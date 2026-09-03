Perú

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

La actriz reaccionó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante una salida en San Isidro y respondió a los cuestionamientos sobre la actitud del productor, mientras él prefirió mantenerse en absoluto silencio

¡Atrapados! Sergio George y Magdyel Ugaz no pudieron escapar de las preguntas de 'Amor y Fuego'. Mientras el productor optó por el silencio, la popular 'Teresita' se mostró sorprendida pero no dudó en llenarlo de elogios, calificándolo de 'súper caballero'. Video: Willax / Amor y Fuego
Guardar

Magdyel Ugaz y Sergio George volvieron a protagonizar un capítulo de la historia que mantiene en vilo a la farándula peruana desde julio. Esta vez, un equipo de ‘Amor y Fuego’ los encontró comiendo juntos en un restaurante de una zona exclusiva de Miraflores, ambos concentrados en la conversación mientras el productor musical movía las manos como si tocara un piano imaginario.

Al notar la presencia de las cámaras, la actriz reaccionó con sorpresa y una frase que resumió el momento: “Esto me parece surrealista”. Lo que siguió fue un intercambio breve pero cargado de datos. El reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre no tardó en lanzar la pregunta que circulaba en redes desde los comentarios de Michelle Alexander semanas atrás, y Ugaz respondió sin titubeos, mientras George optó por el silencio absoluto.

PUBLICIDAD

Lo que Magdyel Ugaz dijo frente a cámaras sobre Sergio George

Consultada sobre cómo avanzaba “esta etapa de conocerse”, la actriz respondió con cautela: “Bien, gracias. Todo muy bien”. El tono cambió cuando el reportero le recordó que Alexander había dicho que a George se le caía “la baba” por ella. “No puede ser, esto parece un show”, respondió Ugaz entre risas, antes de intentar retirarse del lugar.

El momento más citado de la conversación llegó cuando el periodista le preguntó directamente si consideraba que George era “poco caballero”, una crítica que había circulado en programas de espectáculos días antes.

Magdyel Ugaz con gafas de sol oscuras y Sergio George caminan por la calle junto a un recuadro de ambos sentados en un restaurante
Magdyel Ugaz y Sergio George fueron captados por 'Amor y Fuego' durante un almuerzo en Miraflores.

Ugaz fue categórica: “No, para nada. Es un supercaballero”. Ante la repregunta sobre si le pondría “cien puntos” a su comportamiento, la actriz prefirió no comprometerse del todo: “Vamos a ver, vamos a ver también. No nos vamos a ir en flores”.

PUBLICIDAD

Cuando se le consultó si continuarían “conociéndose”, Ugaz desvió la conversación con humor: “Escúchame, pero estamos todos locos acá. O sea, estás parando el tráfico. ¿De qué estamos hablando?”.

Sergio George, por su parte, mantuvo la misma estrategia que ha repetido en encuentros anteriores con la prensa: ante la pregunta de si estaba enamorado de la actriz, respondió únicamente “cero comentario”, frase que utilizó en más de una ocasión durante el cruce con el equipo del programa.

El antecedente que motivó la pregunta sobre su caballerosidad

La consulta sobre si George era “poco caballero” no apareció de la nada. Días antes, la conductora Magaly Medina había cuestionado en su programa ‘Magaly TV La Firme’ el comportamiento del productor durante una salida a la playa en la que fue Ugaz quien pagó el estacionamiento, condujo su propio auto y se desvió para dejarlo en su domicilio de San Isidro, mientras él esperaba sin intervenir.

El productor musical Sergio George y la actriz Magdyel Ugaz fueron captados disfrutando del espectacular concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional. ¡La pareja no dudó en bailar al ritmo de la buena salsa! Video: Instagram Instarándula

“Se supone que él es de los caballeros antiguos, de esos que tienen que tener un detalle por lo menos”, había señalado Medina, quien calificó la actitud del músico de “tacaña”. Ese episodio se sumó a una cadena de apariciones públicas que arrancó en julio, cuando George fue captado en el cumpleaños de Ugaz cargando la torta y dedicándole la canción “Quisiera ser”, de Reik.

Poco después, en una entrevista con Radio Panamericana, el productor lanzó lo que llamó un “comunicado oficial”: “Nos estamos conociendo”. Ugaz, en cambio, siempre mantuvo un tono más medido y llegó a describir el trabajo musical de George como parte de “mi infancia, mi niñez”, una frase que varios medios interpretaron como un intento de distanciamiento sentimental.

El 13 de agosto, ambos reaparecieron juntos en el concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional, donde Ugaz publicó un video del músico en el escenario acompañado de emojis de corazones.

El análisis de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la salida

Tras la emisión del material, los conductores de ‘Amor y Fuego’ repararon en detalles adicionales del encuentro. Según narraron, la pareja caminó desde el restaurante hasta un edificio de lujo en la zona, calificado por Rodrigo González como “uno de los más caros de Lima”, con cine privado, piscina temperada y gimnasio, cuyo departamento más pequeño rondaría los 2,5 millones de dólares.

La conductora Magaly Medina no se guardó nada y criticó duramente al productor musical Sergio George por su falta de caballerosidad al dejar que la actriz Magdyel Ugaz pague el estacionamiento durante una salida nocturna.

Al llegar, pese a que el edificio cuenta con un portero, fue el propio George quien abrió la puerta para dejar pasar a Ugaz, gesto que los conductores destacaron como un cambio de actitud del productor frente a las cámaras.

Gigi Mitre no dudó en dar su lectura del vínculo: “Ellos son pareja. Para mí son pareja”, afirmó durante el bloque, tras repasar la cronología de encuentros que incluye el cumpleaños, la cena en el restaurante Astrid & Gastón y las salidas más recientes.

Rodrigo González, por su parte, recordó que George solía irritarse cuando se le mencionaba en comparaciones sentimentales con la cantante Yahaira Plasencia, algo que —según los conductores— ya no ocurre en su relación con Ugaz.

Temas Relacionados

Magdyel UgazSergio GeorgeAmor y Fuegoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

El jefe del gabinete defendió la respuesta de las fuerzas de seguridad y anunció más inteligencia, preparación y equipamiento para enfrentar al crimen organizado

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Camino Inca reabrirá este sábado 5 de septiembre tras evaluación de rutas afectadas por lluvias rumbo a Machu Picchu

Las lluvias provocaron deslizamientos, crecidas de riachuelos, erosión, inundaciones y daños en pontones y servicios higiénicos de los campamentos

Camino Inca reabrirá este sábado 5 de septiembre tras evaluación de rutas afectadas por lluvias rumbo a Machu Picchu

Cambios físicos de ‘Jhonsson Pulpo’ no evitaron que fuera identificado, según fiscal

El presunto cabecilla de Los Pulpos fue ubicado en Bolivia con documentos falsos y cirugías estéticas. El Ministerio Público sostiene que la tecnología permitió confirmar su identidad

Cambios físicos de ‘Jhonsson Pulpo’ no evitaron que fuera identificado, según fiscal

Kelly Portalatino dice que asumirá los gastos médicos del ciclista herido tras accidente en Lima: “Por supuesto que sí”

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 p. m. en la intersección del jirón Guillermo Dansey con la avenida Pacasmayo. La víctima, de 48 años, fue trasladada a una clínica tras el impacto

Kelly Portalatino dice que asumirá los gastos médicos del ciclista herido tras accidente en Lima: “Por supuesto que sí”

¿Quién es Óscar Cruz Basilio, el heredero que tomaría las riendas de ‘Los Pulpos’ tras la captura de su líder criminal?

Tras la caída de Jhonsson Smit Cruz Torres en Bolivia, el nombre de su primo cobra fuerza dentro de la estructura delictiva, mientras las autoridades siguen sus antecedentes y presuntos nexos con violentos ataques en La Libertad

¿Quién es Óscar Cruz Basilio, el heredero que tomaría las riendas de ‘Los Pulpos’ tras la captura de su líder criminal?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

ENTRETENIMIENTO

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

DEPORTES

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026

Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”

Ignacio Buse clasificó a segunda ronda del US Open 2026: resumen de la increíble victoria peruana 3-2 ante Marcos Giron

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo