Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

¡Atrapados! Sergio George y Magdyel Ugaz no pudieron escapar de las preguntas de 'Amor y Fuego'. Mientras el productor optó por el silencio, la popular 'Teresita' se mostró sorprendida pero no dudó en llenarlo de elogios, calificándolo de 'súper caballero'. Video: Willax / Amor y Fuego

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Magdyel Ugaz y Sergio George volvieron a protagonizar un capítulo de la historia que mantiene en vilo a la farándula peruana desde julio. Esta vez, un equipo de ‘Amor y Fuego’ los encontró comiendo juntos en un restaurante de una zona exclusiva de Miraflores, ambos concentrados en la conversación mientras el productor musical movía las manos como si tocara un piano imaginario.

Al notar la presencia de las cámaras, la actriz reaccionó con sorpresa y una frase que resumió el momento: “Esto me parece surrealista”. Lo que siguió fue un intercambio breve pero cargado de datos. El reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre no tardó en lanzar la pregunta que circulaba en redes desde los comentarios de Michelle Alexander semanas atrás, y Ugaz respondió sin titubeos, mientras George optó por el silencio absoluto.

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Lo que Magdyel Ugaz dijo frente a cámaras sobre Sergio George

Consultada sobre cómo avanzaba “esta etapa de conocerse”, la actriz respondió con cautela: “Bien, gracias. Todo muy bien”. El tono cambió cuando el reportero le recordó que Alexander había dicho que a George se le caía “la baba” por ella. “No puede ser, esto parece un show”, respondió Ugaz entre risas, antes de intentar retirarse del lugar.

El momento más citado de la conversación llegó cuando el periodista le preguntó directamente si consideraba que George era “poco caballero”, una crítica que había circulado en programas de espectáculos días antes.

Magdyel Ugaz y Sergio George fueron captados por 'Amor y Fuego' durante un almuerzo en Miraflores.

Ugaz fue categórica: “No, para nada. Es un supercaballero”. Ante la repregunta sobre si le pondría “cien puntos” a su comportamiento, la actriz prefirió no comprometerse del todo: “Vamos a ver, vamos a ver también. No nos vamos a ir en flores”.

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Cuando se le consultó si continuarían “conociéndose”, Ugaz desvió la conversación con humor: “Escúchame, pero estamos todos locos acá. O sea, estás parando el tráfico. ¿De qué estamos hablando?”.

Sergio George, por su parte, mantuvo la misma estrategia que ha repetido en encuentros anteriores con la prensa: ante la pregunta de si estaba enamorado de la actriz, respondió únicamente “cero comentario”, frase que utilizó en más de una ocasión durante el cruce con el equipo del programa.

El antecedente que motivó la pregunta sobre su caballerosidad

La consulta sobre si George era “poco caballero” no apareció de la nada. Días antes, la conductora Magaly Medina había cuestionado en su programa ‘Magaly TV La Firme’ el comportamiento del productor durante una salida a la playa en la que fue Ugaz quien pagó el estacionamiento, condujo su propio auto y se desvió para dejarlo en su domicilio de San Isidro, mientras él esperaba sin intervenir.

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El productor musical Sergio George y la actriz Magdyel Ugaz fueron captados disfrutando del espectacular concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional. ¡La pareja no dudó en bailar al ritmo de la buena salsa! Video: Instagram Instarándula

“Se supone que él es de los caballeros antiguos, de esos que tienen que tener un detalle por lo menos”, había señalado Medina, quien calificó la actitud del músico de “tacaña”. Ese episodio se sumó a una cadena de apariciones públicas que arrancó en julio, cuando George fue captado en el cumpleaños de Ugaz cargando la torta y dedicándole la canción “Quisiera ser”, de Reik.

Poco después, en una entrevista con Radio Panamericana, el productor lanzó lo que llamó un “comunicado oficial”: “Nos estamos conociendo”. Ugaz, en cambio, siempre mantuvo un tono más medido y llegó a describir el trabajo musical de George como parte de “mi infancia, mi niñez”, una frase que varios medios interpretaron como un intento de distanciamiento sentimental.

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El 13 de agosto, ambos reaparecieron juntos en el concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional, donde Ugaz publicó un video del músico en el escenario acompañado de emojis de corazones.

El análisis de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la salida

Tras la emisión del material, los conductores de ‘Amor y Fuego’ repararon en detalles adicionales del encuentro. Según narraron, la pareja caminó desde el restaurante hasta un edificio de lujo en la zona, calificado por Rodrigo González como “uno de los más caros de Lima”, con cine privado, piscina temperada y gimnasio, cuyo departamento más pequeño rondaría los 2,5 millones de dólares.

La conductora Magaly Medina no se guardó nada y criticó duramente al productor musical Sergio George por su falta de caballerosidad al dejar que la actriz Magdyel Ugaz pague el estacionamiento durante una salida nocturna.

Al llegar, pese a que el edificio cuenta con un portero, fue el propio George quien abrió la puerta para dejar pasar a Ugaz, gesto que los conductores destacaron como un cambio de actitud del productor frente a las cámaras.

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Gigi Mitre no dudó en dar su lectura del vínculo: “Ellos son pareja. Para mí son pareja”, afirmó durante el bloque, tras repasar la cronología de encuentros que incluye el cumpleaños, la cena en el restaurante Astrid & Gastón y las salidas más recientes.

Rodrigo González, por su parte, recordó que George solía irritarse cuando se le mencionaba en comparaciones sentimentales con la cantante Yahaira Plasencia, algo que —según los conductores— ya no ocurre en su relación con Ugaz.