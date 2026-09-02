Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Keiko Fujimori negó que Rafael Belaúnde haya interrogado a los detenidos, pese a las fotografías oficiales difundidas por Defensa

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La presidenta Keiko Fujimori negó este miércoles que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, haya participado en los interrogatorios de los detenidos tras el secuestro de un empresario en Trujillo y el cuádruple crimen de sus acompañantes, pese a que fotografías oficiales lo muestran junto a los intervenidos y al jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola.

Fujimori explicó que Belaúnde acudió al lugar debido a que el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, no pudo asistir por un asunto personal.

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“El ministro Belaúnde señaló que él sí podía asistir y, por lo tanto, tomé la decisión de que acuda él”, afirmó la mandataria al ser consultada por la prensa durante un viaje a la región norteña de Piura.

Sin embargo, Fujimori sostuvo que el titular de Defensa no participó directamente en las diligencias y atribuyó su ejecución a la PNP. “El ministro Belaúnde no ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía Nacional”, afirmó.

Más de una veintena de imágenes oficiales muestran a Belaúnde frente a los intervenidos, acompañado por el jefe de la PNP, Óscar Arriola

Añadió que el caso continúa bajo investigación, que los detenidos “han confesado” y que existen documentos que ellos mismos han firmado, aunque evitó pronunciarse sobre otros hechos o informes que, según indicó, están siendo incorporados a la pesquisa.

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A través de su cuenta de Flickr, Defensa publicó más de una veintena de imágenes en las que aparecen Belaúnde y Arriola frente a los detenidos, cuyos familiares denunciaron en las últimas horas presuntas irregularidades durante las aprehensiones y cuestionaron que estén vinculados al ataque armado por las diferencias de talla y apariencia física con los atacantes captados por las cámaras de seguridad.

Belaúnde anunció la detención de cinco presuntos implicados, entre ellos los cuatro hombres que habrían ejecutado el rapto y asesinado a sus acompañantes, así como el supuesto operador que coordinó el secuestro con la organización criminal ‘Los Pulpos’ y proporcionó las armas y uniformes policiales utilizados.

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El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía de Trujillo, cuando sujetos vestidos con uniformes policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba y asesinaron a sus cuatro acompañantes.

El ataque ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según imágenes de videovigilancia, los responsables llevaban uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

Impactantes imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que delincuentes disfrazados de policías interceptan la camioneta del empresario minero Jens Lara en Trujillo, asesinando a sus acompañantes y secuestrándolo.| Video: Buenos Días Perú

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado “Los topos del frío”, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

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En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la Policía en la región La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial y que los acompañantes del secuestrado opusieron resistencia a que se lo llevaran, lo que hizo que los criminales abrieran fuego para matarlos.