Cambios físicos de ‘Jhonsson Pulpo’ no evitaron que fuera identificado, según fiscal

También cambió el cabello y habría presentado modificaciones visibles en cejas, ojos, orejas, pómulos y contorno facial. Composición: Infobae

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El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, afirmó que los cambios físicos atribuidos a Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, no impidieron confirmar su identidad tras la captura en Bolivia.

El representante del Ministerio Público sostuvo que las coordinaciones entre la Policía Nacional del Perú (PNP), los servicios de inteligencia y autoridades de varios países permitieron establecer plenamente quién era el detenido. La Fiscalía aseguró que las modificaciones en el rostro de Jhonsson Pulpo no evitaron su identificación.

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Cruz Torres fue intervenido en territorio boliviano, donde, según el fiscal, portaba documentos falsos y había recurrido a intervenciones estéticas como parte de una estrategia para permanecer oculto.

Chávez Cotrina indicó que esa situación permitió que las autoridades bolivianas dispusieran su expulsión inmediata, sin iniciar un trámite de extradición. Luego de completar los procedimientos fronterizos, el presunto cabecilla de Los Pulpos fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional para su traslado a Lima y posterior entrega a la justicia.

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.

La coordinación entre Perú, Bolivia y otros países permitió confirmar su identidad

“Es parte de la desesperación a fin de no ser identificado, no solamente de él, de casi todos los delincuentes, de hacerse algunos cambios en su rostro, cirugías plásticas”, señaló Chávez Cotrina.

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“La policía, la inteligencia tanto de Perú y Bolivia y de otros países que han colaborado con su detención, pues ha permitido identificarlo plenamente”, añadió el fiscal.

Según explicó, la tecnología empleada por los equipos que participaron en el operativo permitió contrastar información y reconstruir científicamente las facciones del capturado, pese a las alteraciones físicas que habría realizado durante el tiempo en que permaneció fuera del país.

“De nada le sirvió realizarse estos cambios físicos, porque también existe tecnología que permite llegar a su verdadera identidad y recuperar científicamente sus facciones para identificarlo plenamente”, declaró.

Bajo un impresionante despliegue de seguridad, 'Jhonsson Pulpo' fue trasladado a Lima para enfrentar a la justicia. Este criminal es acusado de graves delitos como secuestro, extorsión y sicariato. (Crédito: Canal N)

Jhonsson Pulpo deberá responder por condenas y procesos en Lima y Trujillo

Tras su retorno al Perú, Cruz Torres deberá quedar a disposición del juez que emitió la requisitoria vigente. El magistrado definirá las medidas correspondientes y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidirá el establecimiento donde cumplirá las condenas y los mandatos de prisión preventiva que correspondan.

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“Él ya tiene condena, en consecuencia, él va a ser puesto a disposición inmediatamente del juez que lo requiere, porque está con requisitoria, e inmediatamente el juez va a ordenar que sea llevado a un penal”, explicó el coordinador de las fiscalías.

El fiscal señaló que el investigado tiene procesos en fiscalías de Lima y Trujillo, además de sentencias por delitos como homicidio y secuestro. Precisó que el internamiento no detendrá las diligencias.

La Policía y la Fiscalía podrán tomar declaraciones, revisar información y contrastar las hipótesis sobre su presunta participación en secuestros, homicidios y hechos que se atribuyen a la organización criminal Los Pulpos.

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Sobre el impacto de la captura, Chávez Cotrina consideró que afecta el accionar de la estructura delictiva, pero advirtió que la investigación debe continuar.

“La captura de uno de los mandos tan importantes como este Jhonsson debilita definitivamente el accionar de esta organización criminal. Pero eso no significa que esta organización criminal haya desaparecido”, afirmó.