Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

Paola Martínez, presidenta de la Comisión de Modernización, informa que el jefe del INPE no se presentó a la citación programada. La justificación, enviada informalmente, fue por 'razones de agenda'. (Crédito: Canal N)

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El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Timoteo Inga Garay, no acudió a la citación de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Paola Martínez, informó que el Ministerio de Justicia comunicó que el funcionario no asistiría debido a “razones de agenda”.

En declaraciones a Canal N, Martínez precisó que la ausencia no fue comunicada directamente por el jefe del INPE mediante un canal formal. “De acuerdo a la información de Secretaría Técnica, él no ha venido y no ha informado por el canal formal”, señaló. Según explicó, la respuesta recibida fue únicamente que el Minjus no permitió su asistencia por los motivos señalados.

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El jefe del INPE, Raúl Timoteo Inga Garay, no asistió a la citación de la Comisión de Modernización y Contraloría del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congreso pide reprogramar citación

La parlamentaria indicó que la comisión ya solicitó reprogramar la citación para la próxima sesión, prevista para el siguiente miércoles. Martínez sostuvo que la convocatoria no tiene un carácter persecutorio, sino que busca contribuir a las acciones destinadas a enfrentar la criminalidad y conocer la situación del sistema penitenciario.

“Lo que queremos a través de la Comisión, más que un tema persecutorio, es un tema de coadyuvar justamente el tema de la lucha de la criminalidad y el INPE es una de esas instituciones importantes”, afirmó la legisladora para el citado medio.

La comisión considera relevante contar con la presencia del jefe del INPE debido a los recientes hechos de violencia registrados en Trujillo y a la preocupación por el presunto funcionamiento de organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios. Martínez remarcó que resulta necesario obtener explicaciones sobre las medidas que se vienen adoptando dentro de los penales.

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Obras paralizadas y hacinamiento en penales

Uno de los puntos que se buscaba abordar durante la citación era el estado situacional de las obras paralizadas en los establecimientos penitenciarios. La comisión pretende conocer el avance y las condiciones de estos proyectos ante el problema de hacinamiento que afecta al sistema penitenciario.

La diputada de Renovación Popular explicó que la finalidad es contar con una mayor capacidad penitenciaria y disponer de establecimientos adecuados para internos considerados de mayor peligrosidad. “Queremos saber el estado situacional de estas obras, porque sabemos que hay un hacinamiento en los penales”, sostuvo.

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Extorsiones y bandas en penales

Otro de los asuntos que la comisión buscaba plantear al jefe del INPE está relacionado con las llamadas extorsivas y el funcionamiento de bandas criminales dentro de los penales. La legisladora señaló que este aspecto forma parte de las preocupaciones vinculadas a la lucha contra la criminalidad.

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La comisión también busca conocer qué medidas se están adoptando para enfrentar estas actividades y mejorar el control de los establecimientos penitenciarios. Según la presidenta de la comisión, la información permitirá evaluar las condiciones existentes y determinar cómo fortalecer la respuesta frente a los internos de mayor peligrosidad.

Varios casos de extorsión se orquestan desde los penales. (Foto: Andina)