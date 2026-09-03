Perú

Camino Inca reabrirá este sábado 5 de septiembre tras evaluación de rutas afectadas por lluvias rumbo a Machu Picchu

Las lluvias provocaron deslizamientos, crecidas de riachuelos, erosión, inundaciones y daños en pontones y servicios higiénicos de los campamentos

Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours
Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours
Guardar

El ingreso de visitantes al Camino Inca con destino a Machu Picchu volverá a permitirse desde este sábado 5 de septiembre, luego de una evaluación técnica de las condiciones existentes en las principales rutas de acceso. La decisión fue comunicada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La reapertura ocurre después de una interrupción provocada por las condiciones climáticas registradas en la zona durante las últimas semanas. Las precipitaciones generaron diversos problemas en la red de caminos y en la infraestructura destinada al tránsito y permanencia de los visitantes.

PUBLICIDAD

Antes de definir el retorno de las actividades turísticas, especialistas de distintas entidades realizaron una revisión de las rutas que conducen hacia la ciudadela inca. La inspección permitió evaluar el estado de los recorridos y las zonas afectadas por los eventos registrados.

La medida contempla además la continuidad de labores de mantenimiento en determinados puntos del Camino Inca. Estas tareas estarán a cargo de personal especializado, con apoyo de pobladores de la comunidad de Huayllabamba, mientras las instituciones responsables mantienen acciones orientadas a reducir los riesgos existentes.

Inspección técnica de las rutas del Camino Inca

La Resolución Ministerial Nº 000294-2025-MC formaliza la incorporación de la Ruta 6. (Andina)
La Resolución Ministerial Nº 000294-2025-MC formaliza la incorporación de la Ruta 6. (Andina)

La evaluación comprendió las rutas 1, 2 y 3 de la Red de Caminos Inca. En estas labores participaron especialistas de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) de Cusco, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Dirección de Cultura de Cusco.

PUBLICIDAD

La revisión técnica se realizó hasta el último fin de semana, con atención a las condiciones generadas por las lluvias y a los puntos que requieren intervención antes del retorno de los visitantes.

De acuerdo con la información proporcionada por las instituciones responsables, la evaluación forma parte de las acciones previas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias en la ruta hacia Machu Picchu.

Lluvias provocaron daños en distintos sectores

Las precipitaciones registradas dos semanas atrás ocasionaron deslizamientos y crecidas de riachuelos en distintos puntos del Camino Inca. También se reportaron inundaciones y procesos de erosión en los suelos de la red ancestral.

La infraestructura destinada al tránsito de visitantes también presentó afectaciones. Entre los daños identificados figuran problemas en algunos pontones y el colapso de servicios higiénicos ubicados en los campamentos.

Estos efectos fueron considerados dentro de la inspección realizada por las instituciones vinculadas con la gestión del patrimonio y la prevención de riesgos. La revisión permitió establecer las zonas que requieren labores de mantenimiento y atención.

Mantenimiento continuará tras la reapertura

Caminos Inca
Del 1 al 28 de febrero la red de Caminos Inca a la ciudadela inca de Machu Picchu ingresará en mantenimiento. (Andina)

La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp continuarán con trabajos de mantenimiento en determinados tramos del Camino Inca. Para estas labores también se contará con la participación de pobladores de la comunidad de Huayllabamba.

Las acciones estarán dirigidas a mantener las condiciones de la ruta y atender los sectores que presentaron daños por las lluvias. El trabajo continuará pese al retorno de los visitantes desde el sábado 5 de septiembre.

La intervención contempla la atención de puntos específicos de la red ancestral que requieren labores posteriores a la evaluación técnica. Las entidades responsables mantienen así una programación de trabajos junto con los actores locales involucrados en el mantenimiento del recorrido.

La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp también acordaron desarrollar medidas de corto, mediano y largo plazo frente a las afectaciones asociadas con la activación geodinámica de algunas quebradas.

Estas acciones buscan reducir los riesgos que las condiciones de dichas zonas puedan representar para quienes recorran el Camino Inca. La planificación considera intervenciones en diferentes periodos para atender los efectos registrados y prevenir nuevos problemas en la ruta.

Ambas instituciones mantienen las acciones destinadas al funcionamiento y la seguridad del camino ancestral que conduce hacia Machu Picchu.

Temas Relacionados

Machu PicchuCamino IncaSernanpCuscoIndeciperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

El jefe del gabinete defendió la respuesta de las fuerzas de seguridad y anunció más inteligencia, preparación y equipamiento para enfrentar al crimen organizado

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Cambios físicos de ‘Jhonsson Pulpo’ no evitaron que fuera identificado, según fiscal

El presunto cabecilla de Los Pulpos fue ubicado en Bolivia con documentos falsos y cirugías estéticas. El Ministerio Público sostiene que la tecnología permitió confirmar su identidad

Cambios físicos de ‘Jhonsson Pulpo’ no evitaron que fuera identificado, según fiscal

Kelly Portalatino dice que asumirá los gastos médicos del ciclista herido tras accidente en Lima: “Por supuesto que sí”

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 p. m. en la intersección del jirón Guillermo Dansey con la avenida Pacasmayo. La víctima, de 48 años, fue trasladada a una clínica tras el impacto

Kelly Portalatino dice que asumirá los gastos médicos del ciclista herido tras accidente en Lima: “Por supuesto que sí”

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

La actriz reaccionó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante una salida en San Isidro y respondió a los cuestionamientos sobre la actitud del productor, mientras él prefirió mantenerse en absoluto silencio

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

¿Quién es Óscar Cruz Basilio, el heredero que tomaría las riendas de ‘Los Pulpos’ tras la captura de su líder criminal?

Tras la caída de Jhonsson Smit Cruz Torres en Bolivia, el nombre de su primo cobra fuerza dentro de la estructura delictiva, mientras las autoridades siguen sus antecedentes y presuntos nexos con violentos ataques en La Libertad

¿Quién es Óscar Cruz Basilio, el heredero que tomaría las riendas de ‘Los Pulpos’ tras la captura de su líder criminal?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

ENTRETENIMIENTO

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

DEPORTES

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026

Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo