentaria fue la dimensión más institucionalizada de la preparación inca. El imperio desarrolló una red de almacenes estatales, conocidos como colcas o qollqas, distribuidos en lugares elevados y bien ventilados a lo largo del territorio. Allí se acumulaban excedentes de producción en los años favorables, que luego podían redistribuirse en épocas de escasez provocada por sequías, heladas o inundaciones.

Un paisaje agrícola costero en Perú muestra un campo de cultivos en primer plano con canales de riego y tierra húmeda bajo un cielo de nubes densas y luz amarilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema de reservas permitía al Estado abastecer a la población durante años de crisis sin depender de una economía monetaria con mercados permanentes. La organización se basaba en dos principios centrales: la reciprocidad, entendida como intercambio de trabajo entre familias y comunidades, y la redistribución estatal, mediante la cual cada ayllu aportaba parte de su producción o de su fuerza de trabajo, conocida como mit’a, a cambio de protección en momentos de necesidad.

Las colcas circulares se destinaban a conservar maíz, mientras que las rectangulares almacenaban tubérculos, aprovechando la ventilación de las alturas para reducir la humedad y prolongar la vida útil de los alimentos. También se guardaban carnes procesadas mediante deshidratación, salado y congelado nocturno, además de vasijas de cerámica que protegían los productos de roedores. Esta infraestructura reflejaba una administración que anticipaba la posibilidad de que “los cambios naturales aparecieran en cualquier momento” y que, por tanto, priorizaba el ahorro como política de Estado.

Frente a eventos climáticos extremos, este sistema actuaba como amortiguador directo: durante episodios de lluvias que destruían campos costeros o durante sequías y heladas en la sierra, el Estado podía recurrir a las colcas para abastecer a las poblaciones afectadas, evitando que una escasez puntual se convirtiera en una crisis generalizada. Esta capacidad contrasta con la vulnerabilidad de sistemas contemporáneos que carecen de reservas públicas suficientes y dependen en mayor medida de mercados sujetos a fluctuaciones externas.

Hallan una segunda vía de acceso a la penúltima plataforma, que habría sido usada por el Sapa Inka en ceremonias políticas y religiosas. Composición: Infobae

Los waru waru y las terrazas mitigaban heladas, sequías e inundaciones

En el altiplano andino, una de las técnicas agrícolas más eficaces frente a la variabilidad climática fueron los waru waru o camellones, plataformas elevadas rodeadas de canales de agua, desarrolladas originalmente por culturas anteriores a los incas en torno al lago Titicaca. Los canales absorben calor solar durante el día y lo liberan como vapor tibio durante la noche, cuando las temperaturas caen bruscamente en el altiplano, lo que forma una capa que protege los cultivos de las heladas.

Durante las lluvias intensas, esos mismos canales drenan el exceso de agua y evitan que las raíces se pudran, mientras que en los meses secos el agua acumulada se infiltra en el subsuelo y mantiene la humedad de la tierra. De este modo, los waru waru reducían simultáneamente el impacto de inundaciones, sequías y heladas sobre cultivos como la papa, la quinua y la cañihua, en un sistema que hoy vuelve a implementarse en comunidades de la región de Puno como estrategia de adaptación al cambio climático.

En las laderas de los valles interandinos, los andenes o terrazas cumplieron una función complementaria. Al construir muros de contención y plataformas horizontales, los incas incrementaron la superficie cultivable, controlaron la erosión y mejoraron la infiltración del agua en el suelo. Se estima que en el territorio peruano existió alrededor de un millón de hectáreas de andenes, diseñados tanto para generar microclimas favorables frente a las heladas como para enfrentar la variabilidad de las lluvias y el riesgo de deslizamientos.

Cerca de Machu Picchu, los sistemas de drenaje subterráneo capturaban el agua de lluvia y la canalizaban para riego, mientras que una red de alcantarillas permitía que el agua se desplazara por debajo de los caminos sin destruirlos. Sin ese control de la erosión y del escurrimiento, buena parte de las construcciones incaicas no habría resistido las lluvias intensas propias de los años con mayor presencia de El Niño. En conjunto, estas técnicas muestran una agricultura diseñada para operar bajo condiciones cambiantes, y no como un sistema rígido dependiente de un clima estable.

En Ollape (La Jalca Grande, Amazonas) se descubrieron ductos subterráneos de piedra y mortero construidos por los Chachapoya. (Difusión)

Las estrategias incas dialogan con la gestión moderna del riesgo

Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo advierten que la preparación temprana frente a un nuevo evento El Niño, previsto entre 2026 y 2027, reduce las pérdidas humanas y económicas en América Latina. El organismo reconoce, sin embargo, que persisten desafíos de coordinación entre sectores y de incorporación de la ciencia climática en la planificación pública, un problema que también atraviesa a organizaciones humanitarias que operan en otras regiones del mundo afectadas por este fenómeno.

Las estrategias incas muestran tanto continuidades como contrastes con este enfoque contemporáneo. El registro de eventos pasados, la observación de señales climáticas y el mantenimiento de reservas alimentarias para varios años equivalían a una forma temprana de acción anticipatoria, sostenida por un sistema de colcas y de redistribución estatal que funcionaba como un mecanismo premoderno de protección social. A diferencia de los modelos actuales, esa anticipación no se basaba en pronósticos numéricos, sino en la observación local y en una memoria histórica transmitida por generaciones.

Un paisaje montañoso de Perú muestra una antigua red vial andina, depósitos estatales de piedra y terrazas agrícolas incas bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aprendizajes centrales de esta experiencia es que la gestión del riesgo climático no puede tratarse como un componente aislado de la política pública, sino que debe integrarse en la organización territorial y económica de largo plazo. En el Tahuantinsuyo, la ubicación de los asentamientos, la distribución de la población y la organización de la reciprocidad estaban directamente entrelazadas con la preparación frente a fenómenos extremos, una lógica que contrasta con la expansión contemporánea de asentamientos en zonas de alto riesgo, como laderas inestables o cauces de quebradas.

La recuperación de técnicas como los waru waru en comunidades del sur peruano confirma que buena parte de este conocimiento ancestral conserva su eficacia frente a la variabilidad climática actual. Su integración dentro de políticas modernas de adaptación, junto con sistemas de alerta temprana y reservas alimentarias estatales, plantea una vía posible para fortalecer la resiliencia de las poblaciones andinas frente a los próximos episodios de El Niño.